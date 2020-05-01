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В Ярославской области поправились после коронавируса 15 человек

В Ярославской области поправились после коронавируса 15 человек

На фоне резкого роста заболевших коронавирусом в Ярославской области есть и хорошие новости — за сутки в регионе выздоровели 15 человек. Таким образом, количество поборовших COVID-19 с начала пандемии на 1 мая выросло до 78 человек. Новых летальных исходов нет. Их общее количество в регионе на 1 мая — 5 случаев.

— На лечении сейчас находятся 487 человек. Новых лабораторных исследований за сутки проведено 1103, — добавили в оперштабе Ярославской области.

На обязательной изоляции находятся 145 человек, вернувшихся из-за границы. На карантине — 1426 человек, контактировавших с заболевшими.

Распределение заболевших по районам следующее:

  • Ярославль — 214;
  • Гаврилов-Ямский район — 99;
  • Рыбинск — 88;
  • Тутаевский район — 38;
  • Переславский городской округ — 32;
  • Ростовский район — 28;
  • Рыбинский район — 21;
  • Угличский район — 12;
  • Ярославский район — 15,
  • Даниловский район — 9;
  • Некрасовский район — 5;
  • Некоузский район — 4;
  • Борисоглебский район — 4;
  • Большесельский район — 1.

Напомним, 1 мая в Ярославской области поставлен рекорд по заболевшим коронавирусом — 64 человека. Власти объяснили скачок последствиями выходных. Губернатор Дмитрий Миронов продлил действие режима повышенной готовности в регионе до 11 мая.

— По-прежнему нельзя посещать досуговые и развлекательные учреждения, рестораны, проводить массовые мероприятия. Кафе могут работать только на вынос и на доставку. Жители региона старше 65 лет должны находиться в изоляции, за исключением случаев, когда их присутствие на рабочем месте критически важно, — пояснил он.

В майские праздники на границах области усилен контроль за въезжающими и выезжающими, ловят больных.

Вся актуальная информация о коронавирусе в Ярославской области в нашей онлайн-трансляции.

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