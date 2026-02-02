Три главных обследования, которые могут спасти вам жизнь: что нужно проверять людям старше 50

Людям старше 50 лет необходимо регулярно проходить ряд ключевых исследований, чтобы сохранить здоровье. Об этом сообщил онколог Медицинского комплекса ДВФУ, директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук.
«Цель обследований в возрасте после 50 лет — выявление наиболее частых и клинически значимых опухолей», — пояснил врач.
Рекомендуемый график основных обследований включает:
колоноскопию — один раз в два года;
ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопию) — один раз в три года;
флюорографию или рентген органов грудной клетки (либо низкодозную КТ по показаниям врача) — ежегодно.
Врач также отметил важность гендерно-специфичной диагностики. Женщинам рекомендуется проходить маммографию каждые два года и делать УЗИ органов малого таза при наличии показаний, добавил Гончарук в беседе с РИА Новости. Мужчинам же необходимо ежегодно сдавать анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген), а также проходить трансректальное УЗИ по назначению врача.
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