Из дома не выходить, но некоторых заставляют — повесткой: всё о ситуации с коронавирусом в Ярославле

О первых случаях заболевания коронавирусом объявил глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол. С его слов, предварительные тесты оказались положительными сразу у восьми человек. Все заболевшие находятся в одном селе, а переносчик вируса — госслужащий.



— Это служащий государственного ведомства, который прибыл из Москвы в Красноярск, будучи уже инфицированным, а затем 21 марта прибыл в Туву. Близко контактировавших с ним оказалось 67 человек. Лабораторные исследования установили положительный результат у восьми из них. Это та самая семья, в которой жил вирусоноситель: четверо взрослых и четверо детей от 8 месяцев до 12 лет.



Пробы взяли у 300 человек, контактировавших с семьей чиновника.



Похоже, что в стране осталось всего три региона, где нет коронавируса — это Чукотка, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай.