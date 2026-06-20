«Никакой синтетики»: врач рассказала, что взять с собой в роддом, — список

От народной приметы «не покупать вещи ребенку до его рождения» родители уже давно отказываются. К первой встрече с малышом теперь готовятся заранее. За несколько недель до родов эксперты рекомендуют держать в доме собранную сумку с необходимым.
Что в нее положить? Об этом поговорили с главным педиатром «Областной детской клинической больницы» Мариной Писаревой.
Красивое на разок
На первое время врач советует отказаться от роскошных нарядов в пользу практичной одежды. Купить на выписку красивый конверт для памятных фото вам никто не запретит, но в повседневной жизни, как правило, такие вещи будут пылиться в шкафу.
«Выбор одежды зависит от времени рождения ребенка, в какую погоду предполагается забирать малыша из родильного дома. Не надо накупать много вещей на выписку. Практика и жизненный опыт показывает, что, как правило, эти большие, объемные и красивые конверты в последующей жизни неудобные, не пригождаются», — объяснила Марина Писарева.
Если с одеждой у родителей есть выбор, то отказаться от вещей первой необходимости не получится. Например, при планировании приезда в роддом следует запастись памперсами. Если поездка с новорожденным до дома после выписки занимает много времени, под подгузник педиатр советует нанести обычный крем с депантенолом для защиты кожи. Пригодиться в дороге могут и влажные салфетки.
«Всё должно быть естественно»
Удобными для новорожденных в теплую погоду считаются боди, комбинезоны или ползунки. Отталкиваться при выборе стоит от погоды на улице. Взять с собой три костюмчика для малыша будет более чем достаточно.
Как правило, речь идет о комплектах 50–56-х размеров. Если малыш ожидается крупный, можно купить пару штанишек и боди 62-го размера.
Сейчас мы отдаем приоритет свободному пеленанию. Никакого тугого пеленания, как раньше считалось, для того, чтобы снять гипертонус физиологический. Всё должно быть естественно.
При прохладной погоде новорожденного следует утеплить. В качестве одежды подойдут теплые комбинезоны, а на голову педиатр призывает обязательно надеть шапочку. Главное при выборе — обратить внимание на состав.
«Для ребенка мы говорим только о х/б. Не должно быть синтетики, не должно быть каких-то шерстяных вещей. Это мешает, лезет в рот и глаза, может вызывать раздражение и дискомфорт. Хлопчатобумажная одежда без висюлин, без синтетических вещей, без большого меха — удобная и комфортная», — подчеркнула специалист.
При этом, напомнила врач, швы в одежде должны быть наружу, чтобы не травмировать нежную кожу младенца. Обычно производители предлагают именно такую одежду новорожденным.
Ножки в тепле, попа сухая! Важно еще, чтобы одежда не сковывала движения. Можно обратиться к методу многослойности, так тепло в холодную погоду сохраняется между несколькими слоями одежды. Но, повторюсь, не должно быть синтетики!
Что взять в роддом маме
Как рассказала педиатр, подробнее о сумке в роддом молодые родители могут спросить у акушера-гинеколога. Что взять из одежды — женщина решает уже сама. В отличие от малыша, она может позаботиться о себе и самостоятельно принять решение.
Как правило, во время родов больницы выдают одноразовую сорочку. А после них комфортнее иметь 1–2 собственные сорочки и халат, который можно накинуть сверху.
А чтобы красивой предстать перед мужем и семьей, сделать фотографии на выписке, можно взять нарядную одежду по желанию.
Сколько стоит сумка в роддом?
В магазинах можно найти уже готовые сумки в роддом. Цены на них начинаются от 2 тысяч рублей и доходят до 15 тысяч рублей. Стоимость зависит от количества и качества товаров.
Но собрать сумку можно и самостоятельно. О том, что на практике стоит взять с собой, мы спросили у мам, проходивших через этот опыт. Список получился следующий:
одноразовые пеленки — около 200 рублей за пять штук;
компрессионные чулки (по консультации с врачом, нужны не всем) — около 1000 рублей;
ночная сорочка — 800–2000 рублей;
средства личной гигиены и полотенце;
послеродовые трусики маме — 300–400 рублей за упаковку из десяти штук;
глицериновые свечи маме — 200 рублей;
крем с ланолином — 200–500 рублей в зависимости от производителя;
детское жидкое мыло (обязательно 0+) — 200–400 рублей;
крем под подгузник — 150–500 рублей;
подгузники для новорожденных — 300–1500 рублей;
детская одежда (боди, распашонки, носочки и чепчики) — около 3000 рублей за полный набор;
бутылку воды.
Напомним, с июня 2022 года власти Ярославской области вручают мамам подарочные наборы для новорожденных. Правда, получают их чаще папы в отделе ЗАГС, так как выдают подарки только после получения свидетельства о рождении малыша. Мы делали фотообзор на набор «Привет, малыш!», а также рассказывали, что изменилось в подарке в 2025 году.