Три главных обследования, которые могут спасти вам жизнь: что нужно проверять людям старше 50

Некоторые исследования для мужчин и женщин различаются Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Людям старше 50 лет необходимо регулярно проходить ряд ключевых исследований, чтобы сохранить здоровье. Об этом сообщил онколог Медицинского комплекса ДВФУ, директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук.

«Цель обследований в возрасте после 50 лет — выявление наиболее частых и клинически значимых опухолей», — пояснил врач.

Рекомендуемый график основных обследований включает:

колоноскопию — один раз в два года;

ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопию) — один раз в три года;

флюорографию или рентген органов грудной клетки (либо низкодозную КТ по показаниям врача) — ежегодно.

Врач также отметил важность гендерно-специфичной диагностики. Женщинам рекомендуется проходить маммографию каждые два года и делать УЗИ органов малого таза при наличии показаний, добавил Гончарук в беседе с РИА Новости. Мужчинам же необходимо ежегодно сдавать анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген), а также проходить трансректальное УЗИ по назначению врача.