«Описал все безобразия»: муж скончавшейся в больнице пациентки пытается наказать виновных — видео

Андрей Федотов из Ярославля потерял жену Ольгу. 60-летней женщине стало плохо 4 января 2026 года — у нее заболел живот. На следующий день дочь Ольги отвезла ее в больницу и передала в руки врачам. Спустя неделю жена Андрея умерла в реанимации.

При вскрытии оказалось, что Ольге поставили неверный диагноз. Врачи лечили ее от острого деструктивного панкреатита. При этом в протоколе патолого-анатомического вскрытия указано, что пациентка умерла из-за острого флегмонозно-язвенного аппендицита, осложненного перфорацией стенки аппендикса и острым гнойным перитонитом с нарастающей интоксикацией организма.

«Я был уверен, что если человек попал в больницу, его обязательно вылечат. Но получилось, как получилось», — рассказал Андрей Федотов.

После смерти супруги он обратился в следственный комитет, региональное Министерство здравоохранения и страховую компанию. Последняя во время проверки нашла ряд нарушений в действиях врачей. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

После ее смерти информация о неверно указанном диагнозе была указана в протоколе вскрытия, что и натолкнуло Андрея на мысль о том, что если бы у его жены вовремя диагностировали аппендицит, она была бы жива.