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Здоровье «Температуры нет, но от этого не легче»: ярославцы назвали симптомы подкосившего их вируса

«Температуры нет, но от этого не легче»: ярославцы назвали симптомы подкосившего их вируса

Жители города рассказали о настигнувшей их в середине апреля болезни

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Ярославцы рассказали о симптомах распространенного вируса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы рассказали о симптомах распространенного вируса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы рассказали о симптомах распространенного вируса

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Ярославля назвали симптомы подкосившего их вируса. Сразу несколько читателей 76.RU рассказали, что в середине апреля их настигла неприятная болезнь. Страдают от нее как взрослые, так и дети.

Ярославна Анна рассказала, что ее двухлетняя дочь заразилась, пробыв пару дней в детском саду.

«Болезнь началась, как стандартный ОРВИ: из носа потекли прозрачные сопли. Но уже три дня температура держится около 38 градусов с пиками до 38,7 градусов. Приходящий врач подтвердила, что симптомы похожи на ОРВИ: насморк и температура. А также предупредила, что если высокая температура сохраняется больше трех дней, требуется дополнительное обследование», — рассказала читательница 76.RU.

Анастасия грешит на простуду, но, по ее словам, в окружении есть и другие люди со схожими симптомами, что может указывать на разгулявшийся вирус.

«Кажется, что меня подкосил сильный ветер в Ярославле. Оба дня пока добиралась на работу, несмотря на шарф, сильно замерзала. Сначала першило в горле, словно ком образовался. Глотать не могла, по ночам не могла спать. Горло раздирало. Разные пшикалки и таблетки не помогали. Все это перешло сначала в сухой, затем во влажный кашель. И вокруг все болеют! Берегите себя», — рассказала 76.RU Анастасия.

Чем опасны осложнения ОРВИ | Источник: Роспотребнадзор по Ярославской области / TelegramЧем опасны осложнения ОРВИ | Источник: Роспотребнадзор по Ярославской области / Telegram

Чем опасны осложнения ОРВИ

Источник:

Роспотребнадзор по Ярославской области / Telegram

Читательница 76.RU Алина рассказала, что ее вирус подкосил внезапно.

«С самого утра я чувствовала себя хорошо, никаких признаков предболезненного состояния. После полудня заметила, что стала часто чихать, а в горле появилось неприятное першение. К вечеру усилился насморк, а за ночь горло разболелось так, что стало тяжело говорить. Чувствуется слабость и желание постоянно спать. Температуры нет, но от этого не легче — все равно присутствует болезненная ломота в теле», — рассказала Алина.

Тем временем в управлении Роспотребнадзора по Ярославской области рассказали, что вспышек ОРВИ и гриппа в регионе не зафиксировано.

«На данный момент пик пройден, заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается», — уточнили в ведомстве.

При этом в начале апреля в Роспотребнадзоре говорили о том, чем опасно переносить ОРВИ на ногах. По данным специалистов, одно из самых опасных последствий вирусных инфекций — поражение почек.

«Самым частым признаком повреждения структур почек после перенесенного ОРВИ может быть появление боли в пояснице. Еще одним признаком проблем с почками является появление внутренних отеков. На лице вокруг глаз или отечность ног», — рассказали в ведомстве.

А вы болеете?

Да, тоже подцепил(а) вирус
Болел(а), но уже выздоровел(а)
Нет, я здоров(а)
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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Вирус Болезнь ОРВИ
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Комментарии
9
Гость
23 апреля, 22:03
Шибаева, что же тебя не подкосило, странно даже
Ахметвалеев Ришат Рафаильевич

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23 апреля, 20:27
Я могу победить любой вирус как я это сделал с коронавирусом я заболел первый раз коронавирусом. Но переболел за три дня. в средней форме с симптомами кашлем, чиханием, насморком, температурой и болью в голове и мышцах.Узнал что чем то болею от зам.глав.врача Альметьевской Районной Многопрофильной Больницы. Первый день болезни первого августа; приходил на прием к зам.глав.врачу больницы он посмотрел на меня и сказал что у меня больной вид и отправил домой. К вечеру появились вышеуказанные симптомы. Второй день я проболел дома. На третий день когда симптомы чучуть ослабли проходил ПЦР. Результат: толи болен толи нет. Если бы был не болен коронавирусом а какито другим инфекционным заболеванием то тест бы показал что я не болен коронавирусом К вечеру исчезли все симптомы. На четвертый день приходила мед сестра как к больному коронавирусом. Сначала она общалась со мной в маске а потом поняла что я не болен продолжила своё общение без маски. Остальные четыре раза переболел бессимптомно узнал через анализы на антитела. На пятый день заболела коронавирусом мама с теми же симптомами но ещё и с потерей обоняния
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