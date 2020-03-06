Смеялись женщины, больные раком: в Ярославле девушки принесли подарки пациенткам онкобольницы

В коридорах встречали знакомых - тех, о чьей болезни даже и не знали Фото: Елена Вахрушева

Когда несколько лет назад моя коллега заболела раком и мы пошли навещать её в онкобольницу, всё внутри меня кричало: беги отсюда! Прямо сейчас развернись и уйди. Сделай вид, что этого нет - и этого не будет. Мне хотелось закрыть глаза. Но всё было. Была коллега, была ее болезнь, были давящие стены больницы.

А сегодня в коридорах клиники я услышала хохот. Смеялись женщины, больные раком. Не причёсываться, голову не мыть!

В палаты ярославской онкобольницы пришли девушки-волонтёры из благотворительного сообщества «Я люблю жизнь». Нарядные, накрашенные, сияющие. Смеялись, обсуждая свои дела.

- Голову не мыть, волосы не расчёсывать! - поправляя прическу, шутила девушка-волонтёр. Шутила, понимая, что красивой причёски скоро может не быть - девушка ещё проходит лечение, а значит, химиотерапия сделает своё дело. - Мы такие же, как вы, - с такими словами они заходили в палаты ярославской онкобольницы с подарками для пациенток. Эти девушки знают, каково это - лежать в больнице, страшиться лечения, страшиться смерти. И они смеются - ведь как ещё победить страх? Я не могла сказать ни слова. А девушки щебетали - заходили в палаты и дарили подарки пациенткам. На 30 писем не откликнулся никто

Поддержка от тех, кто прошёл через такую же болезнь - очень важна Фото: Елена Вахрушева

- Мы пришли, чтобы поздравить женщин с 8 марта, - рассказала куратор пациентского сообщества «Я люблю жизнь» в Ярославле Елена Сидоренко, - Готовиться к этому начали в конце января. На 30 писем, которые я написала в местный муниципалитет, никто не откликнулся. А откликнулись люди, которые по той или иной случайности знают, как больно и долго лечиться: девушка, которая проходит сейчас лечение химиотерапией, женщина, у которой мама идет на четвёртую химию, девушка, у которой 2 марта только началось лечение. Одна женщина, которая сейчас сама проходит лечение, пошла в косметический магазин и купила на три тысячи кремов для рук и другой необходимой косметики, чтобы порадовать и поддержать тех, кто сейчас в больнице.

Женщины решили поддержать тех, кто проведёт 8 марта в стенах больницы Фото: Елена Вахрушева

Девушки с подарками обходили палату за палатой. И смех перемежался плачем. Истерзанные страхом, придавленные болезнью женщины реагировали слезами - и на эту заботу, и на неожиданные подарки. И кажется, на тот даже сам факт, что жизнь, несмотря на тяжёлую болезнь, всё равно полна радостями. И что в этот трудный момент они не одни. И после слёз - надежда: я ведь тоже справлюсь, правда же?

Откликнулись в основном те, кто сам поборол или продолжает бороться с раком Фото: Елена Вахрушева

- Спасибо! Я поправлюсь, и чем смогу, буду помогать, - тяжело поднимаясь со скамейки в коридоре между палатами говорит пациентка. – Я себя знаю, я скоро поправлюсь.

Ну конечно. Так и будет.

Волонтёры с подарками и словами поддержки обходили палату за палатой Фото: Елена Вахрушева