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Здоровье Три главных обследования, которые могут спасти вам жизнь: что нужно проверять людям старше 50

Три главных обследования, которые могут спасти вам жизнь: что нужно проверять людям старше 50

Некоторые придется проходить ежегодно

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Некоторые исследования для мужчин и женщин различаются | Источник: Илья Бархатов / 74.RUНекоторые исследования для мужчин и женщин различаются | Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Некоторые исследования для мужчин и женщин различаются

Источник:

Илья Бархатов / 74.RU

Людям старше 50 лет необходимо регулярно проходить ряд ключевых исследований, чтобы сохранить здоровье. Об этом сообщил онколог Медицинского комплекса ДВФУ, директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук.

«Цель обследований в возрасте после 50 лет — выявление наиболее частых и клинически значимых опухолей», — пояснил врач.

Рекомендуемый график основных обследований включает:

  • колоноскопию — один раз в два года;

  • ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопию) — один раз в три года;

  • флюорографию или рентген органов грудной клетки (либо низкодозную КТ по показаниям врача) — ежегодно.

Врач также отметил важность гендерно-специфичной диагностики. Женщинам рекомендуется проходить маммографию каждые два года и делать УЗИ органов малого таза при наличии показаний, добавил Гончарук в беседе с РИА Новости. Мужчинам же необходимо ежегодно сдавать анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген), а также проходить трансректальное УЗИ по назначению врача.

Следить за своим здоровьем важно в любом возрасте. Если хотите узнать, какие анализы нужны при подготовке к беременности, то читайте в нашем материале

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Обследование Опухоль Рентген Колоноскопия
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Комментарии
9
Гость
3 февраля, 08:35
Зачастили доктора с предложениями о платных услугах. Колоноскопию с наркозом бесплатно не делает ни одна больница, им запретили принимать плату только за наркоз. Хочешь наркоз - процедура становится платной 100% как в негосударственном медцентре. На ЭГДС (ФГДС) направят только по показаниям, никаких просто так для проверки. Флюорография - единственное доступное по ОМС. И то сокращают число аппаратов, оптимизация видите ли.
Гость
2 февраля, 18:48
- Как ваше самочувствие? - После вашего лечения,доктор,не чувствую кошелька.
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Гость
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