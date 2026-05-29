«Голодные клещи кусают всех». Инфекционист, страховщик и дезинсектор — о том, как избежать нападения паразита или пережить его

Клещей известно более 50 тысяч видов, опасными для человека считаются иксодовые Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Весна и лето вместе с радостью от наступления тепла всегда приносят и неприятности в виде проснувшихся клещей. Помимо энцефалита и боррелиоза, они источники более десятка различных заболеваний. И тут лучше заранее изучить и точно понимать, что надо делать до укуса клеща и после, если он всё же случился. Обозреватель NGS.RU Илья Калинин подробно разобрал всё важное в этой теме и описал самые популярные мифы.

Весна и лето — время, когда приходят те, с кем лучше бы не встречаться. Потому что мы для них еда. Это клещи. Вообще, клещи бывают разные: их известно более 50 тысяч видов. Для человека опасными являются иксодовые клещи — переносчики более десятка различных инфекций. Самые известные из них: вирусный энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), моноцитарный эрлихиоз человека и гранулоцитарный анаплазмоз. А чтобы потом не было, как говорится, мучительно больно, лучше заранее знать, как себя вести до и после укуса этого паразита.

До укуса

Обезопасить себя от неприятностей, связанных с клещом, можно тремя способами: использовать правильную одежду и репелленты, застраховаться или привиться. При использовании отпугивающих средств и правильной одежды, лучше противоклещевого костюма, риск укуса сводится к минимуму. Страховка и прививка от укуса не защитят, но повлияют на последствия. Врач-инфекционист клиники «Инвитро» Андрей Поздняков замечает, что «прививка спасает здоровье и жизнь, страховка — кошелек».

«Если привитого человека укусит инфицированный энцефалитом клещ, человек либо не заболеет, либо перенесет инфекцию в легкой форме, без тяжелых последствий. Прививка действует на иммунную систему, формирует долговременный иммунитет», — объясняет врач.

Про клещей ходит много мифов, один из них — что эти паразиты прыгают на человека с деревьев или кустов Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Схемы вакцинации различаются в зависимости от вакцины, но обычно ускоренная стандартная схема такая: через две недели после первой дозы — вторая. Полноценный иммунитет формируется примерно через две недели после второй прививки. Есть прививки, когда вторая доза ставится через несколько месяцев после первой. Примерно через год ставится третья доза, а ревакцинация — каждые три года.

Лучше всего прививаться осенью-зимой, за 2–3 месяца до пика активности клещей, который приходится на май–июнь. Но можно привиться и в другое время, просто надо помнить, что прививка начнет работать не ранее чем через месяц.

Страховка, как уточнил доктор Поздняков, покрывает расходы на удаление клеща, обработку раны, лабораторное исследование клеща, экстренную иммунопрофилактику (введение иммуноглобулина) и лечение в случае заражения, включая стационар. Для понимания: одно лишь экстренное введение иммуноглобулина из расчета веса человека, если он без страховки, может обойтись в 10 тысяч рублей и более.

Страховка не покроет расходы на хронические последствия, которые могут возникнуть через много лет после болезни. И если вы сами удалили клеща, выбросили, а потом заболели, страховка не покроет лечение без документального подтверждения укуса.

«К сожалению, профилактическую прививку можно сделать только от клещевого энцефалита, — комментирует директор новосибирского филиала компании „Росгосстрах“ Екатерина Малявко. — Против других очень опасных инфекций, которые переносит клещ, например, боррелиоза или Конго-крымской геморрагической лихорадки, прививок нет. А страховка позволяет оперативно получить необходимую помощь или возместить расходы на медикаменты».

Стоимость страховок от укуса клеща у разных страховых компаний варьируется от 150–200 рублей до 300–500. По стандартным программам страховое возмещение достигает 1–1,5 миллиона рублей, но при оформлении полиса сумму покрытия можно увеличить до 3–4 миллионов. Действует страховка год.

Врачи советуют прививаться и страховаться от клещей одновременно Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Исследования на основные четыре вида инфекции в страховку включают все компании. Всё остальное — дополнительные опции. Кто-то говорит, что их страховка позволяет провести анализ клеща на девять инфекций. Другие уточняют, что исследование паразита пройдет на стандартные четыре, но бесплатное лечение в случае заболевания они предоставляют по пятнадцати диагнозам.

«Главное в страховом продукте — это наполнение программы. Риски, которые она покрывает, и страховая сумма — лимит ответственности страховщика, в пределах которого можно будет получить помощь при наступлении страхового случая», — заметила директор медицинского страхования «СберСтрахования» Наталья Харина.

Разумная стратегия, считает Андрей Поздняков, состоит в том, чтобы привиться и параллельно оформить страховку.

Укус

Сам момент укуса клеща практически незаметен. Всё оттого, что в слюне его имеются обезболивающие и подавляющие свертывание крови вещества. Человек не чувствует ни прокол, ни момент, когда паразит пьет кровь.

Визуально на коже появляются характерные признаки: темно-коричневая или черная точка — сам клещ — размером от миллиметра до сантиметра и больше. Вокруг места присасывания возможны покраснение, небольшой отек и легкий зуд.

После того как клещ отпадет, на коже останется красное пятно с точкой в центре — место прокола, которое обычно исчезает через несколько дней.

«При болезни Лайма через 3–30 дней после укуса может появиться <…> кольцевидное покраснение, которое расширяется, бледнеет в центре и напоминает мишень. Это признак боррелиоза, который требует срочного обращения к врачу», — заметил врач-инфекционист клиники «Инвитро».

Момент укуса, как правило, человек не чувствует Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Он добавил, что инкубационный период у клещевых инфекций разный — от 3 до 30 дней. Первые тревожные признаки, на которые стоит обратить внимание в течение месяца после укуса: повышение температуры до 38–39 градусов, головная боль, ломота в мышцах и суставах без признаков ОРВИ, тошнота, снижение аппетита, светобоязнь, онемение или подергивание мышц лица, шеи, рук или появление мигрирующего покраснения.

При заболевании боррелиозом симптомы могут напоминать кишечную инфекцию с диареей и рвотой. А клещевой энцефалит легко спутать с параличами, парезами и сосудистыми нарушениями. Врач советует идти к специалисту при появлении хотя бы одного из симптомов в течение месяца.

После укуса

Алгоритм действий после укуса клеща, уточняет инфекционист «Инвитро», един для всех, привиты вы или нет. Если вы удалили клеща ниткой или специальным выкручивателем, который можно сделать самому или купить на маркетплейсе (от 75 рублей), обработайте рану антисептиком. Подойдет спирт, йод или хлоргексидин. Если есть возможность, сразу езжайте в травмпункт, а клеща везите в лабораторию на анализ.

При самостоятельном удалении помните: клеща надо захватывать у самой головки и аккуратно вытягивать раскачивающими движениями. Ни в коем случае не давить на брюшко и не мазать маслом: это повышает риск инфицирования.

Один из самых важных шагов после укуса — сдать паразита на анализ правильно. Клеща лучше сохранить живым и целым. Его надо поместить в плотно закрывающийся контейнер с влажной ваткой или травинкой — для влажности. Идеально сдать клеща в лабораторию в течение суток, но допустимо — в течение трех, если хранить в холодильнике.

Лабораторию надо выбирать ту, где проводят ПЦР-исследование на основные клещевые инфекции. Серологический метод — поиск антител в крови человека — менее информативен в первые дни.

Довезти клеща до лаборатории лучше в живом виде Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Если клещ случайно потерялся, следует наблюдать за своим состоянием и местом укуса в течение месяца. При любых подозрительных симптомах надо сдать кровь на антитела к клещевым инфекциям. Но помните: анализ крови эффективен через 2–4 недели после укуса.

У привитого риск клещевого энцефалита минимален. Но прививка не защищает от боррелиоза и других инфекций. Поэтому даже привитый человек должен исследовать клеща и наблюдать за симптомами. У непривиого — высокий риск заразиться энцефалитом.

«В течение 72–96 часов после укуса (лучше до 48 часов) показана серопрофилактика — введение иммуноглобулина. Экстренно обращайтесь в травмпункт или инфекционное отделение. Также возможно назначение доксициклина для профилактики боррелиоза — только по назначению врача», — сообщил врач Андрей Поздняков.

Обработка участка

Чтобы чувствовать себя совсем спокойно, специалисты советуют обработать свой земельный участок (дачу, огород, частный дом) специальным препаратом. И тут главное — сделать всё правильно.

Во-первых, надо понимать, что все препараты разные: самые дешевые, уверяют специалисты, будут менее эффективны. Еще важно наличие лицензии. У специалиста также должны быть сертификат на препарат и свидетельство обучения на дезинсектора.

«Эффективные препараты — это 300–400 рублей за сотку, не меньше. При цене 100–150 рублей эффективность будет низкая. Еще, когда вызывают специалиста, надо обязательно спрашивать лицензию, ее выдает Роспотребнадзор», — прокомментировала дезинфектолог Алена Писцова.

Проводить обработку участка необходимо в сухую погоду Источник: Илья Давыдов / E1.RU

Также надо знать, что обработка в сырую и дождливую погоду недопустима: нет таких средств, несмотря на заверения некоторых дезинфекторов. На участке не должно быть детей, животных и высокой травы.

Употреблять продукты с огорода можно через двое-трое суток, хорошо промыв их кипятком.

Мифы

Вокруг этой темы очень много мифов. Врач-инфекционист Поздняков развенчал некоторые. Например, убеждение, что клещи не кусают людей с I группой крови, построено на давнем исследовании.

«В лабораторных условиях клещи могут незначительно предпочитать определенные группы крови. В частности, клещи чаще присасывались к образцам с III группой, реже — к I группе. <…> В реальных исследованиях значимой корреляции между группой крови и частотой укусов не выявлено. Клещи реагируют на тепло, углекислый газ (выдыхаемый человеком), запах пота, вибрацию, но не на группу крови», — подчеркнул врач.

Клещи не прыгают на людей с кустов или деревьев, это тоже миф. Они сидят на траве, не поднимаясь выше метра, и цепляются за одежду проходящего человека. Есть клещи, которые быстро преследуют человека. Но это только паразиты рода хиаломма, их СМИ окрестили мутантами. И они обитают только в южной части России. Также клещи не реагируют на светлую одежду: у них нет глаз.

Клещ, привезенный на одежде домой, не сможет выживать слишком долго. В сухой квартире он погибнет за несколько дней. А вот в природных условиях при определенной влажности, клещ может прожить без питания до трех лет.

Кусают не только самки, но и самцы, и молодые особи — нимфы. Правда, последние кусают быстро и могут сразу незаметно отвалиться.

Нет доказательной базы, что противовирусные препараты, которые рекламируют применять при укусе клеща, работают на 100 процентов. Вместе с ними необходимо проводить и другое лечение.

Наконец, то, что клещи не кусают курящих или принимавших алкоголь, тоже миф.

«Голодные клещи кусают всех», — заметил врач Поздняков.