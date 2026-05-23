Комары разносят опасную лихорадку по городам: Роспотребнадзор призвал людей к осторожности

Роспотребнадзор призвал людей соблюдать меры профилактики, чтобы избежать заражения лихорадкой Западного Нила. Болезнь могут переносить обитающие в России комары. Об этом сообщили в пресс‑службе ведомства.

Вирус Западного Нила регистрируется в России с 1999 года, чаще всего случаи фиксируют в южных регионах. При этом вирус не передается от человека к человеку. Инкубационный период вируса длится от 2 до 14 дней. В 80% случаев болезнь протекает бессимптомно. В остальных 20% развивается лихорадка, а в 1–5% — тяжелые неврологические осложнения.

Основные симптомы:

внезапный подъем температуры до 39–40 °C;

интенсивная головная боль и боль в глазных яблоках;

ломота в суставах, мышцах (миалгия) и пояснице;

сильная слабость, усталость и повышенная утомляемость;

тошнота, рвота, диарея или снижение аппетита;

увеличение лимфатических узлов.

Если вирус проникает в центральную нервную систему, развиваются опасные состояния (менингит, энцефалит), которые требуют экстренной медицинской помощи.