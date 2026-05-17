Здоровье Что делать, если укусила змея, и как распознать, что она ядовитая: важная инструкция

Собрали главные советы в одном материале

Если вы встретились со змеей, то не делайте резких движений и отойдите от нее на безопасное расстояние | Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

С наступлением хорошей погоды многие отправляются отдыхать на природу или на дачу, где увеличивается риск встречи с рептилиями, а скорая помощь не всегда оказывается доступной. В материале собрали все рекомендации, что делать, если вас укусила змея.

Главная защита — профилактика

Основным способом избежать укусов змей является профилактика. Единственное, что может помочь во время укуса, — противоядие, но его бывает сложно достать. Поэтому лучше избегать встреч с рептилиями.

Гораздо лучше предотвратить беду, чем потом бороться с ее последствиями, особенно если вы находитесь на природе, работаете в таких условиях или находитесь в местах, где сложно вызвать скорую помощь.

Правила безопасности

Чтобы не стать жертвой змеиного укуса, лучше придерживайтесь нескольких рекомендаций. Во-первых, будьте осмотрительны. Змеи часто скрываются в густой траве и под камнями, поэтому старайтесь не ходить в такие места без надобности.

Во-вторых, носите обувь с плотной подошвой и высокие ботинки, которые защитят ваши ноги от укусов. В-третьих, избегайте резких движений. При встрече со змеей лучше спокойно отойти и не пытаться ее напугать.

Не трогайте рептилию, даже если она кажется вам безобидной. Лучше не рисковать и не стараться ее поймать.

Дорогу по густой траве проверяйте с помощью палки. Носите с собой фонарик, так как змеи активны не только днем, но и в темное время суток. А главное, следите за детьми и животными.

Как распознать змею

На территории средней полосы России обитают три вида змей: уж обыкновенный, медянка обыкновенная и гадюка обыкновенная.

Из трех видов змей ядовита только гадюка обыкновенная. По словам эколога подразделения ООПТ «Природа» Анастасии Гладковой, ее яд потенциально опасен, но не относится к смертельным.

Кроме того, гадюки никогда не нападают первыми — они кусают только в случае самообороны, когда человек случайно наступит на нее, будет пытаться поймать змею или убить.

«Гадюки предпочитают прогреваемые склоны оврагов, лесные опушки и поляны. Ужи чаще выбирают места вблизи водоемов, там, где влажно и много пищи. Медянка же обитает в лесах, предпочитая солнечные опушки, вырубки и заросли кустарников, иногда встречается на лугах и остепненных участках», — отметила специалист в разговоре с «АиФ».

Как быстро распознать змею:

  • уж: желтые или оранжевые пятна по бокам головы, гладкая чешуя, цвет от серого до черного;

  • гадюка: плотное тело и характерный зигзаг вдоль спины, окраска от серой до почти черной;

  • медянка: гладкая чешуя, стройное цилиндрическое тело, коричневатые оттенки.

Что делать если встретил змею

Если вдруг вы наткнулись на рептилию, то паниковать не стоит. Главное, не делать резких движений и отойти от змеи на безопасное расстояние.

Если рептилия оказалась на вашем участке, то не трогайте ее и не пытайтесь прогнать. Дайте ей время, она уйдет самостоятельно.

Первая помощь при укусе змеи

Если вас или кого-то из ваших близких всё-таки укусила змея, то сначала следует разобраться, была она ядовитой или нет. Если змея оказалась ядовитой, необходимо ввести противоядие.

Яд змеи состоит в основном из белка, который может нейтрализовать только специальная сыворотка с антителами. Другие народные или домашние методы не помогают и не должны применяться.

При этом сильный страх вызывает выброс адреналина, что приводит к более быстрому распространению яда по организму. Кроме того, не нужно накладывать жгут. При возможности лучше промыть рану антисептиком, хлоргексидином или перекисью, наложить повязку для предотвращения заражения и обратиться к врачам.

Оптимальное время для введения противоядия — до часа, допустимое — до шести часов.

Если змея укусила питомца, то запрещается обрабатывать рану спиртом и тем более разрезать место укуса. Также нельзя отсасывать яд и туго стягивать место укуса.

Такие попытки могут лишь навредить, так как создается дополнительная травма вокруг раны, есть риск занести инфекцию. Также рискует отравиться и сам «спасатель».

«Постарайтесь максимально обездвижить животное, поскольку яд быстро распространяется при движении», — отметила ветеринар Наталья Колесникова в беседе с «Газетой.Ru».

Если состояние питомца резко ухудшилось после прогулки или активности, в этом случае тоже возможен укус, которого вы не видели. Оперативно обратитесь к ветеринару.

Последствия укуса гадюки

В России укусы гадюк редко приводят к смерти. Однако последствия достаточно серьезные: от сильного отека до некроза тканей.

В большинстве случаев при правильном лечении человек выздоравливает через 2–4 недели.

Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
