Почувствовали запах? Бегом к гинекологу! Как организм сигнализирует о проблемах с женским здоровьем

Гинеколог клиники «Я здоров» Виктория Шипкова рассказала, в каком возрасте лучше рожать Источник: Максим Серков / NGS42.RU

В нашей рубрике «Неловко спросить» мы задаем самые волнующие и неудобные вопросы различным специалистам. В этот раз поговорили с ярославским гинекологом Викторией Шипковой, чтобы побольше узнать о женском здоровье.

«Посидела на холодном — заработала цистит». Правда?

«Цистит — это воспаление мочевого пузыря, вызванное бактериями. Соответственно, сидение на холодном не приводит к данному заболеванию. Переохлаждение может лишь послужить фактором риска для его развития», — объяснила специалист.

По словам эксперта, холод вызывает спазм сосудов, тем самым ухудшая кровоснабжение мочевого пузыря и активизируя условно-патогенную флору, которая может привести к воспалению. Если обострения цистита случаются периодически, то холод может способствовать рецидиву заболевания.

Гинеколог указала симптомы, заметив которые, стоит обратиться к врачу:

учащенное мочеиспускание малыми порциями;

резь и кровь при мочеиспускании;

чувство неполного опорожнения мочевого пузыря.

Как понять, какой запах правильный, а какой считается опасным?

Вагинальные выделения, по словам специалиста, в норме есть у каждой женщины. Они имеют слегка кислый запах, без резких и неприятных оттенков. Нейтральный или едва уловимый запах — тоже не является поводом для беспокойства.

Если вы внезапно почувствовали, что запах вагинальных выделений и их характер изменился, необходимо обратиться к гинекологу. Виктория Шипкова Гинеколог

«Рыбный» запах, по наблюдениям врача, частая жалоба среди пациенток. Такой признак может свидетельствовать о бактериальном вагинозе или инфекциях, передающихся половым путем. Если же запах дрожжевой, то, скорее всего, речь идет о кандидозном вульвовагините, который в народе называют молочницей.

Правда ли, что в период овуляции женщина выглядит красивее?

В первой половине цикла (сразу после менструации) женщина чувствует прилив энергии, сил, повышенное либидо, хорошее настроение и высокую работоспособность.

«Это связано с повышением в данной фазе цикла гормона эстрогена. Максимальный пик приходится на период овуляции, в этот период женщина ощущает максимальное либидо. Так заложено эволюцией, чтобы повысить вероятность зачатия», — объяснила специалист по женскому здоровью.

По словам эксперта, в первой половине цикла и овуляторном периоде улучшается качество кожи, исчезают воспаления на лице, снижается отечность тела, которая была перед началом и во время менструации. Всё это придает женщине уверенность в себе, делая ее более привлекательной.

Для чего нужно делать УЗИ малого таза?

По рекомендации гинеколога, УЗИ малого таза необходимо выполнять всем женщинам минимум один раз в год. Оно позволяет выявить различные образования органов малого таза, найти причину обильных менструаций и болей в животе, заподозрить снижение овариального резерва.

Овариальный резерв — это запас яйцеклеток в яичниках женщины, который определяет ее способность к зачатию ребенка.

Наличие хронических заболеваний органов малого таза (кисты яичников, миомы, эндометриоза) говорит о возможности прохождения УЗИ чаще одного раза в год. Виктория Шипкова Гинеколог

Как объясняет врач, не стоит забывать и о том, что после прекращения у женщин менструаций и начала менопаузального периода УЗИ малого таза не выходит из перечня регулярных ежегодных обследований.

«В менопаузе важно следить за толщиной эндометрия, он должен быть не более 4–5 мм. При увеличении данного показателя необходимо выполнить биопсию эндометрия для исключения онкологического процесса. Кисты яичников тоже могут образовываться в менопаузе, что требует тщательного наблюдения», — предостерегла Виктория Шипкова.

Как курение влияет на здоровье репродуктивной системы?

Курение, по словам гинеколога, неблагоприятно сказывается на женском здоровье. Доказано, что одна из самых популярных вредных привычек может приводить к снижению овариального резерва, уменьшая качество и количество яйцеклеток. Согласно данным, предоставленным специалистом, у курящих женщин менопауза наступает на 1–4 года раньше, чем у тех, кто не курит.

Как утверждает врач, курение во время беременности, а также на этапе ее планирования может приводить к развитию самопроизвольных выкидышей, формированию тяжелых пороков развития плода и преждевременным родам. Также вредная привычка влияет на перистальтику маточных труб, что может служить развитием внематочной беременности.

«Существует миф, что во время беременности нельзя резко отказываться от курения. На самом же деле, чем раньше прекратить курить, тем лучше для плода», — поделилась эксперт.

Специалист убеждает: абсолютно доказано, что курение повышает онкологические риски органов женской репродуктивной системы, способствует появлению преждевременных морщин, сухости кожи, ломкости и выпадению волос.

Женщины, которые курят, в 3 раза чаще сталкиваются с такими проблемами, как инсульт, инфаркт и тромбоз, а также могут хуже переносить менструальные дни, что связано с чрезмерно обильными выделениями. Само по себе курение может являться фактором риска развития кровотечений.

Безопасной дозы сигарет не существует, даже несколько сигарет в день оказывают неблагоприятные последствия. Виктория Шипкова Гинеколог

Когда женщина начинает считаться «старородящей»?

По словам врача, термина «старородящая» в научной медицине не существует. Женщина может рожать до возраста наступления менопаузы.

«Важно понимать, что запас яйцеклеток у женщины ограничен. Мы рождаемся с определенным количеством яйцеклеток на всю жизнь, и сохранить этот запас возможно только, используя банкинг ооцитов (заморозку яйцеклеток)», — рассказала гинеколог.

Как утверждает эксперт, после возраста 35 лет количество яйцеклеток и их качество резко снижается. Это может приводить к трудностям с зачатием, невынашиванием беременности и патологиям развития плода.