Таблетки не помогут: кардиолог назвал симптомы, при которых без операции на сердце не обойтись

Кардиохирург объяснил, когда сердцу нужна операция, а когда можно обойтись таблетками Источник: Роман Рисберг

К кардиологу многие попадают тогда, когда уже поздно пытаться исправить ситуацию консервативными методами. Просто потому, что игнорируют симптомы на начальных стадиях заболевания. Кардиохирург Роман Рисберг рассказал, какие признаки говорят о том, что без операции уже не обойтись — его рекомендации публикует UFA1.RU.

Рисберг Роман Юрьевич — сердечно-сосудистый хирург, интервенционный кардиолог. Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах. Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной и сердечно-сосудистой хирургии БГМУ. Руководитель Центра сердца и сосудов. Автор 65 научных публикаций, 25 патентов на изобретения, соавтор 8 монографий. Специализируется на лечении ишемической болезни сердца, выполнении коронарных вмешательств и разборе клинически сложных случаев. Эксперт в области второго мнения в кардиологии — оценки ранее принятых лечебных решений, выбора оптимальной тактики (медикаментозная терапия, стентирование, хирургия) и повышения точности клинических решений у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Шесть простых вопросов

Многие уверены: если сердце не болит сильно, значит, ничего критичного нет. Именно поэтому часть пациентов приходит слишком поздно, когда сосуд уже закрыт на 90%, сердце начинает терять функцию, а человек узнаёт, что перенес «тихий» инфаркт буквально на ногах. Самый частый вопрос после этого: «Почему раньше никто не сказал, что ситуация уже опасна?»

На самом деле болезни сердца редко возникают внезапно. Чаще организм долго подает сигналы, но не все воспринимают их серьезно. Сердце далеко не всегда болит «как в кино». Многие ждут резкой боли в груди, но в реальной практике опасные проблемы с сердцем часто проявляются совсем иначе.

Человек начинает быстрее уставать и списывает это на возраст или стресс. Особенно опасно, когда симптомы нарастают постепенно. Человек адаптируется к своему состоянию и не замечает, как начинает жить с хронической нехваткой кровоснабжения сердца. Проверить себя можно, ответив на следующие вопросы:

Появилась одышка при привычной нагрузке? Стало тяжелее подниматься по лестнице? Появилась слабость? Снизилась выносливость? Возникает давление или жжение в груди? Боль отдает в лопатку, шею, руку или челюсть?

Если хоть на один из них ответ положительный, стоит задуматься.

Когда таблетки еще помогут?

Современная кардиология — это далеко не всегда операция, во многих случаях ситуацию можно стабилизировать правильно подобранной терапией: контролем давления, снижением холестерина, коррекцией сахара крови, изменением образа жизни, отказом от курения и снижением веса.

Иногда грамотная медикаментозная терапия позволяет годами держать заболевание под контролем и избежать прогрессирования. Но есть важный нюанс: таблетки работают тогда, когда проблема выявлена вовремя. Главная ошибка — слишком долго ждать. Это одна из самых опасных ситуаций в кардиологии.

Бывает так, что человек месяцами или даже годами живет с симптомами, терпит, откладывает обследование, пьет препараты по совету знакомых или просто надеется, что «само пройдет». В итоге он попадает уже не на профилактику, а на этап спасения миокарда.

Именно запущенные случаи чаще заканчиваются инфарктом, тяжелой сердечной недостаточностью и экстренными операциями. Самые тяжелые пациенты не всегда те, у кого «самое больное сердце», а чаще всего те, кто просто слишком долго тянул с визитом к врачу.

Когда операция уже необходима?

Есть ситуации, когда медикаментов уже недостаточно. Например, критические сужения коронарных артерий, многососудистое поражение, выраженная ишемия миокарда, тяжелое нарушение кровотока. В таких случаях симптомы могут продолжать прогрессировать, несмотря на лечение.

В таких случаях операция — это не столько крайняя мера, сколько способ предотвратить катастрофу. Современные методы лечения позволяют во многих случаях восстановить кровоток малотравматично — через сосуд, без больших разрезов. Ключевое значение имеет опять же время. Самое опасное — пропустить момент.

Многие пациенты боятся операции настолько, что избегают даже обследования. Но проблема в том, что сердце не всегда предупреждает громко. Иногда «симптомом» становится уже инфаркт. Особенно внимательно к своему состоянию стоит относиться людям:

старше 45–50 лет;

с повышенным давлением;

диабетом;

высоким холестерином;

курящим;

с семейной историей инфарктов и инсультов.

Далеко не каждому из этого списка нужна операция, но точно определить это без полноценной оценки состояния сосудов и сердца невозможно. Именно поэтому в кардиологии особенно опасны две крайности: бояться операции тогда, когда она действительно спасает жизнь или, наоборот, слишком долго откладывать диагностику.

Во многих случаях проблему можно взять под контроль вовремя. Главное — не пропустить тот момент, когда сердце еще можно защитить до серьезных осложнений. Если появились симптомы, которые раньше были нехарактерны: одышка, снижение выносливости, давление в груди, скачки давления или ощущение перебоев в работе сердца, важно не ограничиваться случайными советами или поиском ответов в интернете. Своевременный экспертный разбор помогает понять, насколько ситуация действительно опасна и какое лечение будет оптимальным в конкретном случае.