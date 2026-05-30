43-летняя бизнесвумен скинула 30 килограммов, поедая хлеб с маслом каждое утро. Раскрываем, в чем ее секрет

Здоровье Истории

Сейчас она чувствует себя бодрее и активнее, чем 20 лет назад

До похудения Екатерина совсем не фотографировалась, потому что стеснялась себя

Екатерина Веприкова

Екатерина Веприкова из Первоуральска весила больше 120 килограммов и пыталась похудеть бессчетное количество раз — правда, не очень успешно. Только в прошлом году ей удалось скинуть аж 30 килограммов, которые — ура! — обратно не вернулись. В разговоре с E1.RU она раскрыла свои секреты похудения. Спойлер: дело оказалось не только в питании.

Худеет на бутербродах с маслом

Екатерина быстро стала набирать вес в 19 лет, когда в ее жизни случилась трагедия — погибли родители. Девушка осталась жить с бабушкой, а еда для нее стала чем-то вроде утешения. Состояние здоровья при этом было в норме: ни гормонального сбоя, ни других заболеваний, которые могли бы привести к набору веса, врачи не обнаруживали.

«С двадцати лет у меня вес начал стремительно повышаться. Я всегда весила около 120 килограммов: было и 130, и снова 120 — и так почти двадцать лет. Я много раз пыталась похудеть. Сидела на диетах, исключала сахар, ела грудку, пробовала модную тогда кремлевскую диету, но всё это было бесполезно. Я ограничивала себя, срывалась и снова начинала заедать стресс», — рассказывает Екатерина.

Ну а сейчас она весит 92 килограмма и планирует сбрасывать вес и дальше. В похудении ей помогает фитнес-тренер Ольга Фролова — она ведет блог, в котором на примере полных девушек показывает простые домашние тренировки. Екатерина стала одной из постоянных актрис в ее роликах.

«Ольга тогда искала героинь для проекта, и я решила попробовать. Мне дали куратора, я начала выполнять рекомендации по системе „Тело под ключ“. От еды я не отказывалась, ела всё то же самое. Просто добавила активность — сначала 10 тысяч шагов, потом 15–20 тысяч. Плюс короткие пятнадцатиминутные тренировки: сначала по одной каждый вечер, потом по несколько в день», — говорит Екатерина.

Главный секрет похудения — в завтраке. Екатерина сдвинула его по времени: теперь первый раз за день она ест в 11 часов. Результат — она стала реже чувствовать голод. Бывает такое, что она целыми днями не ест до самого ужина. А еще сам завтрак у нее теперь всегда одинаковый — два бутерброда со сливочным маслом и сыром.

«Если бы мне кто-то раньше сказал, что можно похудеть на сливочном масле и сыре, я бы подумала, что это бред. Но это работает — сдвиг завтрака по времени и физическая активность. Раньше у меня ее никакой не было, я только на автомобиле передвигалась, а сейчас с удовольствием гуляю — у нас по парку возле дома и по набережной», — добавляет Екатерина.

Чтобы набрать такое количество шагов, приходится ходить пешком на работу и обратно, а после работы — выходить на променад на час-другой.

Хвалит даже продавщица на рынке

Так всего за год наша героиня рассталась с 30 килограммами. По ее словам, изменения произошли не только в теле, но и в сознании. Впервые за 20 лет она видит на весах двузначное число. Это однозначно влияет на самооценку и ощущение женственности.

«Я начала носить то, что хочу. Впервые надела каблуки. Раньше казалось, что они просто сломаются подо мной. А теперь прихожу в магазин, беру вещи 60-го размера по привычке и удивляюсь, что они огромные. Иду примерять одежду меньше — и она подходит. Это какое-то невероятное ощущение. Мне 43 года, и только сейчас я поняла, что могу нравиться себе», — говорит Екатерина.

В личном архиве фотографий до и после похудения не так много, зато прогресс легко отследить по видео блогерши, у которой снимается Екатерина

Не сдаваться и продолжать нелегкий путь к здоровому стройному телу Екатерине помогает поддержка семьи и близких. Гулять вместе с ней ходит любимый мужчина — он ее вообще очень поддерживает. В Первоуральске она занимается предпринимательством, торгует на маркетплейсах, и знакомых у нее достаточно много. И все они в один голос говорят, как сильно Катя изменилась за последние месяцы.

«Меня тут недавно остановила продавщица на рынке. Мы с ней не знакомы, но я часто прохожу мимо нее, когда иду на работу. Она подошла, начала спрашивать: „Как так получилось? А вы помните, у вас живот такой большой был?“ Я говорю: „Он сейчас есть, никуда не делся“», — делится Екатерина.

Чтобы и дальше продолжать худеть, она хочет заняться бегом, поскольку обычные пешие прогулки уже не дают такого результата. Это называется эффектом плато — периодом, когда вес перестает снижаться, несмотря на соблюдение диеты и регулярные тренировки. Но главное, что он уже не вернется к трехзначному числу.

«Я всегда была очень закомплексованной, а сейчас вдруг захотела танцевать. Современные танцы, может быть, даже стрип-пластику — раньше я бы себе такого даже представить не смогла. Но теперь у меня появилось ощущение, что, если я смогла изменить свое тело и жизнь, значит, смогу и всё остальное. Главное — поверить в себя. Мне очень помогло то, что в меня поверили другие», — улыбается Екатерина.

А если вы тоже хотите немного похудеть, попробуйте легкую жиросжигающую тренировку — ее для наших читателей подготовила тренер Ольга Фролова. Это всего пять упражнений, повторить которые сможет каждый, а результаты не заставят себя ждать.

Полина Краснопевцева
Гость
51 минута
Делают операции, колят уколы от ожирения а нам гонят сказки
