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В Ярославской области — резкий всплеск заболеваемости&nbsp;

В Ярославской области — резкий всплеск заболеваемости 

Федеральный оперштаб выдал обновлённые данные по коронавирусу в России: за сутки зафиксировано 7933 новых заражений (с начала пандемии — 114431), выздоровел 1601 человек (всего с начала пандемии — 13220), скончалось 96 человек (всего 1169).

— В Ярославской области больных стало больше на 64 человека, — сообщили в оперштабе.

И это новый рекорд. До этого максимальный прирост заболевших был зафиксирован 28 апреля — 47 человек. Таким образом, с начала эпидемии в регионе COVID-19 выявили у 570 человек.

Напомним, в Ярославской области по распоряжению губернатора Дмитрия Миронова продлено действие ограничительных мер. По-прежнему нельзя посещать досуговые и развлекательные учреждения, рестораны, проводить массовые мероприятия. Кафе могут работать только на вынос и на доставку. Жители региона старше 65 лет должны находиться в изоляции, за исключением случаев, когда их присутствие на рабочем месте критически важно. На границах региона усилен контроль за въезжающими и выезжающими машинами.

Всю актуальную информацию о коронавирусе в Ярославской области смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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