Насколько теплой будет зима, можно определить по погоде 13 ноября — народные приметы

Если 13 ноября весь день сохранялась теплая погода, по народной примете, ожидали мягкую и снежную зиму Источник: GPT

Ноябрьское тепло может оказаться обманчивым. Иногда за несколькими погожими днями следуют крепкие морозы, но в старину верили, что 13 ноября погода способна подсказать, какой окажется вся предстоящая зима.

Особое значение придавали продолжительному теплу. Если 13 ноября температура оставалась высокой в течение всего дня, по народному поверью, ожидали относительно мягкую и снежную зиму. А вот сильный ветер считали предупреждением о приближающемся похолодании.

В народном календаре этот день называли Спиридоном и Никодимом, или Никодимовым днем. С ним были связаны не только погодные наблюдения, но и необычные традиции: крестьяне готовили домашнюю птицу к зиме, рыбаки отправлялись за первым уловом, а некоторые семьи собирались под потолочной балкой, чтобы привлечь счастье.

Как по погоде 13 ноября предсказывали зиму

Одной из наиболее интересных примет считали теплую погоду на протяжении всего дня. Если утро, полдень и вечер обходились без заметного похолодания, ожидали, что зима будет мягкой и принесет много снега.

Однако существовали и другие наблюдения. Крестьяне обращали внимание на ночное небо, утренние осадки и направление ветра.

На 13 ноября были известны следующие приметы:

теплая погода держится весь день — к мягкой и снежной зиме;

днем усиливается ветер — к скорому похолоданию;

с утра моросит мелкий дождь — впереди продолжительная сырая погода;

на небе много ярких звезд — по одному из поверий, зима будет мягкой, без сильных морозов;

солнце садится за густые тучи — к осадкам и ветру;

ветер меняется с восточного на западный — к усилению облачности.

Существовала и любопытная примета о животных. Если медведь устраивал берлогу на возвышенности, весной ожидали сильного половодья. Так люди пытались предугадать не только зимние холода, но и будущий подъем воды в реках.

Впрочем, главным вопросом оставалось то, насколько суровыми окажутся предстоящие месяцы. Ведь от продолжительности холодов зависело, хватит ли запасенных дров, сена и продуктов до весны.

На Спиридона и Никодима кур переводили в утепленные зимние помещения и выбирали птицу, которую оставят на следующий год Источник: GPT

Почему 13 ноября называли Никодимовым днем

Дата получила название в честь преподобных Спиридона и Никодима Печерских, живших в XII веке в Киево-Печерском монастыре.

Согласно церковному преданию, монахи около 30 лет занимались выпечкой просфор — небольших богослужебных хлебов. Работа требовала большого терпения, а сами подвижники сопровождали ее молитвой.

С их именами связывали необычную историю. Однажды в монастырской пекарне вспыхнул пожар. По преданию, Спиридон сумел потушить огонь, не получив ожогов.

Именно поэтому святых почитали как защитников жилища от пожаров. К ним обращались с молитвами о сохранности дома и хозяйства.

В народной традиции церковный день постепенно оброс собственными обычаями, многие из которых были связаны с последними приготовлениями к зиме.

Зачем 13 ноября кур переводили в зимние помещения

В крестьянском хозяйстве поздняя осень означала окончание свободного выгула домашней птицы.

На Спиридона и Никодима хозяева переводили кур в утепленные помещения, которые называли зимними закутами. Проверяли, нет ли щелей в стенах, готовили подстилку и места для кормления.

В это же время решали, какую птицу оставить на следующий год. Для дальнейшего разведения выбирали наиболее крепких и здоровых кур, а остальных могли отправлять на убой.

Поэтому на столе нередко появлялись блюда из курятины. Готовили наваристые супы, пироги с мясной начинкой и курники.

Существовало поверье, что человек, попробовавший 13 ноября блюдо из курицы, привлечет к себе счастливую долю.

Так у Никодимова дня появилась вполне земная, хозяйственная сторона: за молитвами и приметами скрывалась необходимость обеспечить семью продуктами на зиму.

Почему рыбаки 13 ноября обязательно пекли пироги

В некоторых местностях Никодимов день считали праздником рыбаков. Например, у иртышских рыболовов дата была известна под названием Юровая.

Существовала традиция отправляться за первым уловом, несмотря на холодную ноябрьскую погоду. Считалось, что удачная рыбалка обещает благополучие на весь зимний сезон.

Рыбаки верили, что каждый член семьи должен попробовать рыбный пирог 13 ноября, чтобы в доме сохранялись счастье и благополучие Источник: GPT

Но просто принести рыбу домой было недостаточно. По одному из обычаев первый улов следовало продать, а на вырученные деньги купить свечи для храма.

Из оставшейся рыбы готовили начинку для пирогов. Существовало поверье, что каждый член семьи должен попробовать хотя бы небольшой кусочек такого угощения, чтобы в доме сохранялись счастье и согласие.

Особенно опасались ссор между рыбаками. Верили, что конфликт 13 ноября способен испортить удачу на всю зиму и оставить человека без хорошего улова.

Какие необычные запреты существовали 13 ноября

С Никодимовым днем связывали несколько поверий, которые сегодня могут показаться довольно странными.

Например, в некоторых местностях опасались потерять пуговицу. Считалось, что такая мелкая неприятность может предупреждать о сглазе.

Не советовали и оставлять себе найденные деньги. По поверью, монету, поднятую с земли, следовало потратить на другого человека. Иначе можно было лишиться уже имеющегося достатка.

Особое значение придавали снам. Существовало представление, что увиденное в ночь на Спиридона и Никодима может исполниться через десять суток.

А еще считалось важным хорошо выспаться. По народному поверью, недостаток сна в этот день мог неблагоприятно повлиять на продолжительность жизни.

Так что 13 ноября у суеверного человека был вполне уважительный повод не вставать с первыми петухами.

Почему в этот день собирались под потолочной балкой

Среди менее известных обычаев Никодимова дня было семейное сидение под матицей. Так называли главную потолочную балку, поддерживающую перекрытие традиционной русской избы.

В народных представлениях матица считалась важной частью дома, символом его прочности и семейного благополучия. Поэтому в некоторых местностях существовал обычай собираться под ней всей семьей.

Верили, что такое действие помогает привлечь счастье, сохранить достаток и укрепить отношения между домочадцами.

Сегодня этот обычай можно вспомнить без поиска подходящей балки. Например, устроить домашний ужин с традиционным рыбным пирогом — блюдом, которое действительно было связано с Никодимовым днем.