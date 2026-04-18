«Девочки на меня клюют»: как живет 21-летний парень, которого все принимают за ребенка

Как живет парень с внешностью ребенка — смотрите в видео Источник: Городские медиа

Незнакомые люди принимают Даниила за 10-летнего подростка, а в соцсетях его видео принимают за нейросеть, но парень относится к этому с юмором.

Даниил родился обычным ребенком, но в школе, когда одноклассники стали выше его на две головы, стало понятно, что с ним что-то не так. Забеспокоившись, родители стали возить его по больницам. Никаких мутаций врачи не выявили, сказали, что у Даниила недостаток гормона роста, но прописанная терапия не помогла. Сейчас рост блогера — 140 сантиметров, а весит он 23 килограмма.

Даниил живет в Благовещенске, учится в вузе и до недавнего времени работал официантом в клубе, но с ростом популярности в соцсетях уволился и решил больше внимания уделить своему блогу.

По словам парня, в женском внимании он недостатка не испытывает.

«Девочки на меня клюют, особенно в клубах когда, прямо вообще они в восторге. Там пацаны даже многие завидовали», — рассказал Даниил в интервью «Спектру».