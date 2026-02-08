Здоровье Смертельный вирус из Индии убил человека в другой стране. По всей Азии начали проверки

У пассажиров в аэропортах измеряют температуру

На севере Бангладеш скончалась женщина, заразившаяся смертельно опасным вирусом Нипах. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

В Бангладеш случаи заражения вирусом Нипах регистрируются почти каждый год. Однако этот привлек к себе особое внимание, так как последовал сразу после вспышки вируса Нипах в соседней Индии. Она уже привела к усилению проверок в аэропортах по всей Азии.

Пациентка в Бангладеш почувствовала лихорадку и головную боль, а затем — повышенное слюноотделение, дезориентацию и судороги. Она скончалась неделю спустя. У женщины не было истории поездок в Индию, но она употребляла сырой сок финиковой пальмы. Именно он мог стать источником вируса.

ВОЗ сообщила, что все 35 человек, контактировавших с пациенткой, находятся под наблюдением и получили отрицательные результаты тестов на вирус. На сегодняшний день новых случаев не выявлено.

«Вирус Нипах распространяется в основном через продукты, загрязненные зараженными летучими мышами, такие как фрукты. В 75% случаев заболевание может привести к летальному исходу, но оно нелегко передается от человека к человеку», — пишет The Guardan.

Разные страны, включая Малайзию, Таиланд, Индонезию и Пакистан, уже ввели проверку температуры в аэропортах. ВОЗ заявила, что риск международной эпидемии сейчас считается низким.

Напомним, лекарств или вакцин для вируса Нипах не существует. При этом уровень его смертности составляет 75%.

Ранее ученые подробнее рассказали об опасности индийского вируса Нипах. Медики уже ждут его завоза в Россию.

Василина Березкина
Гость
8 февраля, 06:02
Любимая Власть ведёт успешные переговоры с Афганистаном Индией Бангладеш итд о трудовых мигрантах которых по ее подсчётом в ближайшее время потребуется 10-12 миллионов человек - работать на олигархат
Гость
8 февраля, 05:35
у нее было стандартное бешенство, и нечего выдумывать
