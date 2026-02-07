Здоровье Это может быть смертельно опасно: кому нельзя делать МРТ

Врач должен знать о противопоказаниях, но и вам не помешает подстраховаться

В Архангельске умерла пожилая пациентка, которую врач отправил на МРТ, зная о наличии у нее электрокардиостимулятора и противопоказаний. Медику вынесли приговор. 29.RU узнал, кому нельзя проходить МРТ и почему.

Какие есть противопоказания

Как рассказала Елена Левина, начальник отдела организации медицинской деятельности Министерства здравоохранения Архангельской области, для проведения процедуры есть абсолютные и относительные противопоказания. Кардиостимуляторы относятся к абсолютным, но есть исключения.

«Сейчас есть электрокардиостимуляторы нового поколения, которые можно загружать в аппарат МРТ, но эту информацию должен проверить техник-лаборант, который проводит исследования. Он должен попросить документы на кардиостимулятор, зная о его наличии», — комментирует Левина.

Абсолютные противопоказания:

  • наличие любых электронных предметов на теле и в теле;

  • наличие любых металлических предметов и конструкций на теле и в теле;

  • слуховые протезы.

Аппараты, носимые на теле и в теле, сами могут выйти из строя, разогреться и привести к ожогу.

«Пациент, который имеет любые носимые устройства, должен об этом знать и врачу перед процедурой сказать еще раз. Взаимообмен информацией между врачом и пациентом поддерживает и подстраховывает», — объясняет специалист.

Относительные противопоказания — решение врач принимает индивидуально в каждом случае:

  • клаустрофобия;

  • беременность — неизвестно, как исследование в долгосрочной перспективе может влиять на ребенка;

  • нестабильное и неадекватное состояние пациента;

  • аллергия на контрастные вещества;

  • высокая масса тела — некоторые аппараты могут не выдержать вес больше 120 килограмм.

Кому точно нужно пройти МРТ, а кому стоит выбрать другие методы

Как рассказала Елена Левина, МРТ теперь назначают очень многим и не всегда по необходимости.

«У врачей в этом потоке внимание рассеивается, возможны ситуации, когда включается человеческий фактор», — говорит она.

По словам Левиной, МРТ обязательно назначается только при диагностике онкологических заболеваний.

«Всё остальное — кардиологические заболевания, суставные проблемы — можно решить более щадящими и быстрыми методами кроме МРТ», — комментирует Елена.

Процедура длится в среднем час, учитывая подготовку, что довольно долго. Те, кто проходит МРТ без необходимости, нагружают систему, и потому нуждающимся пациентам приходится ждать очереди гораздо дольше.

«Нужно более тщательно подходить к назначению такого вида исследования. И ставить в приоритет тех пациентов, которым необходима процедура», — еще раз подчеркивает специалист.

А есть ли исключения?

Как рассказала в разговоре с «Доктором Питером» невролог Ольга Родионова, в случае, если у вас есть стоматологические импланты, коронки и брекеты, МРТ делать можно. Правда, брекет-системы могут создавать помехи в изображении при исследовании головы и шеи. Так что консультация врача-рентгенолога потребуется в обязательном порядке.

«Некоторые „нельзя“ сегодня уже превращаются в „можно, если“, например, материал протеза и даже кардиостимулятора совместим с магнитным полем. Или же если есть клаустрофобия, но проведена медикаментозная подготовка (иногда МРТ делают под наркозом). Показания и противопоказания всегда определяются индивидуально с врачом», — говорит Ольга Родионова.

Мария Вершинина
Корреспондент
Комментарии
4
Гость
7 февраля, 19:12
как ввели контраст-сразу плохо стало
Гость
7 февраля, 22:22
Делал мрт, тоже пред процедурой сказали всё металлическое убрать. Захожу делать , снимаю джинсы, хотел одеть трекошки, а врач, зачем мол, я как там же молния , пуговицы, ремень , да пофиг мол , идите так ))
