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Здоровье
Похудеть на 72 кг

«Гулянки, танцы, тренировка»: худеющая со 142 килограммов ярославна показала, как сбрасывает вес

Девушка выложила свои замеры по месяцам

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У Насти большая цель

Фото: martijka

Минус 72 килограмма — такую серьёзную цель поставила себе ярославна Анастасия Разова. И рьяно принялась за дело. Девушка стремительно сбрасывает килограммы, но это совсем не значит, что вся ее жизнь теперь состоит только из спортзала и сельдерея. После долгих выходных Настя выложила в инстаграм фото — свои замеры. Видно, что за месяц девушка похудела на 5,3 кило.

— Очень насыщенные дни: день рождения любимого, приезд подруги и брата Артема, гулянки, танцы, тренировка, театр... В общем, очень круто, но и про отчёт и замеры я не забыла и в пятницу все сделала. Как обычно, делюсь с вами! — написала Настя.

Прогресс явный!

Фото: martijka

Делится она своими достижениями не только с подписчиками. На нашем сайте мы завели её дневник похудения — уж очень у Насти вдохновляющая история!

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