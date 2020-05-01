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Тема дня + 64 заболевших коронавирусом за сутки
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объяснил резкий рост заболевших в регионе. За последние сутки количество зараженных увеличилось на 64 человека. И это стало новым печальным рекордом.

— Эту цифру инфекционисты объясняют последствиями двух предыдущих выходных, когда жители не:смотря на призывы самоизолироваться, вышли на прогулки. Прошу: берегите себя, родных и окружающих во время этих майских праздничных дней, — прокомментировал Миронов на своей страничке в соцсетях.

Напомним, общее количество заболевших COVID-19 в Ярославской области с начала пандемии составило 570 человек.

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