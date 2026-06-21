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Здоровье Здоров только по бумагам? В России стали жестче наказывать за подделку медсправок — вам грозит тюрьма и многомиллионный штраф

Здоров только по бумагам? В России стали жестче наказывать за подделку медсправок — вам грозит тюрьма и многомиллионный штраф

За фиктивные документы можно получить до восьми лет колонии

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Также можно получить до трех миллионов штрафа | Источник: Ирина Шарова / 72.RUТакже можно получить до трех миллионов штрафа | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Также можно получить до трех миллионов штрафа

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

В силу вступил закон, ужесточающий уголовную ответственность за подделку и оборот медицинских справок. Раньше такие преступления квалифицировались по общей статье 327 УК РФ, и максимальное наказание составляло два года колонии. Теперь за фиктивные документы можно получить до восьми лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

Новую статью УК РФ внесли 427 депутатов разных фракций. Президент России Владимир Путин подписал его 10 июня, он вступил в силу по истечении десяти дней.

Согласно тексту нового закона, наказание за изготовление, сбыт и использование поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний может составить до четырех лет лишения свободы со штрафом от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Наказание за подделку справки об отсутствии «инфекционного заболевания, опасного для окружающих» более жесткое и может предусматривать лишение свободы на срок от двух до пяти лет лишения свободы со штрафом от 800 тысяч до 1,5 млн рублей.

Если преступление совершено организованной группой либо привело к массовому заражению людей или иным тяжким последствиям, виновным может грозить до восьми лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей.

К «заболеваниям, представляющим опасность для окружающих», российское законодательство относит туберкулез, ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты B и C, холеру, чуму, сифилис и еще ряд заболеваний.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Штраф Тюрьма Справка Подделка Документ Медицина
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