Лерчек пришла на пятую химию в экстравагантном наряде

Экстравагантных нарядов у Лерчек не занимать

Валерия Чекалина открыто рассказала о борьбе с онкологией. У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. Сейчас блогер проходит очередной курс терапии и параллельно восстанавливается после серьезного вмешательства на позвоночнике.

На днях Лерчек отправилась уже на пятую «химию». И сделала это в своем стиле — с намеком на гламур эпохи девяностых. В палату она вошла в розовом кружевном кардигане с меховой отделкой и брюках-клеш. Образ дополнили сумка Chanel и кулон-сердце. Волосы пришлось сбрить из-за агрессивного лечения, поэтому блогер появилась в парике.

За внешней бодростью, как признается сама Валерия, скрывается непростой период. Чтобы пресечь разговоры о якобы выдуманном диагнозе, она начала публиковать медицинские бумаги и показывать процесс терапии.

В одном из видео Лерчек подробно продемонстрировала, как проходит процедура, и обратилась к подписчикам.

— Я знаю, что ходит очень много разных слухов. Мне самой морально тяжело жить и лечиться. Показываю всё как есть, — рассказала Валерия. — Вот стоит капельница, лекарство идет через раковый порт и поступает в центральную вену. Вот моя кровать, вот — Луиса. Мы здесь остаемся на ночь, потому что последняя помпа будет капать практически 24 часа. Спасибо большое, пожелайте удачи, чтобы всё прошло хорошо.

Позже она показала и следы операции на спине. По ее словам, метастазы повредили один из позвонков, поэтому потребовалось хирургическое вмешательство. В опубликованных документах указано, что врачи работали с грудным позвонком и укрепили его специальным костным цементом. Из описания следует, что состояние было тяжелым: позвонок оказался разрушен или серьезно ослаблен, хотя точная формулировка диагноза в обнародованном фрагменте не раскрыта.

Рядом с блогером постоянно находится ее жених — танцор Луис. Он тоже решил высказаться для тех, кто сомневается в болезни его возлюбленной.

— Бог судья тем, кто не верит. Мы ни на кого зла не держим. Лера просто хочет выздороветь ради себя, детей и семьи, — рассказал Луис.

По словам Сквиччиарини, динамика у Валерии положительная. Он уверяет, что с каждым днем ей становится легче, и с гордостью добавляет: «Она — машина».

Тем временем жизнь вокруг блогера кипит не меньше, чем обсуждения в соцсетях. Недавно разгорелся конфликт в спортзале: одна из посетительниц сняла Лерчек во время тренировки и выложила ролик в Сеть. После этого ее лишили абонемента. Клиентка клуба Алина Расковская эмоционально высказалась и о самой Валерии, и об администрации.

В своей резкой тираде она заявила: «Если раньше я желала скорейшего выздоровления той твари, которая пожаловалась, то теперь искренне желаю гореть в аду. Во мне сейчас столько злости, вы даже не представляете! Ну ничего, сегодня-завтра куплю абонемент в другой зал, я даже отчасти рада этому. Все горите в аду за свои действия, карма существует.

Просто послушайте, какой абсурд. Блогер Лерчек болеет раком четвертой стадии… Даже если ей выписывают оздоровительную физкультуру, ей, наверно, не надо заниматься с железом. Имея такие бабки, она может нанять тренера и заниматься с ним. И ее никто не снимет в спортзале. Но она болеет, идет в зал, тягает железо».