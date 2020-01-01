Овнам записаться в тренажерный зал, а Близнецам избегать экстрима: гороскоп здоровья на 2020 год

Не хворайте! Фото: Александра Савельева

Пожелание здоровья — одно из самых популярных на Новый год. Ведь это самое дорогое, что у нас есть. На состояние каких отделов организма стоит обратить особое внимание каждому знаку зодиака в 2020 году, чтобы не разболеться, рассказала ярославский астролог Мария Сополнова.

Гороскоп для читателей 76.RU составила ярославский астролог Мария Сополнова Фото: личный архив

Сначала совет для всех: обострения хронических заболеваний наиболее вероятны в марте, июне, августе и ноябре. А теперь рекомендации для всех знаков зодиака.

Овен

Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)



У Овнов в 2020 году инфекции могут переноситься в затяжной форме и вызывать различные осложнения. Есть риск перехода заболеваний в хроническую форму. Поэтому очень важна профилактика. Зимой занимайтесь активными видами спорта — катайтесь на коньках или лыжах, занимайтесь бегом и спортивной ходьбой. Также полезно записаться в тренажерный зал или на танцы. Безразличие к здоровью может впоследствии дорого обойтись.



Телец

Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)

Основные проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за нервного напряжения, перепадов давления. В 2020 году вас может беспокоить половая сфера, печень, желчные пути, желудок и кишечник. Перенесенные в начале года простудные заболевания, респираторные инфекции могут давать осложнения на мочеполовую систему. Чтобы избежать проблем, звезды советуют Тельцам в 2020 году особое внимание уделять качеству пищи. Особенно с середины лета. В это время лучше воздерживаться от жирной пищи, не напрягать желудок, вести подвижный образ жизни. Вам рекомендованы активный отдых, занятия йогой, плаванием, выезды на природу или хотя бы прогулки в городских парках или у водоема.

Близнецы

Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)

Близнецам в 2020 году желательно избегать экстремальных видов спорта, стрессовых ситуаций. В начале года нужно быть особенно внимательными за рулем. Боязнь ничего не успеть может негативно отразиться на здоровье. Перекусы на ходу и невысыпание чреваты проблемами с желудком, нервозностью, раздражительностью, повышенной утомляемостью, бессонницей. Берегите желудок, печень, мочеполовую систему. Во второй половине года могут беспокоить также кости, зубы, кишечник. Чтобы минимизировать проблемы со здоровьем, звезды рекомендуют вам корректировать питание, отказаться от алкоголя, особенно в период с конца весны до конца лета, больше спать, делать зарядку по утрам, а по вечерам гулять пешком на свежем воздухе.



Рак

Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)

В 2020 году могут у раков могут появиться нервозность и проблемы со сном, вызванные перенапряжениями. Зимой (особенно в феврале) и весной вы будете чувствовать себя утомленными и рассеянными. Зимой прогнозируются ОРВИ с повышением температуры и головными болями. А весной звезды советуют Ракам быть особенно внимательными за рулем. В первой половине марта и во второй половине апреля ожидаются обострения заболеваний. Чтобы помочь организму, Ракам рекомендовано отказаться от жирной пищи, поискать новые источники энергетической подпитки, принимать витамины, посещать сауну, принимать контрастный душ. Восстановить силы поможет дыхательная гимнастика.

Лев

Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)

К слабым местам Львов можно отнести спину и ноги. В 2020 году у них могут быть проблемы с сосудами и венами, давлением. Напомнят о себе хронические заболевания. В феврале, середине июня, начале июля, августе необходимо следить за сердечно-сосудистой системой. В эти периоды могут быть обострения. Чтобы избежать кризиса со здоровьем, высыпайтесь, больше отдыхайте. Зимой соблюдайте режим, не переутомляйтесь. Для поддержания ног в здоровом состоянии Львам не рекомендуется слишком нагружать нижние конечности, полезно делать массаж, ванночки, растирания ступней и икр. Находите время для чтения, ведь восстановление душевного равновесия важно и для физического тонуса. Избавьтесь от вредных продуктов в рационе, сделайте акцент на зелени, фруктах, овощах, молоке, диетическом мясе.



Дева

Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)

Девам в 2020 году важно следить за состоянием зубов, позвоночника и кишечника. Весной могут возникнуть хронические инфекционные и простудные заболевания. Также представителям этого знака важно следить за сердечно-сосудистой системой, проблемы в этой области могут возникнуть на фоне усталости и нервного напряжения. Эта тенденция сохранится вплоть до конца лета. Зато осень будет благоприятной. Для поддержания здоровья Девам рекомендуются дыхательные практики, йога. Укрепить иммунитет помогут отдых на природе, даче, морской и горный воздух. Полезны и спортивные тренировки, но нагрузку надо увеличивать постепенно. Справиться с усталостью поможет контрастный душ. Весы

Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)

В целом на протяжении 2020 году здоровье представителей этого знака зодиака будет хорошим. Но важно следить за половой сферой и пищеводом. Откажитесь от работы на износ, разбавляйте сидение за компьютером спортивной зарядкой. Отрегулируйте питьевой режим, прокачайте мышцы спины. Не забывайте отдыхать и высыпаться. Укрепить здоровье поможет дыхательная гимнастика, спорт на свежем воздухе.



Скорпион

Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)

Скорпионов в 2020 году могут беспокоить затяжные простуды, которые дадут осложнения на половые органы. Уязвимы также будут дыхательные пути, желудок, кишечник, сердечно-сосудистая сфера. Поэтому представителям этого знака нужно проявлять повышенное внимание к своему здоровью — особенно в феврале, начале марта и ноябре. Укреплению организма будут способствовать отдых, расслабление, массаж, зарядка, дыхательная гимнастика, йога, ароматерапия, прогулки на свежем воздухе, а также гармонизация окружающего пространства. Поднять себе настроение можно и общением с детьми.

Стрелец

Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)

Стрельцов в 2020 году могут беспокоить инфекционные заболевания, проблемы в половой сфере, также уязвимы ноги и кровеносная система. Могут приносить беспокойство печень, желчные пути, селезенка, спазматические боли в области живота, кишечные колики, пищеварительная система. В 2020 году необходимо заниматься собой, своим позвоночником, искать возможности чистить печень и кровь, чтобы поддерживать себя в хорошем состоянии. Нельзя закрывать глаза на тревожные симптомы. Особенно внимательными к своему здоровью нужно быть в период зимы и до конца весны. Научитесь чередовать труд и отдых, откажитесь от вредных привычек. Отдых должен быть активным. Больше употребляйте травяных чаев. Найдите время для расслабления, очищения организма. Полезны бани и сауны, занятия спортом, прогулки на свежем воздухе.



Козерог

Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)

Козерогов могут беспокоить заболевания сосудов, особенно до второй половины весны, проблемы с печенью, мочеполовой системой, органами дыхания. Очень важно следить за питанием. Откажитесь от сладкого, тяжелой, вредной пищи. Напряженную работу следует чередовать с хорошим отдыхом. Найдите способ расслабляться не только в отпусках, но и в течение всего года. Занимайтесь спортом, больше двигайтесь, ходите пешком. Все это укрепит вашу сердечно-сосудистую систему.

Водолей

Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)



Водолеев в начале года могут беспокоить дыхательные инфекции. Взгляните иначе на значение слова «отдых». Начните больше двигаться, больше пить чистой воды, измените рацион питания. Перед наступлением межсезонья займитесь профилактикой простуды, укреплением позвоночника. Чтобы не столкнуться с серьезными болезнями, устраните лишний вес, вам очень полезны разгрузочные дни, сбалансированное питание и много пеших прогулок.

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