Больницы, дома престарелых и церкви в последнее время стали едва ли не самыми опасными местами: в этих учреждениях происходят вспышки коронавируса по всей стране. Мы собрали семь историй о массовых заражениях, которые случились за этот неполный месяц.
Сыктывкар. 55 человек в одной больнице
Одна из первых вспышек коронавируса случилась в Коми: в первые дни апреля в Эжвинской городской больнице COVID-19 диагностировали у 55 человек — пациентов и медиков. После сообщений СМИ о том, что источником заражения мог стать один из работников медперсонала, следствие начало проверку. Быстрее, чем результаты следствия, в Коми случился кадровый переворот: сначала в отставку ушел глава республики Сергей Гапликов, затем врио губернатора Владимир Уйба (бывший замминистра здравоохранения РФ) уволил министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина и назначил на его место бывшего начальника Центральной медико-санитарной части № 38 Федерального медико-биологического агентства Викторию Филин.
Сегодня Коми — один из регионов-лидеров по числу заболевших: 507 случаев заражения, 21 выздоровевший и 3 смерти.
Брянск. 49 человек в одной церкви
Из-за вспышки коронавируса в Брянске в начале апреля закрыли евангельскую церковь. Всё потому, что у двух ее прихожан и еще 47 людей, контактировавших с ними, подтвердилась инфекция. Всего на тот момент в регионе было зафиксировано 56 случаев.
Известно, что один из прихожан контактировал с родственниками, вернувшимися из Испании, а затем пришел на богослужение и в баню к пастору брянских евангелистов. Позже выяснилось, что прилетевшие были носителями COVID-19, который передался дальше.
В отношении родственников евангелиста, которые завезли коронавирус из Испании в Брянск, было возбуждено уголовное дело о нарушении правил самоизоляции. Их подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ).
Вязьма. 86 человек в одном доме престарелых
12 апреля власти Смоленской области объявили, что в вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов коронавирус заподозрили у 86 человек. Медики проверили на заражение 306 человек (как проживающих в интернате, так и персонал). Местная районная больница сразу заявила, что в случае чего не в состоянии принять всех зараженных — инфекционка рассчитана на 28 пациентов, а у медиков только шесть аппаратов ИВЛ. В итоге интернат разделили на две зоны: одна для тех, кто может быть заражен, вторая — для тех, чей тест был отрицательным.
В итоге Вязьму временно отрезали от региона, закрыв в нее въезд. До 30 апреля попасть в город можно только тем, у кого есть местная прописка, а также врачам, сотрудникам МЧС и других ведомств. Всем на въезде измеряют температуру.
Уфа. 170 человек в одной больнице
До 10 апреля в Башкирии насчитывалось 22 больных коронавирусом, семь из которых успели вылечиться. Но значительно подпортила статистику Республиканская клиническая больница (РКБ), где предварительный тест подтвердил коронавирус у 170 врачей и пациентов. Всех закрыли на карантин в медучреждении из-за возможного распространения инфекции. О первых днях в РКБ после вспышки COVID-19 UFA1.RU рассказала заведующая ревматологическим отделением Римма Камалова.
— Ситуация меняется просто каждый час. Сейчас все очень много работают, но остается много вопросов, в том числе к администрации, которая или не в состоянии ответить, или просто не хочет. Волнует судьба наших пациентов: куда они пойдут или остаются лежать в больнице? Что делать с пациентами, у которых нет признаков пневмонии? — вопрошала врач.
Видео: Елена Жилинская
Карантин с больницы сняли 20 апреля. Ее решили перепрофилировать в COVID-госпиталь. Отработавшие медики до 5 мая ушли на обсервацию или самоизоляцию, их (в том числе главврача) сменила новая партия специалистов.
На данный момент в Башкирии выявили больше 300 инфицированных. Регион входит в тройку лидеров по количеству смертей от коронавируса после Москвы и Московской области.
Архангельск. 70 человек в одной психбольнице
17 апреля архангельский оперативный штаб сообщил о выявленном коронавирусе у врача городской психиатрической больницы. Разносчиком вируса стала одна из сотрудниц медучреждения, которая инфицировала других работников и пациентов. 32 медработника отправили домой на самоизоляцию. Еще 14 остались в больнице следить за 52 пациентами.
19 апреля стало известно, что в психиатрической больнице Архангельска заражено уже 70 человек. При этом в общей сложности в регионе на тот момент выявили 114 зараженных.
В настоящее время здание, в котором выявлен очаг заражения, перепрофилируется. На одном из этажей откроют инфекционное отделение, на другом — обсерватор для тех, кто попал в круг контактов.
Санкт-Петербург. 60 человек в военной академии
16 апреля, когда Владимир Путин отменил парад Победы, стало известно о вспышке COVID-19 в петербургской Военно-медицинской академии. До этого молодые люди активно готовились к празднованию 9 Мая. В общей сложности положительный результат дали тесты почти у 60 человек.
После обнаружения очага заражения курсантам не разрешили уехать домой на самоизоляцию, они продолжали ходить строем в общую столовую, выходить в магазин и контактировать друг с другом. Сейчас в общежитии академии развернули госпиталь, куда заселили всех курсантов, участвовавших в подготовке к параду Победы. Еду потенциально опасным молодым людям доставляют в блоки проживания.
Похожий случай, только с меньшими масштабами, случился в Тюмени: коронавирус выявили у 14 студентов и 1 гражданского лица в местном военном училище. ТВВИКУ хоть и посадили на карантин, но безрезультатно — военных постоянно встречают в супермаркетах и магазинах неподалеку. А недавно местные жители сняли, как курсанты сбегают на улицу через окно.
Видео: читалель 72.RU
Екатеринбург. 91 человек в одной больнице
Самая большая вспышка коронавируса на Урале произошла в Екатеринбурге 20 апреля: еще недавно было 149 случаев на весь регион, и вдруг становится известно, что в городской клинической больнице № 1 заразился 91 человек: 16 работников и 75 пациентов. Сейчас стационар закрыт на карантин, проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия. Незараженных COVID-19 пациентов выписывают.
Часть пациентов, у которых подтвердился коронавирус и которые находятся в тяжелом состоянии, перевели в инфекционное отделение больницы № 40. Здесь находится основная часть заболевших.
Источником распространения COVID-19, по предварительным данным, стал врач, который заразился от соседки по дому. Больницу закрыли на карантин и перепрофилировали в инфекционную. Чтобы остановить распространение инфекции, медикам, работающим в инфекционных отделениях больниц, на время пандемии предложили жить в гостиницах и отелях Екатеринбурга.
P. S. Не успели мы опубликовать этот текст, как стало известно о вспышке заражения в Красноярске. 89 человек в глазном центре имени профессора Макарова — 13 медиков и 76 пациентов. Известно, что у половины заболевание проходит без симптомов, один человек в тяжелом состоянии. Ранее в Красноярске умер один человек с подтвержденным COVID-19. Его родственница рассказывала, что дедушка ранее был пациентом именно глазного центра.
Мы еще раз напоминаем, что для сдерживания вспышек коронавируса нужно не только постоянно мыть руки, но и ограничить число социальных контактов. Пожалуйста, оставайтесь дома! Только так мы скорее вернемся к привычной жизни.