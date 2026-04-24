8 привычек бумеров, которых никогда не будет у зумеров и поколения альфа

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Эти схожие черты, которые объединяют людей поколения 1946–1965 годов, не повод для гордости в привычном смысле слова, считает писательница Марлен Мартин. Они, скорее, отражение в зеркале, по которому можно узнать своих ровесников, способных выдержать почти всё. Именно такими этих людей сделало непростое время рождения, а не осознанный выбор. А вы согласны, что у них есть эти восемь привычек? Подробности — в материале «Доктора Питера». А до этого врач-психиатр сделала для MSK1.RU полный разбор поколений XXI века.

1. Довольствоваться тем, что есть, и не только в еде

Когда на столе появлялся ужин, у них не было даже мысли заявить: «Я не люблю вареную картошку». Ели то, что давали и что позволял приготовить бюджет. И это работало везде. Учитель был всегда прав, даже если он самодур; одежду приходилось носить, даже если она была на вырост; тесное жилье надо было делить с другими домочадцами, даже если нет ни метра своего пространства. Так и рождалась привычка — принимать неидеальные обстоятельства и не требовать их немедленного исправления.

2. Устойчивость к скуке

У этого поколения не было гаджетов. Развлекать себя приходилось так, как умели и могли. Одни строили целые миры из палок и тряпочек, другие включали фантазию и придумывали игры, для которых нужны были быстрые ноги или круглые камушки. Из пустоты свободного времени всегда рождалось что-то новое. Для современных детей, которые ноют, что им скучно, и ждут, что родители их развлекут, это навык, который им никогда не приходилось развивать.

3. Привычка «почини сам»

Если в доме что-то ломалось, никто и не думал нанимать мастера или выбрасывать вещь. Мужчины брались за инструмент, женщины садились за швейную машинку. Сначала всегда пробовали сами, не выходило — пробовали еще раз. Люди возраста 60+ до сих пор способны сами прочистить засор, поклеить обои, если позволяет здоровье, и вообще справиться со многими проблемами без чужой помощи.

4. Работать на пределе, не воспринимая это как что-то выдающееся

Они могли работать, воспитывать детей и еще при этом учиться. Все помнят Катерину из «Москва слезам не верит». Многие узнавали в героине себя. Они делали то, что требовала ситуация, потому что их так научили: усталость — это не повод останавливаться. Ты делаешь свою работу, даже если тебе плохо. Кто из молодых родителей способен сейчас шить платье на утренник дочке, если голова раскалывается от мигрени?

5. Относиться к деньгам со страхом и железной дисциплиной

Они умудрялись превратить одну курицу в три полноценных вторых блюда и суп, не называя это кулинарным искусством. Эта жизнь «впритык» породила поколение, которое экономит инстинктивно, копит с одержимостью и всегда живет с тревогой по поводу денег. Причем эта тревога полностью не исчезает даже тогда, когда есть счет в банке.

6. Сохранять отношения даже в трудные времена

Ни одни отношения не бывают безоблачными. Иногда в браке наступает «ледниковый период». Люди поколения 1946–1964-го предпочитали не обсуждать эти проблемы, но и не расставались из-за первой же размолвки. Они ужинали вместе, растили детей и просто ждали, когда черная полоса пройдет. Да, возможно, некоторым бракам следовало закончиться уже тогда. Но привычка воспринимать трудность как данность, а не приговор позволяла им пережить многие кризисы. Можно злиться и при этом оставаться вместе.

7. Не доверять публичным проявлениям чувств

Их учили, что чувства — это приватная территория. Нельзя плакать на работе, выносить сор из избы, высказывать свои обиды и нагружать других проблемами. Сохраняй лицо и будь хладнокровен — привычка, которая учит самообладанию. Это очень помогает в кризисных ситуациях. Минус в том, что привычка держать всё в себе может привести к серьезным психологическим проблемам. Молодежи этого не понять. Они говорят всё вслух и считают это правильным.

8. Быть на месте любой ценой

Больничный в их понимании только для тех, кто упал и не может встать, в остальных случаях съел таблетку — и вперед! Они выходили на работу с температурой и дикой болью в животе в ПМС, делали то, что должно, с сердцем, разрывающимся от горя. Потому что «быть на месте» — негласный закон этого поколения. Это сделало их надежными и незаменимыми. И, кстати, приучило их с подозрением относиться к тем, кто позволяет себе то, на что они никогда не решались. К сожалению, в отличие от молодежи, они не понимают, что отдых — это необходимость, а не слабость.

Основные поколения по годам рождения (общепринятая классификация) «Молчаливое» поколение (1928–1945 г.) — ценят закон, порядок, трудолюбие. Беби-бумеры (1946–1964 г.) — отличительные черты: оптимизм, коллективизм, командный дух. Поколение X (иксы) (1965–1980 г.) — самостоятельность, индивидуализм, адаптивность. Поколение Y (миллениалы) (1981–1996 г.) — цифровые технологии, свобода, поиск смысла. Поколение Z (зумеры) (1997–2012 г.) — «цифровые туземцы», ментальное здоровье, осознанность. Поколение альфа (с 2013 г.) — дети технологического прогресса, виртуальная реальность.