«Всё заканчивалось обжираловом»: весившая 160 кг маникюрша легла под нож, чтобы похудеть на центнер

На первом фото Алена до операции, на втором — год спустя

Алене Потаповой 26 лет, и за последний год она сбросила почти половину своего веса. Блогер поставила амбициозную цель — похудеть на центнер. Весной 2025-го она весила 160 килограммов и решилась на операцию. С тех пор Алена стала меньше уже на 74 килограмма! Она рассказала нашим коллегам из E1.RU, как ей удалось изменить свою жизнь и почему бариатрия — это не волшебная таблетка, а лишь первый шаг на пути к здоровью и телу мечты.

Бариатрическая операция — это хирургическое лечение тяжелого ожирения. За счет сильного уменьшения объема желудка и частичного нарушения всасывания пищи пациенты сбрасывают 50–80% лишнего веса. После операции пациент физически не может съесть больше маленькой порции (30–150 мл), поэтому переедание становится невозможным. Однако это требует пожизненных ограничений: есть очень медленно, маленькими кусочками, запрещена сладкая и жирная пища, а также обязателен ежедневный прием витаминов.

Полнота была с детства

Алена работает мастером по маникюру, а еще ведет блог. Честная история о похудении откликнулась многим, и сейчас на аккаунт подписаны более 40 тысяч пользователей.

За год Алена изменилась до неузнаваемости

Проблемы с лишним весом у Алены начались с детства.

«Сначала я была худым ребенком, были проблемы с питанием — конечно же, это очень тревожило моих родственников. В шесть лет мне удалили аденоиды, и после этого я стала чувствовать запахи и вкус продуктов. И тогда я подсела на еду. Мои родные, естественно, поддерживали мой усилившийся аппетит, учитывая, что раньше не знали, как накормить ребенка. И уже к семи-восьми годам я пошла в школу с лишним весом. Одноклассники буллили и унижали меня из-за этого, а я еще больше в себе закрылась», — вспоминает Алена.

Эффект здоровых отношений

К выпускному девушка весила уже около 110 килограммов. Когда ей было 19 лет, она встретила своего будущего мужа — Мурада. Парень искренне полюбил Алену и принял. Она считает это одной из причин набора веса до критической отметки.

В счастливом браке муж научил Алену принимать и любить себя

«В какой-то степени в том, что я дошла до 160 килограммов, можно винить и моего мужа. Он показал мне, что любит меня, как можно ко мне относиться. Это называют эффектом здоровых отношений, — шутит Алена. — Мы вместе хорошо так поднабрали за несколько лет».

Несмотря на то, что Алена стала принимать и любить себя благодаря поддержке супруга, лишний вес доставлял ей множество проблем. В первую очередь связанных со здоровьем.

Алена до операции И после

«В 25 лет я начала задумываться о том, что, наверное, что-то не то происходит в моей жизни, и стала задаваться вопросом, как это исправить. Я начала обследоваться у врачей, предполагала, что есть гормональные сбои, но с гормонами всё оказалось в норме. Однако мне поставили диагнозы — преддиабет и синдром поликистозных яичников. Это сильно напугало меня. Гинеколог сказала, что, возможно, синдром вызван лишним весом и с таким диагнозом я не смогу стать мамой. А мы планируем детей.

Помимо этого, мне поставили альвеолярную гиповентиляцию (это неспособность легких выводить углекислый газ, который в результате накапливается в крови, а кислорода становится всё меньше. — Прим. ред.). Я могла в любой момент задохнуться во сне. И просто не проснуться», — отметила Алена.

Кроме того, ей было очень сложно найти одежду. В магазинах просто не продавался ее размер (на тот момент это 7–8XL), поэтому вещи можно было купить только на маркетплейсах.

Год сомневалась, стоит ли идти на операцию

О бариатрической операции Алена узнала от блогеров. В последние годы такой тип вмешательства набирает популярность. Изучив тему и взвесив все за и против, блогер решила обсудить этот вариант с мужем. Супруг ее поддержал. Тогда Алена стала искать хирурга и клинику, по отзывам она выбрала один из самых дорогих медцентров в Екатеринбурге и записалась на консультацию.

«Всю жизнь у меня были попытки похудеть, но всё заканчивалось срывами, еще большей ненавистью к себе и еще большим обжираловом. Когда я увидела результаты других девочек после бариатрии, конечно, вдохновилась. На консультации хирург сразу дал понять, что это не волшебная таблетка. Даже после операции со временем ты можешь вернуться к старым привычкам и образу жизни. Контролировать себя всё равно придется. Операция — это шанс на легкий старт, но без работы над собой ничего не получится. Около года после консультации я принимала решение, но в итоге всё-таки поняла, что сама не справлюсь, и решилась на операцию», — вспоминает Алена.

Алена больше года сомневалась, стоит ли идти на операцию, и взвешивала все за и против

За обследования и операцию насчитали около 400 тысяч рублей. Однако Алене удалось сэкономить половину: учитывая диагнозы, ей одобрили квоту, и оставшиеся 200 тысяч оплатило государство.

Перед операцией пациентке назначили два этапа обследований. Во время первого проверяли работу сердца, второй — более обширный и включает посещение эндокринолога, диетолога, терапевта, хирурга, невролога, психолога, а также массу анализов. После прохождения исследований назначили дату операции. На месяц Алену отправили домой — ей нужно было подлечить желудок и сесть на диету для диабетиков. Благодаря ограничениям в питании перед операцией Алене удалось сбросить 11 килограммов.

«После обследования я призналась родственникам, что решилась на такой шаг. Некоторые стали меня отговаривать, переживали. Но я сказала, что выбор уже сделан. Я взвесила все за и против. У меня у самой были страхи. И даже перед началом операции я испытала наплыв эмоций, возникали вопросы: не совершаю ли я ошибку? Но уже на пути в операционную я взяла всю свою волю в кулак. Напомнила себе, что хочу быть здоровой, красивой, пожить для себя, родить ребенка здорового. На операционном столе меня всё еще немного трясло, но я решила, что я иду до конца и должна исполнить свою мечту и похудеть», — добавила блогер.

Потом и близкие приняли мое решение, а сейчас все в шоке, как быстро моя жизнь поменялась, какая я молодец и сколько во мне силы воли. Алена Потапова блогер

Операция прошла без осложнений. В первый год каждые три месяца пациентка посещала врачей, и ее здоровье только улучшилось.

«Диагноз преддиабета сняли примерно полгода назад. Синдром поликистозных яичников сняли буквально месяц назад. Сейчас врачи говорят, что я полностью здорова, хоть в космос можно лететь», — говорит пациентка.

Как питаются после операции

После операции около трех месяцев Алена ела только жидкую и пюреобразную пищу. В первое время желудок отвергает слишком жирные или соленые продукты. Но со временем ограничения снимаются, и пациенты могут есть всё, что захотят. В этот момент многие срываются и возвращаются к старым привычкам, вместо того чтобы делать выбор в пользу правильного питания.

«Я научилась находить золотую середину. Себя не ограничиваю ни в чем, но потребление стало разумным. Раньше я могла съесть килограмм конфет с чаем перед сном. Сейчас парочка конфет — максимум. И мне этого достаточно. Когда я набрала большой вес, у меня было много работы, мы часто ели из доставок: пицца, роллы, фастфуд. Сейчас наш рацион — это три раза в день чистое питание. У меня перекусы в основном — это белковые, протеиновые коктейли, и только один может быть для удовольствия. Немного чего-то вредного могу себе позволить», — рассказала Алена.

Фотографии сделаны с разницей в год

Операция не стала волшебной таблеткой. Спустя какое-то время для Алены прозвучал тревожный звоночек, и она его услышала.

«Спустя год после операции эффект снижения аппетита, жесткие ограничения в питании теряются, и ты остаешься один на один с самим собой. Тебе никто не помогает. Вес сам по себе не снижается. У меня после Нового года вес стал уходить не так стремительно, как раньше, потому что я многое себе стала позволять. Праздники, застолья — всё это расслабляет, и только через пару недель я себя снова взяла себя в руки.

Отношения с едой стоит прорабатывать, и желательно до операции. Не стоит идти на нее с мыслью: „ Сейчас за деньги меня сделают худой “ . Бариатрия — это только самое начало», — объясняет Алена.

После новогодних праздников снижение веса замедлилось

Также она добавила спорт в свою жизнь. Спустя два месяца после операции начала делать зарядку и ходить в бассейн. Когда вес снизился, стала больше ходить и записалась на пилатес. А недавно Алена начала заниматься в спортзале с тренером.

Минусы операции

Операция подойдет не каждому, решение стоит принимать, только посоветовавшись с врачом. Также после вмешательства возможны индивидуальные реакции и проблемы — всё зависит от организма, хронических заболеваний и предрасположенностей.

«Главная побочка бариатрии — это обильное выпадение волос примерно на третий-четвертый месяц. Я, если честно, тоже очень этого боялась, думала, что я останусь лысой, но на девятый месяц после операции волосопад закончился. Я пила все витамины, препараты, которые прописывали мои врачи. И сейчас у меня очень много новых волос растет. Этой проблемы не стоит так бояться. Если следить за своим здоровьем, принимать витамины, ухаживать за своими волосами, то у вас всё будет хорошо», — объяснила она.

Алена переживала, что может остаться без волос из-за операции Теперь она наслаждается кадрами с фотосессий и может примерить необычные образы

Алена рассказала, что столкнулась и с психологическим голодом. Обычно он проявляется из-за эмоциональной зависимости от пищи. У нее это состояние возникло через пару недель после вмешательства. Физически в этот период пациенты не испытывают голода, так как их рацион сильно ограничен. Алена справилась с проблемой быстро: она стала готовить мужу по три-четыре блюда в день. Со временем ложное чувство аппетита исчезло само по себе.

«Еще один из частых побочных эффектов — образование камней в желчном пузыре. Есть и другие возможные осложнения. Организм в короткий промежуток времени стремительно теряет большой вес вместе с мышцами. И всё нужно проверять, обследоваться, быть на контроле врачей хотя бы первый год. Я слежу за своим здоровьем, поэтому никаких серьезных побочек не вылазит», — говорит Алена.

Минус 100 — до конца года

В планах у Алены не только избавиться от задуманных ста килограммов, но и убрать лишнюю кожу.

«Именно с помощью бариатрии я уже сбросила 63 килограмма, я стала любить себя, а здоровая еда — теперь не проблема и диета, а осмысленный выбор, который меня устраивает. Сейчас вес — 87. До сентября я планирую похудеть еще на 15–20 килограммов и тогда смогу сделать первую пластическую операцию — нижний бодилифт. Из-за резкого снижения веса у меня сильно обвисла кожа, и после операции уйдет еще несколько килограммов, потому что кожа в этих местах очень тяжелая. И тогда к результату — минус 95 килограммов — я смогу прийти буквально в этом году», — надеется маникюрша.

От лишней кожи Алена хочет избавиться с помощью пластики

Всем, кто задумался о проведении операции, Алена советует тщательно обдумать все за и против, а также внимательно подходить к выбору врача. Но главное — помнить, что после предстоит большая работа.

«Если вы сейчас в начале пути похудения — не ждите легкой дороги, но знайте, что результат возможен. Важно понять одну вещь: бариатрия — не волшебная таблетка. Операция помогает, но не делает всё за тебя. Нужно менять привычки, питание и мышление. Это такой же труд и работа над собой каждый день. Неважно, с чего ты начинаешь. Главное — не останавливаться и помнить, что маленькие шаги тоже приводят к большим изменениям», — считает блогер.

Главное в похудении — найти подход к себе, считает Алена

