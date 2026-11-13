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Дороги и транспорт Водитель может нарваться на штраф или лишиться прав из-за номеров и шин — что нужно знать

Водитель может нарваться на штраф или лишиться прав из-за номеров и шин — что нужно знать

Что важно соблюдать, чтобы остаться при документах

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Юрист советует вовремя менять шины | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUЮрист советует вовремя менять шины | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Юрист советует вовремя менять шины

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Водителям независимо от погодных условий и региона необходимо до 1 декабря перейти на зимнюю резину. В случае если этого не сделать, автомобилистам грозит штраф. Об этом Городским медиа рассказала юрист Ольга Александрова.

«В России существует правовой акт интервала смены автомобильных шин. По нему езда на летней резине в период с 1 декабря до конца февраля запрещена. Зеркально касается это и зимней резины — ездить на ней нельзя с 1 июня и до конца августа. Нарушение этих требований ведет к административному предупреждению или штрафу в размере 500 рублей», — пояснила юрист.

Также, по ее словам, автомобилист может нарваться на штраф или вообще лишиться водительских прав из-за грязных госномеров. Однако тут все зависит от причин их появления — загрязнения.

Если номера запачканы из-за погодных условий, наказание наступает по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ (нарушение правил установки госзнаков). Она предусматривает предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Если же выяснится, что водитель намеренно нанес грязь на номера, ответственность будет жестче.

«Если умышленно использовать грязь или снег для скрытия номеров автомобиля, то это повлечет за собой более строгие административные меры. По части 2 или 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ возможно лишение водительских прав», — объяснила Александрова.

Инспекторы могут понять, умышленно ли вы испачкали номера машины или это произошло случайно. Они учитывают совокупность факторов: состояние кузова, погоду, тип дороги и характер загрязнения. Если в сухую погоду машина чистая, а номера грязные, это обычно означает, что вы сделали это специально. Если вас остановили из-за грязных номеров, лучше сразу согласиться и протереть их. Обычно, если нет явных признаков того, что вы сделали это нарочно, на этом всё и закончится.

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