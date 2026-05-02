«Просто избавьте меня от мучений»: история ярославны, которая в третий раз борется с раком, — видео

История Ольги Канавиной из Ярославля, которая в третий раз борется с онкологией Источник: Городские медиа

40-летняя Ольга Канавина дважды побеждала онкологию. Впервые ей пришлось столкнуться со смертельным диагнозом в 2013 году — тогда у нее обнаружили рак челюсти. В Ярославле врачи не взялись за лечение. Найти компетентных специалистов, готовых прооперировать Ольгу, удалось в Израиле.

«Сказали, что полностью удалят верхнюю челюсть, небо, пазуху. Я, честно, не представляла, как это будет, — призналась она. — Мне было так плохо, что я думала: „Просто избавьте меня от мучений, на всё остальное я согласна“».

После операций Ольге установили протез, благодаря которому она может говорить и есть. После курса лучевой терапии наступила долгожданная ремиссия.

Долгое время она жила с тревогой, что болезнь может вернуться. Однако спустя несколько лет смогла отпустить эту мысль. Но через десять лет, в 2023 году, рак вернулся — на этот раз в легких. Ольга признается, что не паниковала. Она нашла клинику в Москве и решила лечиться там.

Однако на этом испытания в жизни нашей героини закончились. В конце 2025 года выяснилось, что у Ольги вновь вернулся рак челюсти. На этот раз операция уже не поможет.

«Я понимала, что меня ждет. Об операции я уже не думала, потому что там удалять практически нечего. Только если глаз», — делится Ольга.