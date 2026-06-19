«Ребенок может остаться инвалидом»: врач предупредил о скрытой спортивной болезни, разрушающей кости детей

Опасное заболевание часто развивается у детей после спортивных травм Источник: Мария Романова

Детский футбольный остеомиелит — крайне неприятное и опасное заболевание, нередко поражающее детей, увлекающихся активными видами спорта. При тяжелой форме оно может сделать человека инвалидом, лишив возможности нормально ходить, а в особо запущенных случаях — и вовсе стоить ребенку жизни. Что собой представляет опаснейшее заболевание, как его распознать и вылечить, V1.RU рассказал травматолог-ортопед, доктор медицинских наук и профессор медицинского университета Олег Каплунов.

Разъедает кости изнутри, приходится вскрывать и откачивать гной

Поврежденные кости практически разлагаются изнутри Источник: Мария Романова

— Остеомиелит — это заболевание, вызванное инфекционным агентом, коим могут быть различные патогенные микроорганизмы. В общих чертах оно характеризуется воспалением кости и прилегающих к ней тканей: надкостницы, мышц, сухожильно-связочной системы и некоторых других, — рассказывает доктор Каплунов. — Заболевание поражает детей от грудного до подросткового возраста во всём мире.

Остеомиелит у детей врачи разделяют на две группы: гематогенный и экзогенный, так называемый посттравматический, или же спортивный.

— Гематогенная форма связана с особенностями строения сосудистой системы растущего скелета, — говорит Олег Каплунов. — У детей в костях есть зоны роста, расположенные на концах. К этим участкам сосуды подходят из основных частей, центральной и периферической. Как раз в этих концевых отделах питающих сосудов оседают бактерии, которые попадают через кровь и провоцируют воспаление кости.

Симптомы болезни, по словам доктора, — это повышение общей температуры тела и местной в зоне поражения, ее опухание, покраснение, боль и общее недомогание ребенка. Когда патология прогрессирует, на теле появляются особые раны :

— В результате воспаления происходит как бы «расплавление» костей, гнойный распад тканей. Продукты этого процесса давят на ткани, в них повышается давление, усиливаются боли. Гной ищет выход и прокладывает себе патологический путь наружу — на теле образуется свищ. Причем эта рана может находиться довольно далеко от места воспаления. Когда гной выходит, давление понижается, боль становится меньше, но само воспаление не проходит. Случаи самоизлечения после такого вскрытия — редчайшее исключение, нужна обязательная квалифицированная медицинская помощь. После того как инфекцию излечивают, кости еще очень долго и трудно срастаются.

В программу лечения остеомиелита, по словам доктора, входит тщательное обследование: лабораторные анализы, рентгенография, КТ и МРТ, а также прием медикаментов и зачастую — хирургическое вмешательство.

— В некоторых случаях достаточно только фармакологического воздействия — это антибиотики, сульфаниламиды, орошение раны антисептиками и вакуумирование детрита, то есть продуктов распада тканей, — говорит доктор. — Иногда этого хватает, но чаще нужны более агрессивные хирургические методы: приходится вскрывать очаг воспаления, дренировать его, организовывать постоянное орошение антисептиками, периодически вакуумировать очаг на фоне введения антибиотиков.

Ноги становятся короткими и кривыми, руки перестают двигаться

Последствия остеомиелита лечат с помощью специального оборудования Источник: Мария Романова

В 1960–70-е годы, по словам доктора, в СССР наблюдался рост заболеваемости гематогенным остеомиелитом в роддомах, что поставило под угрозу жизнь и здоровье немалого числа новорожденных.

— Это был период, когда заканчивалась эпоха пенициллина и появились очень устойчивые к нему формы стафилококка. Тогда этот антибиотик использовали бесконтрольно, что вызвало резистентность. У детишек в роддомах часто развивался пупочный сепсис, и инфекция по крови распространялась по всему организму, вызывая бурный септический процесс, — говорит Олег Каплунов. — У немалого процента заболевших малышей инфекция оседала в костях и развивался гематогенный эпифизарный остеомиелит. Это была тяжелая форма, повреждавшая зоны роста. В результате происходило изменение длины кости или ее деформация, из-за чего пораженная конечность отставала в росте и искривлялась.

Гематогенный остеомиелит мог развиться у детей и позже, но уже немного в другой форме:

— Она появляется у детей после 7–9 лет, когда зоны роста костей начинают смыкаться и в них прорастают сосуды. Инфекция оседает не в конечной, а в центральной части. Если в этой зоне были патологические повреждения (травмы, переломы), то репаративный остеогенный процесс или мозолеобразование было дискредитировано. Иначе говоря, нарушается целость костей, и их было очень трудно срастить.

По словам доктора, кроме костей, при остеомиелите могут серьезно пострадать и суставы, из-за чего руки или ноги пациента перестают нормально двигаться:

— Когда инфекция из конечного отдела кости прорывается в сустав, воспалительный процесс начинает развиваться там, возникает артрит. После этого у человека часто появляются ограничения движений в суставах, так называемые контрактуры. Могут быть и замыкания — анкилозы, причем не всегда в функционально выгодном положении.

Воспалиться может любая кость в теле

В результате остеомиелита у детей одна нога часто оказывается короче другой Источник: Мария Романова

Остеомиелит обычно поражает руки и ноги, но нередко инфекция проникает и в другие кости, что в некоторых случаях бывает даже опаснее:

— Она может быть в позвонках (как правило, в их телах), в костях черепа — в любой части скелета. Если говорить об остеомиелите черепа, то ситуация сильно зависит от того, в какой части развивается очаг, — говорит доктор Каплунов. — Череп двухслойный, между двумя вертикальными слоями (внутренним и наружным) есть губчатая кость, в которую, как правило, инфекция и попадает — там развивается остеомиелит. Более благоприятной будет ситуация, если пути выхода воспалительного детрита попадут на кожу — это, как правило, угрожает не столь опасными последствиями. Но если выход будет внутрь черепной коробки, может случиться серьезная беда.

По словам доктора, от осложнений остеомиелита человек может умереть, что нередко случалось в прошлом веке.

— В наши дни, конечно, лечение проходит довольно успешно, но это при условии, что сам пациент — или его родители, если мы говорим о ребенке, — вовремя обратился за медицинской помощью. Если нет, последствия могут быть фатальными.

Спортивный остеомиелит родители замечают не сразу

У детей остеомиелит часто возникает после травм Источник: Мария Романова

Весьма опасен и другой вид остеомиелита, часто проявляющийся у детей, занимающихся футболом, теннисом и другими травматичными видами спорта.

— Посттравматический остеомиелит, как понятно по названию, связан с теми или иными травмирующими кость агентами. Он сопровождает переломы костей, когда инфекция попадает через открытые раны или поврежденные кожные покровы. Возможно попадание инфекции и из других очагов, уже имеющихся в организме, — например, из кариозных зубов, инфицированных ЛОР-органов или почек при пиелонефрите. Любая хроническая или вяло текущая патология может через кровь попасть в поврежденную кость и вызвать гнойный процесс. А скорость и интенсивность его развития уже будут зависеть от состояния иммунитета ребенка, — говорит травматолог-ортопед.

Доктор предупреждает: посттравматический остеомиелит не всегда можно заметить сразу:

— Бывают коварные ситуации, когда иммунитет ребенка снижен, реакции не столь живы, как в обычном состоянии у детишек, — говорит доктор Олег Каплунов. — Остеомиелит в кости какое-то время «тлеет». А потом в ситуации перенапряжения, респираторного заболевания или ангины происходит его вспышка — как кажется, на ровном месте. Но на самом деле тому предшествовала травма.

Болезнь может принимать и хроническую форму, годами скрываясь в организме ребенка:

— Хронический остеомиелит возникает, когда вся борьба с воспалением на первый взгляд заканчивается выздоровлением, но где-то в кости инфекция как бы замирает и ждет. Кость — довольно инертный орган. В отличие от мышц и других тканей она очень слабо, неинтенсивно кровоснабжается. Инфекции здесь довольно легко найти участки, называемые секвестрами, где она может «спать», и организм практически не будет с ней контактировать. Но при любом снижении иммунитета она активизируется: снова начинаются воспаление, повреждение тканей, образование гнойных масс и свищей — возможно, уже в каком-то другом месте.

Проблема хронической формы остеомиелита еще в том, что у возбудителя может развиться устойчивость к антибактериальным препаратам, что впоследствии осложняет терапию. Тем не менее врачи отмечают, что современные возможности помогают успешно лечить заболевание и бороться с его последствиями.

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Чтобы вовремя заметить и вылечить заболевание, доктор советует обратить внимание на состояние ребенка и некоторые симптомы: