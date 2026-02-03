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Здоровье Обзор «Он меня убьет. Но не сразу»: россиянка оказалась нафарширована силиконом из-за лопнувшего импланта груди

«Он меня убьет. Но не сразу»: россиянка оказалась нафарширована силиконом из-за лопнувшего импланта груди

Врачи пока ничем не могут помочь девушке

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Инна Рябуха получила огромные проблемы со здоровьем после операции по увеличению груди | Источник: кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 годИнна Рябуха получила огромные проблемы со здоровьем после операции по увеличению груди | Источник: кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 год

Инна Рябуха получила огромные проблемы со здоровьем после операции по увеличению груди

Источник:

кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 год

Российские хирурги пытаются спасти россиянку, которая после неудачной пластики груди оказалась буквально нафаршированной силиконом. Несколько лет назад имплант разорвался, а кусочки материала расползлись по всему телу.

Жертву пластической операции показали в новом выпуске «Что я наделала?» на телеканале «Пятница».

Инна Рябуха из Краснодара увеличила себе грудь десять лет назад. Результатом она была довольна. Но пару лет назад девушка заметила, что у нее увеличены лимфоузлы. Инна испугалась, потому что по описанию все выглядело как онкология, причем на запущенной стадии. Она обратилась к врачам, которые впоследствии сделали ей УЗИ. Их вердикт на первых порах успокоил пациентку: это точно не онкологическое заболевание.

Инна на УЗИ узнала, что грудь лопнула, а силикон «гуляет» по телу | Источник: кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 годИнна на УЗИ узнала, что грудь лопнула, а силикон «гуляет» по телу | Источник: кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 год

Инна на УЗИ узнала, что грудь лопнула, а силикон «гуляет» по телу

Источник:

кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 год

— Узист сказал, что у меня утечка силикона. Я жила за границей, поэтому они могли это увидеть. Оказалось, что капсула порвалась и мне срочно нужна операция. До сих пор помню, как узист был в шоке, смотря на меня. А я так радовалась, говорила ему: «Какое счастье, спасибо за такую хорошую новость». То есть я думала, что это всё ерунда, главное — не рак, — рассказывает в шоу Инна Рябуха.

Девушка вернулась в Россию и сделала новую операцию. Ей должны были «прочистить» все ткани от силикона, но вместо этого неопытные хирурги просто заменили импланты.

В итоге у нее не только не уменьшились лимфоузлы, но и появился навязчивый кашель. Инна испугалась, подумав, что заграничные врачи напутали и у нее все-таки онкология. Тогда девушка обратилась к академику наук, который тоже ей подтвердил, что подобные проблемы с грудью могут привести к этому заболеванию.

В заключении врачи указали: «силикон в лимфоузлах». Это редчайший случай осложнений.

Тогда она вновь легла под нож хирурга, но в этот раз для полного удаления лимфоузлов.

Лимфоузел воспалился из-за попадания силикона | Источник: кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 годЛимфоузел воспалился из-за попадания силикона | Источник: кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 год

Лимфоузел воспалился из-за попадания силикона

Источник:

кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 год

Состояние Инны только ухудшалось. Появилась сильная головная боль, звон в ушах, жжение в затылке. И все врачи, к которым попадала девушка, были уверены, что всё это психосоматика. Но сама она чувствовала: с организмом что-то происходит.

Эта мысль не давала ей покоя, поэтому Инна начала читать много медицинской литературы и выяснила, что удаление лимфоузлов — роковая ошибка. Ведь лимфатические узлы являлись защитой, которая удерживала силикон. Медики убрали этот «барьер», и материал хлынул в кровь.

У девушки началась интоксикация. Она с трудом нашла в Москве хирурга, который поверил в диагноз и согласился удалить ее грудь. Но к этому моменту куски силикона уже прощупывались на шее, в животе и других частях тела.

Тело красотки деформировалось. Силикон не только нафаршировал лимфоузлы, но и легкие девушки, отсюда этот непроходящий кашель | Источник: телеканал «Пятница»Тело красотки деформировалось. Силикон не только нафаршировал лимфоузлы, но и легкие девушки, отсюда этот непроходящий кашель | Источник: телеканал «Пятница»

Тело красотки деформировалось. Силикон не только нафаршировал лимфоузлы, но и легкие девушки, отсюда этот непроходящий кашель

Источник:

телеканал «Пятница»

Куски лопнувшего импланта кололись изнутри, девушка могла их буквально пересчитать. В какой-то момент она даже начала их отмечать крестиками, чтобы возвращаться к хирургам с просьбой их удалить.

Отметки на теле девушки | Источник: кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 годОтметки на теле девушки | Источник: кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 год

Отметки на теле девушки

Источник:

кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 год

— Очень много кусков. Будто тонким ножом тыкают в тело. У меня был крик души. Я больше не могла это терпеть. Врач доставал из меня силикон каждую неделю — по кусочку, — рассказывает Инна.

Теперь у девушки всё тело в шрамах. Но силикон всё еще в ее организме.

— Он (силикон. — Прим. ред.) меня убьет. Но не сразу. Мне придется терпеть и мучиться каждый день, — делилась Инна своими эмоциями сразу после операции.

Пластический хирург Давид Погосян признался, что это первый подобный случай в его практике, хотя он оперировал тысячи женщин с разными осложнениями после увеличения груди.

— Я впервые сталкиваюсь с таким случаем. И искренне не верю, что сам по себе имплант — без производственного брака, без нарушения установки, без нарушения эксплуатации — взял и разорвался, — говорит врач.

Хирург предположил, что имплант сразу был с дефектом.

Случай девушки считается уникальным. У нее уже началась склеродермия&nbsp;— аутоиммунное заболевание, при котором кожа становится толстой и жесткой. У нее уже «каменеют» части тела | Источник: кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 годСлучай девушки считается уникальным. У нее уже началась склеродермия&nbsp;— аутоиммунное заболевание, при котором кожа становится толстой и жесткой. У нее уже «каменеют» части тела | Источник: кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 год

Случай девушки считается уникальным. У нее уже началась склеродермия — аутоиммунное заболевание, при котором кожа становится толстой и жесткой. У нее уже «каменеют» части тела

Источник:

кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 год

— Девочки бездумно устанавливают себе грудь, думая, что это красиво. Но посмотрите, к чему меня это привело: живу на таблетках, полуинвалидка. И это только начало. Самое ужасное, что есть ребенок, а я сама сократила себе дни жизни. Из-за моей глупости пострадал мой ребенок, — со слезами на глазах говорит Инна Рябуха.

Инна пытается жить дальше. Теперь, пока одни девушки ходят на маникюр, она вместе с узистами ищет новые очаги силикона в своем теле. У девушки осталась только одна надежда — врачи из китайской клиники.

ПО ТЕМЕ
Юлия МальцеваЮлия Мальцева
Юлия Мальцева
Журналист
Пластическая операция Увеличение груди
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Комментарии
8
Гость
3 февраля, 17:55
Кто то слишком сильно тискал,вот и лопнуло...
Гость
3 февраля, 16:31
»Ей должны были «прочистить» все ткани от силикона, но вместо этого неопытные хирурги просто заменили импланты.» Э? Это как? Одно дело вместо одного зуба другой удалить, но так чтобы вместо этого гланды вырезали, скажем. И ведь должен был валятся имплант наготове. В какую клинику вместо того чтоб в больницу нормальную податься она додумалась обратится. Ну ничего, китайцы всё исправят иглоукалыванием, и она продолжит танцы на граблях, если кто-то умный рядом её не спасёт.
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Гость
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