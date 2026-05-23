Здоровье Комары разносят опасную лихорадку по городам: Роспотребнадзор призвал людей к осторожности

Рассказываем о симптомах болезни

Комары могут нести опасность | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Роспотребнадзор призвал людей соблюдать меры профилактики, чтобы избежать заражения лихорадкой Западного Нила. Болезнь могут переносить обитающие в России комары. Об этом сообщили в пресс‑службе ведомства.

Вирус Западного Нила регистрируется в России с 1999 года, чаще всего случаи фиксируют в южных регионах. При этом вирус не передается от человека к человеку. Инкубационный период вируса длится от 2 до 14 дней. В 80% случаев болезнь протекает бессимптомно. В остальных 20% развивается лихорадка, а в 1–5% — тяжелые неврологические осложнения.

Основные симптомы:

  • внезапный подъем температуры до 39–40 °C;

  • интенсивная головная боль и боль в глазных яблоках;

  • ломота в суставах, мышцах (миалгия) и пояснице;

  • сильная слабость, усталость и повышенная утомляемость;

  • тошнота, рвота, диарея или снижение аппетита;

  • увеличение лимфатических узлов.

Если вирус проникает в центральную нервную систему, развиваются опасные состояния (менингит, энцефалит), которые требуют экстренной медицинской помощи.

Чтобы снизить риск укусов комаров и возможного заражения, специалисты советуют использовать репелленты (аэрозоли и другие средства от насекомых) во время пребывания на природе, а также установить москитные сетки в жилых и дачных домах.

Кроме того, важно избегать посещения заболоченных мест, а во время прогулок в парках или у водоемов надевать закрытую одежду. Еще одна важная мера профилактики — следить за отсутствием стоячей воды на дачных участках, балконах и лоджиях. Не стоит оставлять емкости с застоявшейся водой, поскольку она может стать местом размножения комаров.

По данным Роспотребнадзора, лихорадка Западного Нила чаще встречается в регионах с теплым климатом. Среди таких территорий — Египет, Греция, Израиль, Таиланд, Вьетнам, Индия, а также многие районы Африки, Азии, Европы и Северной Америки.

Дарья Пирогова
