Дачников поджидает смертельная опасность весной: какой вирус прячется в домах

Грызуны являются переносчиками Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Весной, когда россияне открывают дачный сезон и начинают уборку, они рискуют заразиться хантавирусом. Вирус передается человеку через зараженный помет, который вместе с пылью попадает в дыхательные пути. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

Хантавирус — это вирусное заболевание, которое передается от грызунов к человеку. Существуют более 50 видов хантавирусов. При заболевании могут поражаться легкие и почки. Уровень смертности от хантавирусных инфекций (в зависимости от формы) составляет от менее 1 до 15% в Азии и Европе и до 50% в Северной и Южной Америке.

«Хантавирусы передаются к человеку через контакт с зараженными грызунами и их пометом. Эта инфекция характеризуется достаточно серьезной патологией, которая может развиваться либо в легких, и тогда мы называем это геморрагической лихорадкой с кардиопульмональным синдромом, либо с поражением почек — тогда это называется геморрагической лихорадкой с почечным синдромом», — пояснила врач.

По словам Малинниковой, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — одно из самых частых природно-очаговых инфекционных заболеваний в России. Эпидемический сезон начинается именно весной.

«Заражаются в период открытия летнего сезона во время уборки домашней территории, подвалов, чердаков при использовании веника, пылесоса вместе с пылью вдыхают вирус, который зимой попал туда от помета грызунов», — уточнила инфекционист в беседе с «Газетой.Ru».

Чтобы предотвратить заражение, специалист советует проводить влажную уборку в перчатках и респираторах, а также дезинфицировать посуду. Для дачников особенно актуальна проблема загрязненной кухонной утвари после зимы — ее нужно обрабатывать хлорсодержащим раствором. Кроме того, важно не допускать грызунов в жилые помещения. Эффективной широкодоступной вакцины пока не существует.

В мире и в России ведутся научные разработки, включая м‑РНК‑вакцины, но они еще не внедрены для массового применения. Смертность от инфекции остается высокой: при легочном синдроме она достигает 30–50%.

Первые симптомы хантавируса неспецифичны: высокая температура, интоксикация, головная боль, как при многих других вирусных инфекциях. Специфические признаки появляются только через неделю, но к тому моменту состояние больного может ухудшиться. Болезнь поражает легкие, почки и сердечно-сосудистую систему.

«Эффективность лечения таких больных зависит от своевременной патогенетической и симптоматической терапии. Предупреждение осложнений во многом зависит от своевременно поставленного диагноза и своевременной госпитализации. Больных с геморрагической лихорадкой обязательно госпитализируют. Наблюдают за симптомами, и если есть проблемы с легкими, то возможен перевод даже в реанимацию, с использованием ИВЛ», — резюмировала Малинникова.