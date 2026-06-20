«Убийцы эндокринной системы»: врач назвал худшие летние перекусы для детей

Перекусы предлагают на каждом углу. Стоит ли их есть — вот в чём вопрос Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

«Мам, купи!» — и вот вы послушно бредете к киоску с мороженым, сладкой ватой или хот-догами. И вроде понятно, что ничего полезного в такой еде нет, но ведь один разочек можно? Но врач-хирург Глеб Глебов объясняет: обычные перекусы в летних кафе могут нанести детскому здоровью непоправимый вред.

Прежде всего, по мнению специалиста, перекусывать «на бегу» для ребенка категорически вредно. Во-первых, это опасно: можно поперхнуться. Во-вторых, страдает пищеварение: пища неправильно проходит по пищеводу, плохо усваивается. Есть нужно только сидя — если не за столом, то хотя бы на лавочке.

А чего ребенку лучше не давать даже в качестве исключения — читайте в материале UFA1.RU.

Сахарный диабет на палочке

Номер один в антирейтинге Глеба Глебова — сладости. Причина — в реальной эпидемии сахарного диабета в стране.

«Одна из основных проблем в российской системе здравоохранения — это сахарный диабет, — говорит хирург. — Он сильно помолодел. Мы все боремся, например, с табакокурением, еще с чем-то, и это, безусловно, важная борьба, но почему-то все закрывают глаза на то, как сильно увеличилось количество людей с приобретенным сахарным диабетом».

Врач убежден, что это прямое следствие бесконтрольного потребления сладостей, в том числе сахарной ваты и подобных лакомств. Детям нужна прежде всего белковая еда. А сладкая вата, печенье и прочие углеводные «радости» — это чистый сахар, который не несет никакой пользы и плохо влияет на поджелудочную.

«За счет этого не развиваются мышцы даже во время физической нагрузки, — считает специалист. — Это просто убийство эндокринной системы, это убийство в дальнейшем мышечного корсета».

Напитки, которые не утоляют жажду

Что попить — это отдельная тема. Предложений много: квас, модный бабл-ти, сладкие лимонады.

«Вообще у нас большинство проблем развивается за счет обезвоживания, — предупреждает Глебов. — Потому что любой напиток — бабл-ти, кофе, чай — это не равно нормальное поступление жидкости. Организмом это воспринимается как еда. Многие дети обезвожены, страдают из-за того, что родители не контролируют нормальное потребление воды».

Любой здоровый день должен начинаться со стакана теплой воды, считает врач. А сладкие напитки с красителями и сахаром лучше исключить совсем. Самое лучшее и правильное — это чистая вода.

Чем же тогда кормить ребенка в парке?

Глеб Глебов категоричен: весь стритфуд для детей вреден из-за трансжиров и длительного хранения. Такая пища часто приготовлена заранее, подолгу лежит, теряет питательную ценность, а потом ее разогревают. Это точно не то, что нужно растущему организму.