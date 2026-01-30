«Можно и не знать о заражении»: вакцинацию от распространенного вируса хотят включить в нацкалендарь прививок — он вызывает рак

При положительном результате в рамках первичного теста на ВПЧ по ОМС женщинам будет дополнительно проводиться жидкостная онкоцитология Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В январе 2026 года появились сразу две важных новости: женщинам в России стал доступен анализ на ДНК вируса папилломы человека по ОМС. Он вошел в первый этап репродуктивной диспансеризации для женщин от 21 года до 49 лет. А в 2027 году вакцину от ВПЧ планируют сделать бесплатной — она должна появиться в национальном календаре прививок. Журналист NGS.RU Мария Тищенко узнала у врачей, почему эти шаги так важны, помогут ли они предотвращать рак и с какой периодичностью всё это нужно делать.

Что такое ВПЧ и у кого бывает

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — это группа вирусов, в которой насчитывается более 200 штаммов. Они могут передаваться через половой акт, контакт «кожа к коже», бытовым путем, а также от матери к ребенку.

Врач акушер-гинеколог, врач УЗИ «Инвитро» Марина Кацун отметила, что эти вирусы могут тихо жить в организме человека годами, а затем вызывать осложнения: от папиллом и бородавок до онкопроцессов (рака шейки матки, влагалища, анального канала, полового члена и так далее). Носителями и переносчиками вируса могут быть как женщины, так и мужчины. Наиболее опасными считаются штаммы 16, 18, 30, 31, 33, 39, 40, 42, 43, 52, 55, 57–59, 61, 62, 67–70.

Марина Кацун подчеркнула, что в первый раз анализ на ВПЧ (онкоцитологию) нужно сдать через три года от начала половой жизни или в 21 год — в зависимости от того, какой момент наступит раньше. Затем анализ нужно повторять каждые три года, и если тест дает положительный результат, провести расширенное исследование: ПЦР-тест на ВПЧ. После 30 лет всем рекомендуется сдавать ПЦР раз в пять лет.

Внесение анализа на ВПЧ в программу ОМС, по мнению Марины Кацун, значимо: оно повысит уровень информированности людей о состоянии здоровья, а также, что особенно важно, поможет расширить раннюю диагностику и профилактику заболеваний, вызываемых ВПЧ.

«Включение исследования на ВПЧ в ОМС и вакцины от ВПЧ в календарь прививок потенциально может положительно повлиять на предотвращение заболеваемости некоторыми видами рака», — считает врач.

В этом вопросе, добавила она, показателен опыт Австралии: там заболеваемость раком шейки матки сведена практически к нулю благодаря тому, что тестирование на ВПЧ и вакцинация широко доступны.

Какие вакцины существуют

Вакцинация для женщин эффективна до 45 лет, для мужчин — до 26 лет. В России доступны две вакцины: «Гардасил» (защищает от 6, 11, 16 и 18-го типов вируса) и «Церварикс» (против 16 и 18-го). За рубежом также доступна вакцина «Гардасил-9» против 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58-го типов ВПЧ.

Стоимость одной дозы вакцины в Новосибирске стоит от 10 до 20 тысяч Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Схемы вакцинации «Гардасилом» две: классическая — 0–2–6 месяцев (от первой прививки) и ускоренная — 0–1–3 месяцев (от второй прививки). «Гардасил» можно вводить до 45 лет.

«Церварикс» ставят по разным схемам в зависимости от возраста: для подростков до 14 лет — две дозы (вторая ставится через 5–13 месяцев после первой), для людей старше 15 лет — 0–1–6 месяцев (от первой прививки). «Церварикс» ставят до 25 лет.

В среднем цены на «Гардасил» начинаются от 10 тысяч рублей (курс из трех доз может обойтись пациенткам от 30 до 60 тысяч рублей), на «Церварикс» — от 6 тысяч рублей.

Какие анализы на ВПЧ бывают

По словам гинеколога сети центров семейной медицины «Здравица» Олеси Холодовой, до 30 лет рутинно анализ на выявление ДНК ВПЧ методом ПЦР не назначают: вирусом поражено 100% населения планеты, путь передачи в 90% случаев половой, и иногда для заражения достаточно одного полового контакта.

«Особенность вируса в том, что в большинстве случаев после попадания в организм он самостоятельно элиминирует, то есть уходит из организма в течение одного–двух лет, и женщина может и не знать о заражении. Элиминация зависит от многих факторов и в первую очередь от статуса иммунной системы», — объяснила гинеколог.

Прививка разрешена с 9 лет. Желательно сделать ее до полового дебюта, но даже если он произошел, это не снижает эффективность вакцины Источник: Денис Полуэктов / E1.RU

Для того чтобы развился онкологический процесс, с момента заражения вирусом до верификации опухоли должно пройти не менее 10 лет, поэтому скрининг начинают с 30 лет. И даже если ВПЧ обнаружен до 30 лет, самостоятельное медикаментозное лечение для того, чтобы его «полечить», не назначается.

«Лекарства от ВПЧ не существует — полная медикаментозная элиминация вируса невозможна. Назначение очень узкого круга препаратов обосновано и рассматривается только в случае деструктивных операций на шейке матки», — подчеркнула Олеся Холодова.

По ее словам, скрининг всем женщинам с 30 до 65 лет — это ко-тестирование (цитология / жидкостная цитология и ВПЧ- тест) раз в пять лет. В зависимости от наличия изменений по данным ко-тестирования, меняется тактика по срокам и определению дальнейших действий врача.

Также всем женщинам в любом возрасте с началом половой жизни необходимо обязательно раз в год проводить цитологическое исследование мазков (традиционно ПАП-тест) или жидкостную цитологию и проходить осмотр гинеколога.

Реально ли включение вакцины в календарь

«Тема, конечно, актуальна. Один аспект — это само по себе онкологическое заболевание, рак шейки матки, который в 90% [случаев] вызывается вирусом ВПЧ, по большей части 16-м и 18-м типами, — объяснил врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. — Второй аспект — деторождение в стране, за которое борьба ведется по всем фронтам. Всё, что касается вакцинации, можно только приветствовать».

Олеся Холодова рассказала, что вопрос включения вакцинации от ВПЧ в нацкалендарь прививок рассматривают много лет, но каждый раз переносят сроки. В частности, его планировали на 2026 год, но до сих пор вакцинация от вируса папилломы человека не входит в национальный календарь профилактических прививок РФ. Решение должны принять на законодательном уровне.

«В 2027 году вакцину от ВПЧ могут добавить в национальный календарь прививок и сделать ее бесплатной для населения, но это не окончательное решение. Могут — не значит, что обязательно добавят в 2027 году, так как [требуется] определенный бюджет. Не исключено, что сроки опять могут сдвинуть», — считает Олеся Холодова.

В настоящее время привиться от ВПЧ возможно только в частном порядке и платно. По ОМС это возможно только в рамках региональных программ.

Сейчас такая программа, по информации Олеси Холодовой, действует в Москве и Московской области. В Москве с 2021 года вакцинация от ВПЧ включена в региональный календарь прививок и проводится бесплатно для девочек 12–13 лет в детских поликлиниках по месту прикрепления или в школах.

Эксперты считают, что с вакциной всё зависит от того, успеют ли правоприменители в этом году при планировании бюджета на 2027-й учесть ее включение в национальный календарь прививок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Новосибирске такая программа была много лет назад, для нее даже закупали вакцину, вспомнила врач.

«Но в силу безграмотности большинства врачей по данному вопросу она не назначалась девочкам и была утилизирована по истечении срока годности. Врачи предпочитали тогда, и это сохраняется, к сожалению, сейчас, под давлением бигфармы назначать несуществующее лечение и препараты, у которых даже в показаниях нет данных о ВПЧ», — отметила Олеся Холодова.