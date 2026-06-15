Какие вирусы живут в городских водоемах: список от инфекциониста

Детям лучше не купаться дольше 10 минут Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Купание в городских водоемах может обернуться заражением опасными вирусами, включая те, что поражают печень, сердце и нервную систему. О том, какие заболевания можно подхватить в реках и прудах, Городским медиа рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Какие вирусы живут в пресной воде

По словам врача, в воде городских водоемов сохраняют активность разные группы возбудителей. Чаще всего специалисты обнаруживают норовирусы и ротавирусы, которые вызывают сильную рвоту и диарею. Особенно опасны ротавирусы для детей до пяти лет из-за быстрого обезвоживания.

Аденовирусы могут привести не только к расстройству желудка, но и к конъюнктивиту, насморку и боли в горле. Энтеровирусы, к которым относятся вирусы Коксаки и ЕСНО, поражают нервную систему и сердце, а также провоцируют сыпь. Отдельную опасность представляет вирус гепатита А — он бьет по печени и требует длительного лечения.

«Опасность в том, что эти вирусы сохраняют активность в воде неделями, а для заражения достаточно проглотить микроскопическое количество загрязненной воды», — объяснил Неронов.

Какие симптомы и через сколько они появляются

После купания признаки заражения могут проявиться как через несколько часов, так и спустя почти два месяца. При норовирусе симптомы — тошнота, рвота и диарея — возникают уже через 12–48 часов. Аденовирус может напомнить о себе через 2–14 дней диареей, покраснением глаз и насморком.

Энтеровирусы (Коксаки и ЕСНО) проявляются через 3–10 дней. У больного поднимается температура, появляется сыпь на руках и ногах, болит голова. В редких случаях возможно развитие менингита с сильной головной болью и светобоязнью.

Гепатит А самый коварный. Его инкубационный период длится от 15 до 50 дней. Сначала возникает слабость, потеря аппетита, тошнота, затем появляется желтуха — пожелтение кожи и глаз, темнеет моча.

Особенно тяжело эти болезни переносят дети, пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом. При любых подозрительных симптомах после купания врач советует не заниматься самолечением и немедленно обращаться к специалисту.

Почему нельзя полагаться на чистоту воды

Увидеть зараженную воду невозможно. Вирусы не меняют ее цвет, запах и прозрачность. Водоем может выглядеть кристально чистым, но содержать опасные патогены. Если вы видите знак «Купание запрещено», это серьезный сигнал. Скорее всего, вода не прошла микробиологический контроль.

Как не заболеть

Врач дал несколько практических советов. Купаться стоит только в официально разрешенных местах, где регулярно проверяют качество воды. Нельзя глотать воду. Даже небольшое ее количество может содержать инфекционную дозу вируса. Сразу после купания нужно принять душ, чтобы смыть патогены с кожи.

Не стоит заходить в воду с открытыми ранами и ссадинами. Вирусы легко проникают через поврежденную кожу. Следует избегать водоемов после сильных дождей. Ливневые стоки смывают в воду канализационные загрязнения. Перед поездкой полезно проверить информацию на сайтах Роспотребнадзора и местных администраций.