«Температуры нет, но от этого не легче»: ярославцы назвали симптомы подкосившего их вируса

Ярославцы рассказали о симптомах распространенного вируса Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Ярославля назвали симптомы подкосившего их вируса. Сразу несколько читателей 76.RU рассказали, что в середине апреля их настигла неприятная болезнь. Страдают от нее как взрослые, так и дети.

Ярославна Анна рассказала, что ее двухлетняя дочь заразилась, пробыв пару дней в детском саду.

«Болезнь началась, как стандартный ОРВИ: из носа потекли прозрачные сопли. Но уже три дня температура держится около 38 градусов с пиками до 38,7 градусов. Приходящий врач подтвердила, что симптомы похожи на ОРВИ: насморк и температура. А также предупредила, что если высокая температура сохраняется больше трех дней, требуется дополнительное обследование», — рассказала читательница 76.RU.

Анастасия грешит на простуду, но, по ее словам, в окружении есть и другие люди со схожими симптомами, что может указывать на разгулявшийся вирус.

«Кажется, что меня подкосил сильный ветер в Ярославле. Оба дня пока добиралась на работу, несмотря на шарф, сильно замерзала. Сначала першило в горле, словно ком образовался. Глотать не могла, по ночам не могла спать. Горло раздирало. Разные пшикалки и таблетки не помогали. Все это перешло сначала в сухой, затем во влажный кашель. И вокруг все болеют! Берегите себя», — рассказала 76.RU Анастасия.

Чем опасны осложнения ОРВИ Источник: Роспотребнадзор по Ярославской области / Telegram

Читательница 76.RU Алина рассказала, что ее вирус подкосил внезапно.

«С самого утра я чувствовала себя хорошо, никаких признаков предболезненного состояния. После полудня заметила, что стала часто чихать, а в горле появилось неприятное першение. К вечеру усилился насморк, а за ночь горло разболелось так, что стало тяжело говорить. Чувствуется слабость и желание постоянно спать. Температуры нет, но от этого не легче — все равно присутствует болезненная ломота в теле», — рассказала Алина.

Тем временем в управлении Роспотребнадзора по Ярославской области рассказали, что вспышек ОРВИ и гриппа в регионе не зафиксировано.

«На данный момент пик пройден, заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается», — уточнили в ведомстве.

При этом в начале апреля в Роспотребнадзоре говорили о том, чем опасно переносить ОРВИ на ногах. По данным специалистов, одно из самых опасных последствий вирусных инфекций — поражение почек.

«Самым частым признаком повреждения структур почек после перенесенного ОРВИ может быть появление боли в пояснице. Еще одним признаком проблем с почками является появление внутренних отеков. На лице вокруг глаз или отечность ног», — рассказали в ведомстве.