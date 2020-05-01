Напомним, в Ярославской области по распоряжению губернатора Дмитрия Миронова продлено действие ограничительных мер. По-прежнему нельзя посещать досуговые и развлекательные учреждения, рестораны, проводить массовые мероприятия. Кафе могут работать только на вынос и на доставку. Жители региона старше 65 лет должны находиться в изоляции, за исключением случаев, когда их присутствие на рабочем месте критически важно. На границах региона усилен контроль за въезжающими и выезжающими машинами.

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