На фоне резкого роста заболевших коронавирусом в Ярославской области есть и хорошие новости — за сутки в регионе выздоровели 15 человек. Таким образом, количество поборовших COVID-19 с начала пандемии на 1 мая выросло до 78 человек. Новых летальных исходов нет. Их общее количество в регионе на 1 мая — 5 случаев.



— На лечении сейчас находятся 487 человек. Новых лабораторных исследований за сутки проведено 1103, — добавили в оперштабе Ярославской области.



На обязательной изоляции находятся 145 человек, вернувшихся из-за границы. На карантине — 1426 человек, контактировавших с заболевшими.

