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Здоровье Болезнь не отменяет красоту и женственность: бывшая стюардесса делает протезы для женщин, переживших рак груди

Болезнь не отменяет красоту и женственность: бывшая стюардесса делает протезы для женщин, переживших рак груди

Видеоистория мастера, создающего реалистичные накладки

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Бывшая стюардесса из Подмосковья создает протезы для женщин после рака груди

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Бывшая стюардесса из Подмосковья Анастасия Емельянова вручную создает силиконовые протезы сосков для женщин, переживших рак, ожоги и тяжелые операции. Таких мастеров в России всего 12. Анастасия показала MSK1.RU, как воссоздает ореолы.

Еще несколько лет назад Настя работала бортпроводницей, а сегодня помогает женщинам вернуть уверенность в себе после мастэктомии и травм. Каждый протез она делает индивидуально — по слепку, фотографии и оттенку кожи пациентки. Некоторые работы девушка выполняет бесплатно.

По словам героини, спрос огромный. Ежегодно в России выявляют более 75 тысяч случаев рака молочной железы, а многие женщины не готовы к повторным операциям. Поэтому им нужны подобные реалистичные протезы.

Для Анастасии это не просто работа. Девушка признаётся, что осознала: ее миссия — помогать другим. На это ее вдохновила история собственной бабушки, умершей от онкологии. Теперь вместе с протезами она отправляет клиенткам подарки и слова поддержки, чтобы напомнить: болезнь не отменяет красоту и женственность.

Как создаются такие протезы, почему очередь расписана на полгода вперед и какие истории стоят за каждым заказом, смотрите в видео выше.

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