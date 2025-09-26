НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дышать над картошкой, есть чеснок и растираться барсучьим жиром — эффективны ли народные средства в борьбе с простудой?

Дышать над картошкой, есть чеснок и растираться барсучьим жиром — эффективны ли народные средства в борьбе с простудой?

Ответ терапевта из Ярославля

762
Терапевт из ярославской клиники PsyDi Clinic развеяла мифы о народных способах лечения | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUТерапевт из ярославской клиники PsyDi Clinic развеяла мифы о народных способах лечения | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Терапевт из ярославской клиники PsyDi Clinic развеяла мифы о народных способах лечения

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Осень — это сезон распространения простудных заболеваний. Подхватив ОРВИ, мы стараемся как можно быстрее вылечиться и вернуться к обычной жизни. Однако не всегда самостоятельные методы лечения могут быть безопасными.

Терапевт из Ярославля Евгения Жарикова в беседе с 76.RU рассказала об эффективности популярных народных способов лечения простуды.

Нужно ли греть ноги в тазе с горячей водой?

По словам терапевта, греть ноги в горячей воде является безопасным способом лечения простуды. Такой метод улучшает кровообращение и помогает снять заложенность носа.

Однако не стоит использовать лайфхак при температуре тела выше 37,5 °C, а также при наличии заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой. Для достижения наилучшего результата специалист советует надеть теплые носки после процедуры и избегать сквозняков.

Дышать над картошкой — миф?

Как утверждает врач, дышать над горячей картошкой может быть правдивым способом лечения. Процедура увлажнит дыхательные пути и облегчит отхождение мокроты.

В то же время эксперт отмечает, что при неправильном пользовании методом есть риск получения ожога слизистых. Безопаснее и эффективнее, по словам терапевта, использовать ингалятор с физраствором.

Чеснок — помощник в борьбе с простудой?

Чеснок часто используется как средство лечения ОРВИ. Его можно применять как в виде пищи, так и для ингаляций. Однако, по словам терапевта, научных подтверждений эффективности этих методов нет.

К тому же некоторые люди, лечась чесноком, могут получить раздражение слизистых или аллергическую реакцию.

Растирания тела спиртом, уксусом и барсучьим жиром

По словам терапевта, растирания спиртом и уксусом могут вызвать переохлаждение и раздражение кожи, поэтому такой способ лечения может быть опасным. После процедуры возможен кратковременный эффект снижения температуры, однако не стоит рисковать, применяя данный метод.

Барсучий жир, как отмечает врач, может создать ощущение тепла и облегчения, но научных доказательств эффективности против кашля и вирусов нет.

Полоскание горла и носа

По словам специалиста, полоскание горла и промывание носа соленой водой или содой — действительно полезная процедура. Она помогает уменьшить воспаление, очистить слизистую от микробов и облегчает дыхание.

Можно ли мыться во время болезни?

Как утверждает врач, мыться во время болезни безопасно при отсутствии повышенной температуры тела. К тому же теплый душ помогает очистить кожу от токсинов и улучшить общее самочувствие.

Как лечиться дома?

При ОРВИ и гриппе терапевт советует придерживаться нескольких пунктов самостоятельного лечения.

  1. Обильное теплое питье (2–2,5 литра в день). Можно пить чай с лимоном (витамин С), морсы из клюквы/брусники (оказывают жаропонижающее действие), компоты из сухофруктов и минеральную воду без газа.

  2. Употребление меда (обладает антибактериальным эффектом). Можно добавлять 1–2 чайных ложки в теплый напиток (не в кипяток, так как могут разрушиться полезные свойства продукта).

  3. Употребление имбиря. Добавление кусочка в чай окажет противовоспалительное и согревающее действие.

  4. Травяные ингаляции (ромашка, шалфей). Используются для увлажнения слизистых и облегчения кашля.

  5. Проветривание помещений. Стоит открывать окна 3–4 раза в день на 10 минут для снижения концентрации вирусов в воздухе.

  6. Сон и отдых. Соблюдение постельного режима — главный ресурс для борьбы с болезнью.

Ранее мы также публиковали рассказы ярославцев, которые подхватили вирусы этой осенью.

