Дачников предупредили о главной угрозе этой весной: в чем причина

Во время начала дачного сезона нужно проводить влажную уборку помещений и работать обязательно в перчатках и в маске Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Во время открытия дачного сезона многие садоводы рискуют столкнуться с опасной болезнью. В материале рассказали о ее возникновении, симптомах и о том, как себя обезопасить.

«Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом сегодня для нас актуальна, потому что открывается дачный сезон. Люди приходят в помещения, где всю зиму жили грызуны. А грызуны являются как раз переносчиками этого вируса. Эта моча высыхает, и вместе с пылью, когда люди начинают уборку, они вдыхают этот вирус», — предупредила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), или мышиная лихорадка, — острая вирусная природно-очаговая болезнь. Сопровождается высокой лихорадкой, выраженной общей интоксикацией, геморрагическим синдромом и поражением почек в виде нефрозонефрита.

Среди симптомов заболевания наблюдается головная боль, головокружение, повышение температуры тела и прочие признаки общей интоксикации организма. При поражении почек могут проявляться симптомы, указывающие на повреждение желудочно-кишечного тракта, нарушения кровообращения, а также проблемы с дыхательной системой.

Известно, что болезнь протекает в пять фаз:

Инкубационный период (2–3 недели). Симптомов нет, возможно легкое недомогание и незначительное повышение температуры тела. Интоксикационный период (1 неделя). Появляется высокая лихорадка, головная и мышечная боль. Олигурический период (1–2 недели). Болит поясница, снижен объем мочеиспускания, на теле появляются синяки, беспокоит рвота, возможны кровотечения и кровоизлияния. Полиурический период (1–2 недели). Значительно повышается объем диуреза (количества выделяемой мочи), состояние пациента улучшается. Период выздоровления. Может присутствовать выраженная слабость, утомляемость, возможны остаточные признаки нарушения функции почек.

Как отметила вирусолог, эпидемические вспышки лихорадки характерны для определенных регионов России. Особенно страдает от этой инфекции Приволжский федеральный округ.

«Необходимо все контакты с грызунами свести к минимуму, уборку помещений проводить влажную и работать обязательно в перчатках и в маске», — заключила Малинникова в разговоре с РИА Новости.