Правила оформления больничного изменились: на ком это скажется

Министерство здравоохранения России утвердило новые условия и порядок оформления больничных листов. Об этом говорится в официальном документе ведомства. Теперь процедура стала удобнее для нескольких категорий граждан.
Согласно нововведениям, в период отпуска по уходу за ребенком родитель сможет сохранить право на получение пособия при работе у другого страхователя. Это позволит гражданам совмещать декретный отпуск с подработкой в других организациях без риска потерять страховое обеспечение, пишет РИА Новости.
Также право на оформление листка нетрудоспособности появилось у самозанятых. Чтобы получить оплачиваемый больничный, им придется ежемесячно платить добровольные взносы до двух тысяч рублей. Подробнее о том, как это сделать, рассказываем в этом материале.
Добавим, что с 1 июля 2026 года в России изменится порядок назначения больничных и декретных выплат. Социальный фонд сможет их рассчитывать без участия работодателя, предупредил депутат Алексей Говырин.