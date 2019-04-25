Больше не повторится: в ярославской больнице придумали, как избавиться от семичасовых очередей

Журналисты 76.RU побывали сегодня в ярославской городской больнице, где месяц назад люди падали в обморок в семичасовых очередях за выпиской бесплатных лекарств. После скандала главный врач заявил, что решил проблему, и пообещал, что подобное не повторится. Сегодня в поликлинике — тишина, люди получают медикаменты по льготе практически без очереди.



— Я всегда выбираю время, к которому приходить, чтобы не попасть в очередь, но в прошлом месяце всё же пришлось постоять, хоть и не так много, как многим, — поделилась пациентка Лариса Смирнова. — А сегодня пришла в полдесятого — и вообще народу нет.

