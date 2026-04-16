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Здоровье Правила оформления больничного изменились: на ком это скажется

Правила оформления больничного изменились: на ком это скажется

Рассказываем, что известно о нововведениях

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Больничные стали доступны для самозанятых | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUБольничные стали доступны для самозанятых | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Больничные стали доступны для самозанятых

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Министерство здравоохранения России утвердило новые условия и порядок оформления больничных листов. Об этом говорится в официальном документе ведомства. Теперь процедура стала удобнее для нескольких категорий граждан.

Согласно нововведениям, в период отпуска по уходу за ребенком родитель сможет сохранить право на получение пособия при работе у другого страхователя. Это позволит гражданам совмещать декретный отпуск с подработкой в других организациях без риска потерять страховое обеспечение, пишет РИА Новости.

Также право на оформление листка нетрудоспособности появилось у самозанятых. Чтобы получить оплачиваемый больничный, им придется ежемесячно платить добровольные взносы до двух тысяч рублей. Подробнее о том, как это сделать, рассказываем в этом материале.

Добавим, что с 1 июля 2026 года в России изменится порядок назначения больничных и декретных выплат. Социальный фонд сможет их рассчитывать без участия работодателя, предупредил депутат Алексей Говырин.

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Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Больничный лист Болезнь Минздрав Самозанятый Декрет
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Комментарии
1
Гость
16 апреля, 08:27
выдумщики
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