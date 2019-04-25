Больше не повторится: в ярославской больнице придумали, как избавиться от семичасовых очередей

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В очереди за выпиской лекарств в 9 часов утра было два человека
Фото: Михаил Контуев
Журналисты 76.RU побывали сегодня в ярославской городской больнице, где месяц назад люди падали в обморок в семичасовых очередях за выпиской бесплатных лекарств. После скандала главный врач заявил, что решил проблему, и пообещал, что подобное не повторится. Сегодня в поликлинике — тишина, люди получают медикаменты по льготе практически без очереди.
— Я всегда выбираю время, к которому приходить, чтобы не попасть в очередь, но в прошлом месяце всё же пришлось постоять, хоть и не так много, как многим, — поделилась пациентка Лариса Смирнова. — А сегодня пришла в полдесятого — и вообще народу нет.
В поликлинике объяснили, что наплыв людей в прошлом месяце произошёл из-за того, что лекарства привезли и в аптеке пациентам сказали об этом. Но по факту выписать их было нельзя, потому что фармацевт долго их вносил в программу, а очередь только росла.
— Мы договорились, что пока лекарство не будет занесено в программу, пациентам не будут сообщать, что за ним можно приходить, — рассказала заведующая поликлиникой в больнице № 9 Надежда Павлова. — Заодно мы усилили контроль и вчера убедились, что в районе пяти вечера все присланные медикаменты были занесены в программу.
Напомним, в марте сразу в нескольких поликлиниках возникли проблемы с выпиской льготных лекарств. Скандал разгорелся в больнице № 9 после того, как пациенты пожаловались в СМИ.