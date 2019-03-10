«Гулянки, танцы, тренировка»: худеющая со 142 килограммов ярославна показала, как сбрасывает вес

Минус 72 килограмма — такую серьёзную цель поставила себе ярославна Анастасия Разова. И рьяно принялась за дело. Девушка стремительно сбрасывает килограммы, но это совсем не значит, что вся ее жизнь теперь состоит только из спортзала и сельдерея. После долгих выходных Настя выложила в инстаграм фото — свои замеры. Видно, что за месяц девушка похудела на 5,3 кило.

— Очень насыщенные дни: день рождения любимого, приезд подруги и брата Артема, гулянки, танцы, тренировка, театр... В общем, очень круто, но и про отчёт и замеры я не забыла и в пятницу все сделала. Как обычно, делюсь с вами! — написала Настя.

