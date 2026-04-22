«Жить вам осталось два месяца»: истории звезд, которые сумели победить рак

Их жизнь была на волоске, но они смогли победить болезнь Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Последние месяцы многие с трепетом следят за судьбой двух известных женщин, которые борются с онкологией. Одна из них — Маргарита Симоньян, у которой в 2025 году обнаружили рак груди, а другая — Валерия Чекалина: блогер узнала, что у нее четвертая стадия болезни, в марте 2026 года. Но их истории борьбы с болезнью далеко не единственные. Вспоминаем звезд, которые однажды тоже услышали диагноз, но сумели его победить.

Шура

Шура узнал о том, что у него рак яичка, в 2004 году. В то время певец был зависим от запрещенных веществ, чем сильно подорвал свое здоровье. Александр узнал о болезни, когда у него была уже последняя, четвертая стадия и метастазы.

В тот период жизни у Шуры не было никого рядом: мама и младший брат не хотели общаться с эпатажным артистом, любимая бабушка, которая всегда поддерживала, умерла. Шуре пришлось самому брать жизнь в свои руки.

В последние годы артист сильно похудел Источник: shuramedvedev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Много дней певец провел в онкологическом отделении, наблюдая, как умирают его соседи по палате. Однако Шуре лечение помогло — он пошел на поправку.

— Тогда как раз родилась песня «Твори добро». У меня была четвертая стадия, и врачи боялись за меня браться: там уже метастазы кругом. Но мы всё это прошли благодаря Одинцовскому военному госпиталю. В онкологии самое страшное — опустить руки, — рассказывал позднее певец.

Из-за курса химиотерапии Шура на время прекратил свою творческую карьеру, а когда появился на публике после перерыва, все поразились, насколько он изменился. Певец поправился до 140 килограммов и долго возвращался в прежнюю форму.

Певец лечился много лет Источник: shuramedvedev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Шуре суммарно потребовалось 15 лет, чтобы победить болезнь, зависимость и подарить себе нормальную жизнь. Теперь он всегда вычеркивает эти годы из своего возраста и говорит, что ему в душе только 30 лет.

— Химиотерапия отняла большой период моей жизни. И была такая очень хорошая девчонка, взрослая девчонка, баба Валя, ясновидящая. Она сказала: «Сашка, когда лечение закончится, ты отнимешь потом от своего основного возраста эти 15 лет, которые ушли на восстановление». Ну вот и получается… — делился Шура.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин столкнулся с редким случаем: рак кожи обнаружили не только у него, но и у его жены. Первой симптомы почувствовала Наталья. В 2015 году она заметила странное пятно на теле, но не обратила на него внимания. Через некоторое время такое же у себя увидел Виктор.

— Я пошел к врачу, но он сказал, что ничего страшного нет, посоветовал удалить пятно у косметолога лазером. Я удалил, а через полгода оно появилось опять, — рассказал певец в шоу «Секрет на миллион» (16+).

Виктор удалил пятно и во второй раз, но и это не помогло. Тогда он задумался, что что-то не так, и вместе с женой сдал анализы. Результаты оказались неприятными для них обоих.

— Врач присылает СМС: «Ребята, у вас проблемы. В Москве вас ждет онколог, у вас рак кожи», — вспоминает Рыбин.

Виктор и Наталья вместе 28 лет, и бороться с болезнью они стали единым фронтом Источник: nsenchukova_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Артисты не могли поверить, как такое могло произойти, ведь они пристально следят за своим здоровьем.

— На солнце не обращали внимания. Наоборот, считали, что это же витамин D, это полезно. Загорали в самые активные часы, дома еще солярий использовали. И вот, дозагорались, — считали супруги.

Пара прошла курс лучевой терапии, и на время болезнь отступила. Однако в 2024 году оказалось, что у супругов появились новообразования, которые пришлось экстренно удалять.

— Да ни фига мы не вылечились! Наташа вон полтора месяца назад операцию на ноге перенесла, удалили ей небольшую базалиому. Рана до сих пор не зажила, надрез был глубокий, — с грустью признавался Виктор.

После операций артисты продолжают появляться на публике и выступать. О болезни они предпочитают лишний раз не упоминать.

Андрей Гайдулян

После съемок в сериале «Универ» (18+) в жизни Андрея Гайдуляна, который играл Сашу, наступила черная полоса. Год ему не предлагали другие роли, а все кастинги заканчивались отказом. Актеру ничего не оставалось, кроме как лежать дома, пялиться в потолок и ждать лучшего.

В 2015 году выяснилось, что у актера рак — лимфома Ходжкина. На те деньги, что у него оставались, Андрей экстренно уехал лечиться в Германию.

Во время болезни Андрей изменился Источник: gaydulyan / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Из-за болезни актер полысел, сильно осунулся и был вынужден оставаться дома без работы и окружения. Целый год Гайдулян восстанавливался и за это время сильно пересмотрел свои взгляды на жизнь. Он пришел к выводу: нужно перестать терять время и ждать чуда, пора действовать и делать то, что хочется, ведь другого момента может не быть.

— Раньше я был человеком чересчур осторожным: очень боялся потерять и сами деньги, и возможность их заработать, боялся потерять работу, боялся не оправдать чьи-то ожидания — это был постоянный гнет… Теперь перестал откладывать осуществление желаний на далекое потом, — поделился своими новыми взглядами на жизнь Андрей.

После возвращения в Москву Андрей открыл собственную итальянскую пиццерию, о которой давно мечтал, и получил работу на долгие-долгие годы в «СашаТаня» (16+) — самом долгом сериале в России.

— Болезнь сильно меня изменила, я пересмотрел взгляды на жизнь и наконец-то осознал ее реальную цену. Поняв это, решил помогать бороться другим, — сообщил актер в социальных сетях.

Тот случай, когда мем вышел из-под контроля Источник: gaydulyan / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Последние годы актер не боится рисковать, пробовать новое и смеяться над собой, и это не раз играло ему на руку. Так, например, поклонники сериала «Очень странные дела» (18+) после четвертого сезона заметили, что один из героев очень похож на Гайдуляна. Актер не стал игнорировать мемы, а вместо этого начал создавать свои, которые стремительно собирали миллионы просмотров. Видя, на каком хайпе Андрей, студия Red Head Sound предложила ему официально озвучить героя-двойника.

Дарья Донцова

У Дарьи Донцовой обнаружили последнюю стадию рака груди в 90-е. Тогда она еще не писала детективы, а работала журналистом. Постоянная загруженность, домашние дела — Донцова долгое время даже не обращала внимания, что у нее что-то болит.

— Я была такая умная девушка, я была настолько умна, что никому не следует повторять мой опыт. У меня всё болело где-то, наверно, полгода. Надо было бы пойти к врачу, раз у тебя болит! Но я же советская девушка бывшая. Я поэтому решила: ну я, может быть, потом пойду, — рассказала Дарья в интервью порталу «Еда».

Донцова рекомендует стабильно проходить полное обследование организма, чтобы не запустить свое здоровье Источник: Дарья Донцова / Vk.com

Неизвестно, сколько бы Донцова еще терпела боль и жила дальше, если бы у нее стремительно не начала расти грудь. Ее близкая подруга запереживала и посоветовала немедленно обратиться к врачу.

— «Онкология, четвертая стадия. Жить вам осталось два месяца», — услышала Донцова от доктора. — Я сижу, думаю: это шутка, да? Это как это так вот мне жить осталось, такой распрекрасной, два месяца?

Донцова оказалась не готова так легко прощаться с жизнью. Она нашла клинику, которая согласилась провести ей операцию. Та прошла удачно, и именно после нее Дарья начала писать детективные романы.

— После наркоза пошли галлюцинации. Это у всех, когда вам 8 часов делают операцию. Образовалось свободное время. Лежишь в палате, ничего не делаешь. Постоянно кто-то умирает, кого-то выносят. За полгода можно сойти с ума. Чтобы отогнать страшные мысли о близкой смерти, я начала сочинять. И муж, когда я ему сказала об этом, посоветовал: «Пиши, Груня, пиши», — вспоминает Донцова.

Если Донцова смогла победить рак, то у ее мужа сделать такое не получилось, и с 2023 года писательница остается вдовой Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Писательница прошла курс лучевой и химиотерапии, а потом длительное время восстанавливалась. Она никогда не позволяла себе раскисать и ныть в подушку на несправедливость судьбы. Наоборот, она стала еще больше писать, начала регулярно заниматься спортом и следить за питанием. Кроме этого, она много лет помогает женщинам, которые оказались в такой же ситуации и узнали, что у них рак груди.

— Онкология на самом деле — это удача, это ваш шанс изменить свою жизнь. Почему человеку дается онкология? Онкология — она ему дается для того, чтобы человек в своей жизни успел что-то поменять, — уверена Дарья.

Борис Корчевников

Слава к Борису Корчевникову пришла в 2006 году после роли в сериале «Кадетство» (0+). Однако работа актером не сильно нравилась Борису, и он посвятил себя журналистике. В 2012 году он начал вести программу «Прямой эфир» (16+), а после стал постоянным ведущим программы «Судьба человека» (12+), где брал интервью у известных людей.

Пока в карьере у Бориса был полный порядок, здоровье его сильно пошатнулось в 2015 году. У него обнаружили опухоль в голове и положили на срочную операцию. Борис настаивает, что это не было новообразование в головном мозге, но близко с ним.

— Выяснилось, что этой опухоли много лет, я с ней жил. Она очень редкая — говорят, у одного на сто тысяч. И это не головной мозг. Но это в голове. И мне предстояла трепанация, — рассказывал Борис.

Борис Корчевников не раз признавался, что любит животных и помогает им обрести бездомным новую жизнь Источник: b.korchevnikov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Восстановление давалось Корчевникову очень тяжело. Долгое время он совсем не мог прийти в себя и признавался, что его спасала только поддержка и любовь семьи и близких людей.

— Проходил через трепанацию черепа и знаю, что это такое. Ты ходить не можешь несколько недель. Ходишь как по стеночке. И всё в жизни меняется, всё ты видишь по-другому. К тому же что-то открывается в эти дни, — описывал ведущий.