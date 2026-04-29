Метеозависимые, готовьтесь к худшему: календарь магнитных бурь на май 2026 года

Даже чудесная погода не в радость, если вы ощущаете на себе все магнитные бури Источник: Андрей Бок / FONTANKA.RU

Май традиционно радует нас весенним солнцем и длинными выходными, но для метеозависимых людей он станет месяцем, когда придется изрядно помаяться. Ведь солнечная активность не берет выходных и даже в праздничные дни может напомнить о себе головной болью или скачками давления. Чтобы геомагнитные штормы не застали вас врасплох в разгар пикника, сверьтесь с нашим календарем магнитных бурь на май.

Почему опасны магнитные бури

Магнитная буря — это масштабное возмущение магнитного поля нашей планеты, вызванное резкими всплесками солнечной активности. Когда на Солнце происходят мощные вспышки, в сторону Земли устремляются потоки заряженных частиц.

Магнитосфера нашей планеты принимает этот удар на себя, работая как щит, однако под давлением солнечного ветра она начинает колебаться. Эти невидимые вибрации пронизывают всё вокруг, влияя на работу спутников, систем навигации и даже на биохимические процессы в живых организмах.

Для техники это оборачивается помехами и сбоями, а для человеческого тела — необходимостью экстренно подстраиваться под внешнюю среду, что часто сопровождается повышенной нагрузкой на кровеносную и нервную системы.

Кто такие метеозависимые

Метеозависимыми называют людей, чей организм утратил способность мягко и незаметно адаптироваться к изменениям окружающей среды. Это не болезнь, а скорее особенность самочувствия, при которой любые колебания — будь то атмосферное давление, влажность или магнитный фон — вызывают болезненный отклик.

Чаще всего в эту группу попадают люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, а также те, кто живет в состоянии постоянного стресса или переутомления, из-за чего защитные ресурсы организма оказываются на исчерпании.

Для метеозависимого человека магнитная буря ощущается как внезапный упадок сил или беспричинная тревога. Организм воспринимает колебания магнитного поля как сигнал опасности, выбрасывая в кровь гормоны стресса, что приводит к скачкам давления, мигреням и бессоннице.

В такие дни механизмы саморегуляции работают на пределе, поэтому даже привычные, повседневные задачи могут казаться непосильными, а эмоциональный фон становится нестабильным.

Магнитные бури в мае 2026-го

В целом май будет стабильным, а геомагнитная обстановка — спокойной, но без периодов, когда метеозависимым придется несладко, не обойдется.

Сохраняйте себе календарик, чтобы не упустить приближение магнитной бури Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, 1 мая ожидается возмущение после магнитной бури, прошедшей в конце апреля. К 2 мая всё успокоится, и почти неделю магнитное поле Земли будет оставаться в «зеленой зоне».

7 мая ожидается новое возмущение: индекс геомагнитной активности поднимется до четверки. Это еще не полноценная буря, но уже та самая пограничная зона, когда метеозависимые начинают чувствовать дискомфорт.

После этого Солнце подарит передышку, чтобы метеозависимые успели собраться с силами перед настоящим ударом. 15 и 16 мая ожидается магнитная буря уровня G1 — формально она считается слабой, но чувствительные люди могут ощутить ее во всех «прелестях».

Правда, ученые предупреждают: предсказать поведение Солнца со стопроцентной точностью невозможно. Прогноз остается предварительным и может корректироваться в течение месяца.