Гинеколог ответил на «стыдные» вопросы о женском здоровье — вы точно ими задавались

Гинеколог из Ярославля ответила на 6 неловких вопросов Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











Порой вопросы, которые мы хотим задать врачу, кажутся нам неуместными. Для таких ситуаций на 76.RU есть специальная рубрика «Неловко спросить». В этом выпуске гинеколог ярославской клиники «Я здоров» Виктория Шипкова ответит на неловкие вопросы о месячных.

Можно ли специально вызвать месячные?

По словам гинеколога, используя гормональные препараты, которые позволяют отторгнуть излишний эндометрий можно повлиять на начало менструации.

— Препараты прогестерона могут использоваться регулярно, на протяжении каждого цикла, если к этому есть показания врача, — объясняет специалист.

Прогестерон — это природный стероидный гормон, который играет центральную роль в репродуктивной системе женщины.

Гинеколог успокаивает: если вы пропили таблетки с целью вызвать месячные, но оказались беременны, ничего страшного не произойдет. Данная группа препаратов не может спровоцировать самопроизвольный выкидыш, поэтому беременность будет продолжать развиваться.

Как утверждает специалист, при однократной задержке месячных, первое, что нужно сделать — сдать анализ крови на ХГЧ, чтобы исключить или подтвердить беременность. Если же задержки в вашей жизни регулярные — это повод для обследования: сдачи анализов и выполнения УЗИ малого таза.

ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) — это белок, обладающий гормональной активностью, который начинает вырабатываться в процессе формирования эмбриона и продолжает синтезироваться на протяжении всей беременности. Через сколько дней задержки стоит делать тест на беременность? По словам гинеколога, в случае регулярного менструального цикла мочевой тест на беременность можно выполнить с первых дней задержки менструации, сделать это лучше утром с первой порцией мочи. Однако как утверждает специалист, более точным исследованием является анализ крови на ХГЧ. — После того как мочевой тест на беременность оказался положительным, не стоит сразу беспокоиться и «бежать» на УЗИ. Сначала необходимо сдать кровь на ХГЧ, — посоветовала Виктория Шипкова. УЗИ малого таза можно выполнять, только когда ХГЧ крови окажется более 1000 мЕд/мл. До этого момента врач ультразвуковой диагностики может не обнаружить беременность в полости матки ввиду маленького срока беременности.

ХГЧ увеличивает свой прирост каждые 48 часов примерно в два раза. Сдав один раз ХГЧ, можно подсчитать через какое время стоит записаться на УЗИ малого таза, чтобы подтвердить маточную беременность. Виктория Шипкова Гинеколог

Может ли тампон застрять внутри?

Как отмечает гинеколог, важно понимать, что длина влагалища 8-10 см. Тампон может застрять, но не бесследно. Такая ситуация возможна, например, когда от тампона отрывается веревка, за которую он извлекается или изначально она не была развернута из тампона перед его введением.

— Главное не паниковать и спокойно извлечь тампон чистыми руками, расслабив мышцы тазового дна. Можно принять удобную позу, например, лежа на спине. Это должно получится у каждой девушки, — успокоила Виктория Шипкова.

Если с извлечением возникли какие-то трудности, по словам специалиста, можно обратиться к гинекологу, который поможет решить данную проблему.

Эксперт также предупредила, что менять тампон нужно каждые 4 часа и ни в коем случае не ложиться с ним спать. Для ночных периодов лучше использовать прокладки.

Ароматизированные прокладки опасны?

Ароматизированные прокладки иногда могут приводить к развитию аллергических реакций и воспалительному процессу, нарушая микрофлору влагалища. Особенно, как утверждает врач, кожа становится чувствительней в дни менструации из-за повышенной влажности и трения.

— Ароматизаторы в средствах гигиены могут приводить к смещению pH влагалища в щелочную сторону, вызывая развитие бактериального вагиноза («молочницы»), — объясняет специалист.

Большую важность играет и состав прокладок/тампонов. Предпочтение следует отдавать средствам со 100% хлопком в составе.

Не стоит забывать о том, что помимо традиционных средств гигиены, таких как тампоны и прокладки, есть отличная альтернатива: менструальные чаши, многоразовые прокладки и менструальное белье. Виктория Шипкова Гинеколог

Использование ежедневных прокладок, по словам эксперта, необходимо только при начале/окончании менструации. При их регулярном применении может изменяться влагалищная микрофлора, приводя к воспалительным процессам.

Можно ли заниматься сексом в месячные?

— В целом, заниматься сексом в период менструации можно, если вам это не доставляет дискомфорт. Важно не забывать об использовании барьерных средств контрацепции, таких как презервативы. Во время месячных канал шейки матки приоткрыт, что делает ее более уязвимой к проникновению условно-патогенной флоры влагалища в полость матки. Это может привести к воспалительному процессу, — объяснила гинеколог.

Врач также отметила, что половые контакты в дни менструаций могут приводить к расслаблению мускулатуры тазового дня, снижая болевой синдром.

В период месячных правила гигиены не меняются. Как и в любой другой день, необходимо тщательно соблюдать чистоту до и после интимной близости.

Через сколько дней задержки стоит делать тест на беременность?

По словам гинеколога, в случае регулярного менструального цикла мочевой тест на беременность можно выполнить с первых дней задержки менструации, сделать это лучше утром с первой порцией мочи.

Однако как утверждает специалист, более точным исследованием является анализ крови на ХГЧ.

— После того как мочевой тест на беременность оказался положительным, не стоит сразу беспокоиться и «бежать» на УЗИ. Сначала необходимо сдать кровь на ХГЧ, — посоветовала Виктория Шипкова.

УЗИ малого таза можно выполнять, только когда ХГЧ крови окажется более 1000 мЕд/мл. До этого момента врач ультразвуковой диагностики может не обнаружить беременность в полости матки ввиду маленького срока беременности.

Спорт запрещен во время месячных?

— Занятия спортом в период менструации помогут снизить болевой синдром и поднять настроение. Однако лучше избегать высокоинтенсивных тренировок с повышенной нагрузкой, если это доставляет дискомфорт, — рассказала специалист по женскому здоровью.

По словам гинеколога, физические нагрузки способствуют выработке эндорфинов (гормонов радости), которые снижают болевые ощущения, уменьшают вздутие живота и помогают справиться с тревожностью.

— Важно следить за своим состоянием. Если в критические дни вы ощущаете упадок сил, снижение настроения и слабость, то возможно, стоит дать себе время отдохнуть и приятно провести время в домашней обстановке, — порекомендовала врач.

Если при занятии тяжелой нагрузкой в дни менструации вы чувствуете себя хорошо и не имеете противопоказаний, то такой вид активности, как отмечает эксперт, имеет место быть.

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