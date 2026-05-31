Опасные тропические комары атакуют регионы: чем грозит их укус

Чтобы избежать укуса опасных комаров, нужно выбирать светлую одежду | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В последнее время участились случаи заражения россиян паразитами через укусы комаров. Специалисты предупреждают о нашествии насекомых этим летом из-за влажной зимы и раннего потепления. К тому же при возникновении неожиданных симптомов после укуса следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

«Какие-то комары переносят гельминтов, например, дирофилярию. Какие-то комары переносят малярию, какие-то переносят вирусные трансмиссивные заболевания, например, лихорадку Денге», — предупредил паразитолог Евгений Морозов в разговоре с Пятым каналом.

Механизм заражения происходит следующим образом. Сначала комар кусает животное с паразитом, заглатывает личинки гельминта, и через несколько недель они созревают в теле насекомого. После чего комар кусает человека и заражение передается ему.

Морозов отметил, что ранее подобные случаи заражения фиксировались лишь в Африке, но постепенно они стали появляться и на юге России.

Быстрому размножению опасных насекомых способствует повышенная влажность. В некоторых областях из-за аномально ранней и теплой весны комары активизировались раньше времени, среди них встречаются виды, которые могут быть переносчиками лихорадки Западного Нила. По информации энтомолога Юрия Гниненко, египетский комар уже распространился на юге России.

Как себя защитить

В борьбе с такими насекомыми помогут репелленты, а также москитные сетки. По рекомендации Роспотребнадзора, следует избегать стоячей воды.

Кроме того, чтобы избежать укуса опасных комаров, нужно выбирать одежду светлых пастельных тонов. Перед выходом на улицу лучше отказаться от сладкого парфюма с цветочными нотами.

«Если после укуса комара появилась невысокая температура, появились какие-то проблемы с кожным высыпанием, появилась головная боль, ломота в мышцах, необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью, не забывая, что в некоторых случаях укусы комаров могут быть смертельны», — рекомендует доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев.

Кроме комаров, есть еще насекомые, которые переносят не только опасные заболевания, но и способны убить. Узнать, кого лучше опасаться, можно здесь.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Комар Насекомое Болезнь Роспотребнадзор Лето Инфекция Укус насекомого
