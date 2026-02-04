Туристка завезла опасную лихорадку в Россию: симптомы

Болезнь проявляется высокой температурой и рядом других симптомов Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

После нескольких лет относительного затишья в России вновь зафиксирован завозной случай лихорадки чикунгунья — вирусного заболевания, распространенного в тропических регионах. Болезнь диагностировали у женщины, вернувшейся из отпуска на Сейшельских островах. Роспотребнадзор уже организовал противоэпидемические мероприятия. Объясняем, почему паники быть не должно, но бдительность не помешает.

Лихорадка чикунгунья — это вирусное заболевание, которое передается человеку через укусы определенных видов комаров (преимущественно рода Aedes). Симптомы появляются через 2–12 дней. Главные признаки болезни: резкий подъем температуры (до 39–40 °C);

сильные боли в суставах (из‑за них человек порой не может разогнуться — отсюда и название: «чикунгунья» в переводе означает «согнуться», «искривиться»);

иногда сыпь, мышечные боли, головная боль, тошнота.

По информации Роспотребнадзора, опасаться массового распространения инфекции в России не стоит. Дело в том, что лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку напрямую, заражение возможно только через укусы инфицированных комаров.

Ведомство оперативно организовало все необходимые противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.

Лихорадка чикунгунья распространена в ряде регионов мира, включая страны Африки к югу от Сахары, Центральную и Южную Америку, Юго‑Восточную Азию, Западно‑Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент.

Роспотребнадзор призывает путешественников, которые собираются посетить эти регионы, серьезно отнестись к профилактике: нужно использовать репелленты, устанавливать противомоскитные сетки на окна и двери, применять надкроватные пологи, а также носить одежду, которая максимально прикрывает кожу (например, длинные рукава и брюки).