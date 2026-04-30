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Здоровье Эксперт «Пей до дна», «соли не жалей» и еще три вредных совета от кардиохирурга, как «убить» сердце в майские праздники

«Пей до дна», «соли не жалей» и еще три вредных совета от кардиохирурга, как «убить» сердце в майские праздники

Они могут погубить здоровье

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Если давление поднялось неожиданно, не паникуйте и следуйте советам врача | Источник: Татьяна Тихонова / 74.RUЕсли давление поднялось неожиданно, не паникуйте и следуйте советам врача | Источник: Татьяна Тихонова / 74.RU

Если давление поднялось неожиданно, не паникуйте и следуйте советам врача

Источник:
Татьяна Тихонова / 74.RU

Кардиохирург рассказал, как мы «убиваем» сердце в длинные выходные. В пример врач привел майские праздники: в этот период работы у медиков традиционно прибавляется.

«Праздники для пациентов — это отдых, а для кардиолога — период, после которого предсказуемо увеличивается поток осложнений. Каждый год после длинных выходных фиксируется рост госпитализаций по поводу острых коронарных синдромов и инсультов. Это повторяющийся сценарий. Сердце не знает, что у вас выходной. Оно реагирует на то, что вы делаете», — сказал Роман Рисберг.

Роман РисбергРоман Рисберг
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.

Сердечно-сосудистый хирург, интервенционный кардиолог, доктор наук, профессор кафедры госпитальной и сердечно-сосудистой хирургии БГМУ, автор 65 научных публикаций, 25 патентов на изобретения, соавтор 8 монографий и руководитель Центра сердца и сосудов

Сердце не любит самолечения
Личный сайт

Он перечислил 5 вредных ошибок, после которых возникают или обостряются проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Вредный совет № 1: забудьте про лекарства, праздники же!

«Пациенты часто снижают дозировки или откладывают прием, а нерегулярный прием терапии увеличивает риск критических состояний. На практике осложнение формируется не сразу — оно накапливается в течение нескольких дней. Опасность не в одном пропуске, а в цепочке маленьких ошибок», — пояснил врач.

Вредный совет № 2: пей до дна!

Вторая ошибка связана с употреблением алкоголя, который вызывает скачки давления, провоцирует аритмии и усиливает нагрузку на сердце.

«Ключевая проблема кроется в том, что человек не ощущает риск в моменте. Пациенты часто не связывают прошедшие „шалости“ с последующим через несколько дней ухудшением», — отметил Рисберг.

Вредный совет № 3: соли не жалей!

Еще одна вредная привычка — избыток соли в рационе. Она напрямую влияет на давление и переедание в целом.

Вредный совет № 4: ну болит и переболит, забей!

Четвертая ошибка — игнорирование симптомов. По словам врача, многие, почувствовав тревожные звоночки, типично решают: «просто показалось», «это не сердце», «само пройдет». Роман Рисберг рекомендует внимательнее прислушиваться к сигналам организма.

«Сердце почти никогда не пугает сразу, оно сначала предупреждает, — говорит кардиохирург. — Если во время праздников появляются слабость, одышка, нестабильное давление, это не всегда экстренная ситуация, но уже сигнал, который имеет смысл не оставлять без внимания».

Вредный совет № 5: у тонометра тоже выходные!

Пятая ошибка — отсутствие контроля. Если пациент на несколько дней перестает проверять давление, то теряет ориентир, по которому может определить, что норма, а что аномалия.

Если избегать этих 5 ошибок, то, по словам Романа Рисберга, можно существенно снизить вероятность экстренного похода к врачу в мае.

«Самые спокойные ситуации после праздников — это те, где пациент не ждал развития симптомов, а вовремя оценил свое состояние. Иногда достаточно одного объективного контроля, чтобы понять, всё в порядке или есть риск. В кардиологии лучше один раз убедиться, чем потом разбираться с последствиями», — резюмировал кардиохирург.

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Антон Селиверстов
Журналист UFA1.RU
Сердце Медицина Май Алкоголь Дача
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Комментарии
3
Гость
30 апреля, 21:49
Первая и единственная ошибка - низкая зарплата и отстойные пенсии.
Гость
30 апреля, 19:37
Но селедочка Смоленская в пряно-солевой заливке хороша!
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Гость
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