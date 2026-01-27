На медицинский рынок прилетел «черный лебедь». Как отмена льгот разогнала цены в клиниках

Медицина дорожает Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Под елочкой 29 декабря частные клиники обнаружили подарок — государство признало их бизнес не имеющим социальной важности. Так что стоимость медуслуг с нового года выросла на 15–30%. Увидев это, страховщики осознали, что договоры ДМС, заключенные с организациями для сотрудников, принесут им жирный минус. «Фонтанка» выяснила, как вырастет стоимость услуг в негосударственных клиниках и чем это чревато.

«Фонтанке» рассказывают: «Нет ни одного поставщика, который бы не поднял цену с 1 января менее чем на 10%, а в основном — от 15 до 35%. Даже основная для медиков рекрутинговая площадка HeadHunter увеличила тарифы. Вышедшую из строя аппаратуру, не подлежащую ремонту, заменять сложно — но и работать без, например, УЗИ нельзя, приходилось в прошлом году брать кредит под 25% годовых. Предполагали, конечно, что рост будет, рассчитали новую стоимость услуг, исходя из реальных затрат, а не из официально озвучиваемой статистики. А 29 декабря узнали, что медицинский бизнес вычеркнули из реестра социально значимых — выросли налоги на зарплату. Теперь прайс снова пересчитывают, в итоге стоимость медуслуг у разных клиник выросла в начале года с разбросом от 0 до 30%.

Почему скакнули цены на медуслуги

Дорожает всё, и медицина тоже. Но, как рассказали «Фонтанке» участники рынка, вовсе не инфляция и НДС в 22% стали основным триггером такого скачка цен в начале года. Из прогнозируемых еще в прошлом году факторов появились те, что свалились как снег на голову. Почему средний чек вырос на четверть, объясняет Александр Солонин, генеральный директор Ассоциации частных клиник.

«С одной стороны, медицинские организации от НДС освобождены, и, казалось бы, его повышение их не касается. Беда в том, что клиники закупают товары и услуги, в которые новый НДС погружен. Условно: клинике нужен стерилизатор за миллион рублей плюс НДС — 20% получалось 1,2 миллиона рублей. С новым НДС — 1,22 миллиона. Есть клиники, у которых затраты на закупки высокие — если они достигают 100 миллионов за год, теперь плюс к ним 2 миллиона рублей. Для медицинского бизнеса — сумма.

Во-вторых, небольшие клиники с доходами до 60 миллионов рублей в год пользовались упрощенной системой налогообложения (УСН). С 2026 года снижается предельная планка дохода — до 20 миллионов в год. По оценке экспертов, расходы у них увеличиваются на 5–7%.

И третье, основное, что повлияло на рост стоимости медуслуг, — это увеличение страховых взносов для малых и средних компаний (МСП): отмена льгот по страховым взносам (начислениям на фонд оплаты труда). Напомню, к малому бизнесу относятся клиники с годовой выручкой до 400 миллионов рублей в год, к среднему — до миллиарда. То есть это большая часть медицинского бизнеса. Те, у кого выручка больше 60 миллионов рублей, работали без УСН и платили, как правило, белую зарплату».

Во время пандемии все МСП получили льготы по страховым взносам как социально значимый бизнес — 15% к выплатам, превышающим 1,5 МРОТ в месяц.

Пример: у хирурга зарплата 200 000, из нее удерживается НДФЛ 13%. Организация должна была в 2025 году заплатить за него взнос в страховые фонды в размере 30% с 1,5 МРОТ (с 33 660 рублей это 10 098 рублей) и плюс 15% с оставшейся суммы — 24 951 рубль. Получалось всего 35 049 рублей.

С 2026 года она должна, как все, выплачивать «социальный налог» со всей заработной платы в размере 30%. То есть работодатель будет платить налог на зарплату этого сотрудника в размере 60 тысяч рублей — почти вдвое больше.

«Мы прикидывали начисления на фонд зарплаты для нашего среднего бизнеса с предельной выручкой в один миллиард рублей в год. В 2025 году ее фонд оплаты труда составлял в среднем 500 миллионов рублей — половину выручки. Допустим, в компании работает 200 человек с разными зарплатами, переплата — точнее, изменение размера соцвзносов за один месяц составит свыше 5 миллионов рублей — 60 миллионов в год. Это приблизительно 7% в реальных издержках для клиник», — объяснил Солонин.

Представители медицинского бизнеса говорят, что рост издержек намного превысил официальный уровень инфляции Росстата. Увеличение тарифов монополий на электроэнергию, связь, коммунальные услуги, стоимости услуг и товаров плюс инфляционные ожидания отрасль учитывает в ценообразовании. Как и то, что из-за высокой ключевой ставки компенсировать издержки нечем: кредиты малодоступны для развития бизнеса.

Как говорит Александр Солонин, на 2026 год прогнозировалось, что средний чек для пациента частной клиники вырастет не меньше чем на 10%. Но 29 декабря стало ясно, что это был оптимистичный сценарий. Сегодняшний прогноз — рост на 15–20% в среднем. Правда, в самих клиниках «Фонтанке» называли и 25, и 30%. Некоторые из них собираются включать издержки в оплату помощи пациентам постепенно, чтобы январского скачка не было. Другие уже включили их в прайсы с начала года.

«Пока размышляем»

Анна Соколова, директор «Медицинского центра 21 век», рассказала: «Мы, как и все частные клиники, ушли под Новый год, осознав, перед каким вызовом оказались, и пока размышляем. Обычно наша компания повышает цены в середине лета — уже тогда было приблизительно понятно, что нас ждет. Думали, что, как обычно, зарезервировались и на первую половину 2026 года так, чтобы ни НДС, ни инфляция на нашу работу не влияли. Как и все, были уверены, что нас оставят в приоритетных направлениях бизнеса.

Повышение налогов на зарплату с 15 до 30% для нас критично, но это не повод, чтобы мы незамедлительно, допустим, с 1 января или с 1 февраля подняли цены. Понимаем, что нашей целевой аудитории — пациентам тяжело осилить плюс еще условные 10%. К тому же мы сотрудничаем со страховыми компаниями, у которых тоже цены на полисы установлены раньше».

По словам Соколовой, компания посмотрит на реакцию рынка, на влияние роста налогов: «Будем оценивать динамику изменений затрат, а затем решать — сможем ли мы дотянуть до середины лета, чтобы повысить цены в традиционные для нас сроки или потребуется что-то предпринимать раньше».

«Народ из последних сил на зубы копит»

Есть и хорошая новость: прогнозируемого в конце прошлого года роста стоматологических услуг на 100% не будет. Более того, вряд ли будет даже общерыночное подорожание на четверть.

«Настолько сильно стоматология ни за что не подорожает — некуда. Народ сейчас и так из последних сил на зубы копит. У нас, например, масштабных операций и протезирования с Нового года не было, люди экономят, — говорит генеральный директор „Медицинского центра добрых стоматологов“ Эмиль Агаджанян. — Думаю, что увеличение стоимости в нашей отрасли будет постепенным, по чуть-чуть. Это старая услуга на старом рынке, резких движений делать не следует. Конкуренция большая, уже едва ли не в каждом доме — по две стоматологических клиники. Тот, кто повысит цены, потеряет конкурентоспособность. Поэтому, скорее, большинство будет терпеть убытки, но задирать цены не сможет — только в пределах инфляции».

Понятно, что больше всего пострадает самая материалоемкая область — имплантология, ортопедия, ортодонтия. Но как говорит Агаджанян, стоматология давно научилась сама себя окупать. Через новые схемы и маршруты поставляется всё, что надо. Причем эти схемы часто дешевле обходятся, чем прежние официальные, благодаря им стоматологи до сих пор работают на качественных материалах. Хотя дорогие импортные импланты уже на 8,5% подорожали, и не только: все поставщики понемногу начали выставлять новые прайсы.

«Узко- или многопрофильные клиники поднимают цены, потому что у них нет такой конкуренции, как у стоматологических. У нас перенасыщение рынка такое, что впервые в его истории клиники закрываются и без выросших начислений на фонд заработной платы. А с этой опцией есть подозрение, что бизнес начнет возвращаться в серую зону — когда станет невмоготу, будут опять выдавать деньги в конвертах. Только в серой зоне долго не просидишь, потому что всё быстро вычисляется. Это закончится плохо», — говорит Агаджанян.

«Не просидишь» потому, что в районах работают специализированные группы при межведомственных комиссиях Петербурга, отслеживающие нелегальную занятость. Специалисты запрашивают регулярно количество сотрудников в компании. Например, в Московском районе требуют, чтобы зарплата составляла не менее 90 тысяч рублей на среднесписочный состав, рассказали «Фонтанке» в одной из клиник. Если покажешь меньшую зарплату — заподозрят в уклонении от налогов, вызовут на ковер.

Полис по старой цене, медуслуги — по новой

Как со всем этим будет жить добровольное медицинское страхование (ДМС)? Страховщики заключали договоры с клиентами, ориентируясь на прогнозируемое на 2026 год подорожание медуслуг в среднем на 10%. И сами подняли стоимость своих полисов на 8–10%. Есть подозрение, что застрахованным грозит тотальное администрирование каждого обращения в клинику, при котором полтора исследования разрешаются, а три — нет.

Генеральный директор компании «Капитал-полис» Алексей Кузнецов прогнозирует: «Будет всё очень плохо». Потому что стоимость медицинских услуг выросла и без учета «черного лебедя», прилетевшего под самый Новый год, а теперь некоторые клиники выставили и вовсе заоблачные прайсы.

«Страховщики всегда увеличивали стоимость полисов меньше, чем медики, иначе клиенты нас не поняли бы. В итоге у наших компаний, работающих в системе ДМС, стоимость пакетов для своих партнеров в 2025 году ориентировалась на одни прайсы, а с первых чисел 2026-го мы увидели другие», — говорит Кузнецов. По его словам, сравнительный анализ цен января 2026-го к январю 2025-го на медицинские услуги в центрах, с которыми работает «Капитал-полис», показал: в среднем рост по общему портфелю составил примерно 15%. При этом есть клиники, в которых он достиг 30–40%. Есть те, где он меньше 15%. Но те, кто не поднял цены сейчас, возможно, просто не успел, у них всё впереди.