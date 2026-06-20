«Никакой синтетики»: врач рассказала, что взять с собой в роддом, — список

Собираем сумку в роддом по советам педиатра Источник: Максим Серков / NGS42.RU, Екатерина Тарыгина / 76.RU

От народной приметы «не покупать вещи ребенку до его рождения» родители уже давно отказываются. К первой встрече с малышом теперь готовятся заранее. За несколько недель до родов эксперты рекомендуют держать в доме собранную сумку с необходимым.

Что в нее положить? Об этом поговорили с главным педиатром «Областной детской клинической больницы» Мариной Писаревой.

Красивое на разок

На первое время врач советует отказаться от роскошных нарядов в пользу практичной одежды. Купить на выписку красивый конверт для памятных фото вам никто не запретит, но в повседневной жизни, как правило, такие вещи будут пылиться в шкафу.

Одежда для новорожденных должна быть комфортной Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Выбор одежды зависит от времени рождения ребенка, в какую погоду предполагается забирать малыша из родильного дома. Не надо накупать много вещей на выписку. Практика и жизненный опыт показывает, что, как правило, эти большие, объемные и красивые конверты в последующей жизни неудобные, не пригождаются», — объяснила Марина Писарева.

Если с одеждой у родителей есть выбор, то отказаться от вещей первой необходимости не получится. Например, при планировании приезда в роддом следует запастись памперсами. Если поездка с новорожденным до дома после выписки занимает много времени, под подгузник педиатр советует нанести обычный крем с депантенолом для защиты кожи. Пригодиться в дороге могут и влажные салфетки.

«Всё должно быть естественно»

Удобными для новорожденных в теплую погоду считаются боди, комбинезоны или ползунки. Отталкиваться при выборе стоит от погоды на улице. Взять с собой три костюмчика для малыша будет более чем достаточно.

Как правило, речь идет о комплектах 50–56-х размеров. Если малыш ожидается крупный, можно купить пару штанишек и боди 62-го размера.

Сейчас мы отдаем приоритет свободному пеленанию. Никакого тугого пеленания, как раньше считалось, для того, чтобы снять гипертонус физиологический. Всё должно быть естественно. Марина Писарева главный педиатр Ярославской области

При прохладной погоде новорожденного следует утеплить. В качестве одежды подойдут теплые комбинезоны, а на голову педиатр призывает обязательно надеть шапочку. Главное при выборе — обратить внимание на состав.

«Для ребенка мы говорим только о х/б. Не должно быть синтетики, не должно быть каких-то шерстяных вещей. Это мешает, лезет в рот и глаза, может вызывать раздражение и дискомфорт. Хлопчатобумажная одежда без висюлин, без синтетических вещей, без большого меха — удобная и комфортная», — подчеркнула специалист.

При этом, напомнила врач, швы в одежде должны быть наружу, чтобы не травмировать нежную кожу младенца. Обычно производители предлагают именно такую одежду новорожденным.

Ножки в тепле, попа сухая! Важно еще, чтобы одежда не сковывала движения. Можно обратиться к методу многослойности, так тепло в холодную погоду сохраняется между несколькими слоями одежды. Но, повторюсь, не должно быть синтетики! Марина Писарева главный педиатр Ярославской области

Что взять в роддом маме

Как рассказала педиатр, подробнее о сумке в роддом молодые родители могут спросить у акушера-гинеколога. Что взять из одежды — женщина решает уже сама. В отличие от малыша, она может позаботиться о себе и самостоятельно принять решение.

Как правило, во время родов больницы выдают одноразовую сорочку. А после них комфортнее иметь 1–2 собственные сорочки и халат, который можно накинуть сверху.

А чтобы красивой предстать перед мужем и семьей, сделать фотографии на выписке, можно взять нарядную одежду по желанию.

Сколько стоит сумка в роддом?

Как подготовить сумку в роддом Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В магазинах можно найти уже готовые сумки в роддом. Цены на них начинаются от 2 тысяч рублей и доходят до 15 тысяч рублей. Стоимость зависит от количества и качества товаров.

Но собрать сумку можно и самостоятельно. О том, что на практике стоит взять с собой, мы спросили у мам, проходивших через этот опыт. Список получился следующий:

одноразовые пеленки — около 200 рублей за пять штук;

компрессионные чулки (по консультации с врачом, нужны не всем) — около 1000 рублей;

ночная сорочка — 800–2000 рублей;

средства личной гигиены и полотенце;

послеродовые трусики маме — 300–400 рублей за упаковку из десяти штук;

глицериновые свечи маме — 200 рублей;

крем с ланолином — 200–500 рублей в зависимости от производителя;

детское жидкое мыло (обязательно 0+) — 200–400 рублей;

крем под подгузник — 150–500 рублей;

подгузники для новорожденных — 300–1500 рублей;

детская одежда (боди, распашонки, носочки и чепчики) — около 3000 рублей за полный набор;

бутылку воды.