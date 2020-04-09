Из дома не выходить, но некоторых заставляют — повесткой: всё о ситуации с коронавирусом в Ярославле

Что-то мы размечтались тут и решили провести опрос.
Представьте, что пандемия коронавируса закончилась. Чем займётесь первым делом?
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Выберите 3 пункта)
Челябинский губернатор Алексей Текслер уходит на самоизоляцию, потому что коронавирус подтвердили у его пресс-секретаря.
Женские консультации закрылись из-за коронавируса: что делать беременным? Остались без патронажа и УЗИ...
Неутешительный рассказ гинеколога и комментарий департамента здравоохранения.
В России осталось только 3 региона без COVID-19
О первых случаях заболевания коронавирусом объявил глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол. С его слов, предварительные тесты оказались положительными сразу у восьми человек. Все заболевшие находятся в одном селе, а переносчик вируса — госслужащий.
— Это служащий государственного ведомства, который прибыл из Москвы в Красноярск, будучи уже инфицированным, а затем 21 марта прибыл в Туву. Близко контактировавших с ним оказалось 67 человек. Лабораторные исследования установили положительный результат у восьми из них. Это та самая семья, в которой жил вирусоноситель: четверо взрослых и четверо детей от 8 месяцев до 12 лет.
Пробы взяли у 300 человек, контактировавших с семьей чиновника.
Похоже, что в стране осталось всего три региона, где нет коронавируса — это Чукотка, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай.
Второй день хохочем над мемами после вчерашнего выступления Путина. Начните с этого и свой день.
Как выживает сфера услуг
Вчера Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах поддержки бизнеса. Но речь касалась, в основном, стратегических предприятий. А как быть мелкому бизнесу? У них сейчас непростые времена. Нерабочий апрель рушит всё. Откуда брать деньги на зарплаты, если нет доходов? Впрочем, некоторые компании крутятся, как могут. Мы поговорили с предпринимателями о том, как в Ярославле выживает сфера услуг, по которой больнее всего ударили антикоронавирусные меры.
Если на самоизоляции вы с ребёнком уже несколько утомили друг друга, то есть прекрасная возможность с пользой занять своего малыша. Библиотекарь из Ярославля Ирина Шихварье готова читать детям сказки по телефону.
Жительница Ярославля Марина Павлова возмущена — в регионе действует режим самоизоляции, а Роспотребнадзор её заставляет выйти из дома.
— Я вернулась из-за границы 6 марта, а постановление главного санитарного врача о соблюдении 14-дневного карантина с момента возвращения в страну вышло 18 марта, — рассказала она. — То есть согласно этому постановлению, я должна была находиться на карантине с 18 по 20 марта. Но сотрудники полиции пришли проверять меня 25 марта, то есть после окончания обязательной самоизоляции, и, не застав меня дома, составили материал об административном правонарушении. Теперь из Роспотребнадзора прислали повестку. А я стараюсь лишний раз из дома не выходить, соблюдая рекомендации властей. Тем более в учреждения и организации, где может быть много народу.
Получить комментарий от Роспотребнадзора редакции 76.RU не удалось. Сотрудники ведомства не смогли точно назвать дату, после которой все вернувшиеся из-за границы должны были вставать на учёт, рассказали лишь, что эпидемия началась намного раньше, чем было подписано постановление о самоизоляции и карантине для вернувшихся из-за рубежа.