На фоне резкого роста заболевших коронавирусом в Ярославской области есть и хорошие новости — за сутки в регионе выздоровели 15 человек. Таким образом, количество поборовших COVID-19 с начала пандемии на 1 мая выросло до 78 человек. Новых летальных исходов нет. Их общее количество в регионе на 1 мая — 5 случаев.
— На лечении сейчас находятся 487 человек. Новых лабораторных исследований за сутки проведено 1103, — добавили в оперштабе Ярославской области.
На обязательной изоляции находятся 145 человек, вернувшихся из-за границы. На карантине — 1426 человек, контактировавших с заболевшими.
Распределение заболевших по районам следующее:
- Ярославль — 214;
- Гаврилов-Ямский район — 99;
- Рыбинск — 88;
- Тутаевский район — 38;
- Переславский городской округ — 32;
- Ростовский район — 28;
- Рыбинский район — 21;
- Угличский район — 12;
- Ярославский район — 15,
- Даниловский район — 9;
- Некрасовский район — 5;
- Некоузский район — 4;
- Борисоглебский район — 4;
- Большесельский район — 1.
Напомним, 1 мая в Ярославской области поставлен рекорд по заболевшим коронавирусом — 64 человека. Власти объяснили скачок последствиями выходных. Губернатор Дмитрий Миронов продлил действие режима повышенной готовности в регионе до 11 мая.
— По-прежнему нельзя посещать досуговые и развлекательные учреждения, рестораны, проводить массовые мероприятия. Кафе могут работать только на вынос и на доставку. Жители региона старше 65 лет должны находиться в изоляции, за исключением случаев, когда их присутствие на рабочем месте критически важно, — пояснил он.
В майские праздники на границах области усилен контроль за въезжающими и выезжающими, ловят больных.
Вся актуальная информация о коронавирусе в Ярославской области в нашей онлайн-трансляции.