«Отдает в голову и грудь»: как боль в шее связана с мозгом и сердцем — дачники, вы в зоне риска

Уфимский кардиохирург рассказал дачникам и садоводам, чем опасна долгая работа под наклоном в жару Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Лето, огороды, теплицы, мешки с землей, бесконечные наклоны и работа с поднятыми руками — в это время года дачники сталкиваются с пугающими симптомами: начинает кружиться голова, темнеет в глазах, скачет давление, появляются боли в области сердца, возникает ощущение нехватки воздуха, шум в ушах, слабость и «ватная» голова.

Можно подумать, что у человека проблемы с сердцем, но на самом деле начинаться они могут с… шеи. По словам сердечно-сосудистого хирурга, кардиохирурга, профессора Романа Рисберга, шейный остеохондроз способен влиять и на самочувствие, и на сосудистую систему, и даже имитировать серьезные сердечные заболевания.

«Особенно летом, в сезон дач и физической перегрузки, мы регулярно видим пациентов, которые после работы в наклон, подъема тяжестей или длительного напряжения мышц шеи начинают ощущать симптомы, очень похожие на проблемы с сердцем или нарушением мозгового кровообращения», — сказал UFA1.RU специалист.

Рисберг Роман Юрьевич — сердечно-сосудистый хирург, интервенционный кардиолог. Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах. Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной и сердечно-сосудистой хирургии БГМУ. Руководитель Центра сердца и сосудов.



Автор 65 научных публикаций, 25 патентов на изобретения, соавтор 8 монографий. Специализируется на лечении ишемической болезни сердца, выполнении коронарных вмешательств и разборе клинически сложных случаев.



Эксперт в области второго мнения в кардиологии — оценки ранее принятых лечебных решений, выбора оптимальной тактики (медикаментозная терапия, стентирование, хирургия) и повышения точности клинических решений у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Многие пациенты месяцами лечат шею»

Шейный отдел позвоночника, как объяснил врач, одна из самых сложных и нагруженных зон организма. Через него проходят позвоночные артерии, питающие мозг, нервные сплетения, структуры, влияющие на сосудистый тонус и вегетативную нервную систему. При выраженном остеохондрозе, мышечном спазме, протрузиях или перегрузке мышц может происходить раздражение нервных корешков, компрессия сосудов, нарушение венозного оттока, рефлекторные сосудистые реакции.

Особенно часто это проявляется после прополки грядок и переноски тяжестей или прочей работы в наклон и длительного положения с запрокинутой, напряженной шеей. У человека могут возникнуть боли в груди, чувство перебоев, тахикардия, скачки давления, нехватка воздуха, тревога, ощущение предобморочного состояния.

«В некоторых случаях шейный остеохондроз способен вызывать так называемые рефлекторные кардиальные синдромы, когда пациент ощущает симптомы, напоминающие стенокардию или нарушения ритма», — пояснил профессор Рисберг.

Но, как он отметил, в такой ситуации есть риск допустить опасную ошибку и списать всё только на остеохондроз. На самом деле под ним иногда скрываются действительные гипертонические кризы, нарушения ритма, транзиторные ишемические атаки, атеросклероз сосудов шеи, болезни сердца и даже предынфарктные состояния.

«Многие пациенты месяцами лечат шею, делают массажи и мази, хотя реальная проблема может быть связана с сосудами или сердцем, — рассказал специалист. — Особенно настораживают ситуации, когда симптомы появляются при нагрузке, сопровождаются давлением в груди, отдают в руку или челюсть, возникают вместе с одышкой, сопровождаются слабостью или нарушением речи. В таких случаях необходима полноценная диагностика».

Может ли от остеохондроза страдать мозговое кровообращение?

«Да, — подтвердил врач. — Особенно у пациентов старше 45–50 лет, при сочетании остеохондроза с сосудистыми изменениями. При выраженном мышечном спазме и дегенеративных изменениях возможно ухудшение кровотока по позвоночным артериям. Это может вызывать головокружение, шаткость, шум в ушах, ощущение тумана в голове, нестабильность давления, ухудшение памяти и концентрации».

При этом настоящие нарушения мозгового кровообращения могут быть связаны, как отметил Роман Рисберг, не с «безобидными» болями в шее. По его словам, иногда за такими жалобами скрываются стенозы сонных артерий, атеросклероз и высокий риск инсульта. Летом подобных случаев возникает больше.

«Многие люди резко увеличивают нагрузку, — пояснил Рисберг. — После зимы организм получает тяжелую физическую работу, перегрев, обезвоживание, скачки давления и длительное статическое напряжение. Особенно опасна работа на жаре в сочетании с гипертонией, лишним весом, курением, повышенным холестерином и малоподвижным образом жизни. Именно в этот момент организм начинает „срываться“ симптомами».

Тогда, как советует врач, важно не пытаться поставить себе диагноз самостоятельно и не списывать всё по умолчанию на «просто остеохондроз». По словам Рисберга, минимально необходимая оценка в подобных ситуациях включает контроль давления, ЭКГ, оценку сердечного ритма, УЗИ сосудов шеи и оценку факторов риска, а также при необходимости консультацию кардиолога и невролога.

«Самая правильная стратегия — не лечить отдельно шею или отдельно сердце, а разобраться, что именно вызывает симптомы у конкретного пациента», — подчеркнул профессор Рисберг.

Когда нужно срочно обращаться к врачу?

Кардиохирург перечислил тревожные признаки, после которых за остеохондроз можно принять проблему куда серьезнее:

внезапная слабость;

онемение руки или лица;

нарушение речи;

потеря сознания;

сильная боль в груди;

выраженная одышка;

резкое повышение давления;

нарушения ритма;

ухудшение состояния после физической нагрузки.

«Потом многие пациенты удивляются результатам обследования, потому что очень часто выявляется сразу несколько проблем одновременно, и тогда симптомы становятся „смешанными“, — пояснил специалист. — Организм редко болеет одной проблемой. Особенно после 45–50 лет. Поэтому современная диагностика должна смотреть на пациента комплексно».