Правила оформления больничного изменились: на ком это скажется

Больничные стали доступны для самозанятых Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Министерство здравоохранения России утвердило новые условия и порядок оформления больничных листов. Об этом говорится в официальном документе ведомства. Теперь процедура стала удобнее для нескольких категорий граждан.

Согласно нововведениям, в период отпуска по уходу за ребенком родитель сможет сохранить право на получение пособия при работе у другого страхователя. Это позволит гражданам совмещать декретный отпуск с подработкой в других организациях без риска потерять страховое обеспечение, пишет РИА Новости.

Также право на оформление листка нетрудоспособности появилось у самозанятых. Чтобы получить оплачиваемый больничный, им придется ежемесячно платить добровольные взносы до двух тысяч рублей. Подробнее о том, как это сделать, рассказываем в этом материале.