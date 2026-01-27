В 17 лет весил больше 130! Менеджер рассказал, как похудел на 60 килограммов

Сейчас Аркадию 25 лет. Он работает менеджером в компании и доволен своим внешним видом Источник: личный архив Аркадия Мамджяна

Аркадию Мамджяну из Тюмени сейчас 25 лет. В 17 он весил 134 килограмма и выглядел старше своих лет. Лишний вес сопровождал его с детства и долгое время казался чем-то неизбежным — таким же постоянным, как трудности в выборе одежды или насмешки одноклассников. Перелом случился внезапно: в первый день лета после десятого класса Аркадий решил, что больше так жить не хочет. Аркадий уверяет, что за одно лето он сбросил 60 килограммов. А после полностью изменил свою жизнь. Как — в материале 72.RU.

«Мам, я хочу худеть»

По словам Аркадия, проблемы с весом у него начались буквально с рождения. Он рос крупным ребенком, а с годами ситуация только усугублялась. Свой образ жизни он сейчас описывает без оправданий: фастфуд, газировка, чипсы и почти полное отсутствие спорта. Всё это, говорит он, «очень сильно повлияло» на его вес.

К концу десятого класса стрелка весов дошла до максимума — 134 килограмма. При этом сам Аркадий долго не ощущал физического дискомфорта и привык к своему состоянию. Настоящие трудности начинались в быту. Он вспоминает, что не мог купить обычную одежду своего возраста, постоянно ловил взгляды окружающих и сталкивался с насмешками и оскорблениями. Это постепенно формировало ощущение, что он отличается от остальных. И не в лучшую сторону.

— Я долгое время жил с большим весом и психологически и физически к этому состоянию привык — особого дискомфорта не ощущал. Но в какие-то моменты всё равно приходило осознание, что я отличаюсь от других: не могу купить одежду нормального размера — ни штаны, ни футболку. На меня смотрели, были постоянные оскорбления и обзывательства. Конечно, это сказывалось, — говорит тюменец.

Аркадий с самого детства был полным ребенком Источник: личный архив Аркадия Мамджяна На этом снимке Аркадию восемь лет Источник: личный архив Аркадия Мамджяна

Родители переживали за здоровье сына с детства. Аркадий вспоминает частые поездки по врачам, анализы и разговоры о последствиях лишнего веса. Мама и папа старались контролировать его питание и поддерживать, но по-настоящему осознанное решение он принял сам — и неожиданно даже для себя. Это произошло сразу после окончания десятого класса.

— Я хорошо помню этот момент: это было после окончания десятого класса, в первый день лета — 1 июня. Я подошел к маме и сказал: «Мам, я хочу худеть». Знаете, как будто что-то в голове щелкнуло. Понял, что надо менять себя, и пошел заниматься, — вспоминает Аркадий.

Тренировки и питание

Путь молодой человек сразу выстроил поэтапно. Сначала максимальный упор на снижение веса и уменьшение объемов. Он записался в спортзал и полностью пересмотрел питание. Вторым этапом стала работа над телом: набор мышечной массы и формирование рельефа, чтобы похудение не обернулось дряблостью и обвисшей кожей.

Питание стало ключевым элементом его трансформации. Аркадий убрал из рациона всё мучное и сладкое, отказался от привычных перекусов на ходу и перешел на питание по часам. В день у него было четыре основных приема пищи и несколько небольших перекусов: фрукты, орехи или творог. Такой режим он соблюдал строго и без исключений.

В 10-м классе тюменец весил 134 килограмма Источник: личный архив Аркадия Мамджяна Источник: личный архив Аркадия Мамджяна

В спортзале Аркадий занимался самостоятельно: на тренера у школьника не было денег. Поэтому он изучал упражнения и тренировочные программы в интернете, адаптировал их под себя. Со временем пришло понимание, что эффективность не в большом весе.

— Когда я только начинал заниматься, еще не понимал, что не всегда большой вес дает больший результат. Один человек в спортзале, который давно тренировался, сказал мне: «Лучше возьми вес поменьше, но сделай упражнение с правильной техникой и большим количеством повторений — толку будет гораздо больше». С этого я и начал: тренировался с малым весом, а потом постепенно увеличивал рабочий вес на всех упражнениях, — рассказывает молодой человек.

Аркадий выстраивал тренировки по простой и понятной схеме. Занимался он три раза в неделю. В начале каждого занятия он уделял около десяти минут кардио на беговой дорожке. Затем следовала основная часть тренировки с силовыми упражнениями. Завершал занятие он снова кардио — еще примерно десятью минутами.

Дополнительно на первом этапе ему помогло функциональное питание. Аркадий заменял им один-два приема пищи, получая все необходимые нутриенты, но избегая переедания. По его словам, именно это позволило сбросить вес плавно и без серьезных проблем с кожей. Из добавок он использовал только протеин — без фанатизма.

Минус 60 кило за лето

Результат оказался стремительным. За три летних месяца — июнь, июль и август — Аркадий сбросил около 60 килограммов. К началу одиннадцатого класса он выглядел совершенно иначе, и реакция одноклассников, как он признается, была соответствующей.

— Все были шокированы, конечно. Никто и подумать не мог, что я похудею. И все спрашивали как. А друзья так вообще не признали сначала, — вспоминает молодой человек.

За лето молодой человек сбросил 60 килограммов Источник: личный архив Аркадия Мамджяна

После резкого снижения веса тюменец сосредоточился на качестве тела. Аркадий начал работать над мышечной массой и рельефом, сохранив при этом прежний режим дня. Он рано вставал, ложился спать в десять вечера и продолжал питаться дробно и по расписанию. Менялась только программа тренировок, рацион и распорядок оставались неизменными.

Сегодня Аркадий уже не посещает спортзал, но старается поддерживать форму за счет питания. Он уверен, что именно рацион стал главным инструментом в его истории похудения. Тренировки важны, но без питания, говорит он, они не дают нужного результата. Тем, кто только задумывается о снижении веса, Аркадий советует не слушать скептиков и не ждать быстрого чуда.

— Ребята, не сдавайтесь, и у вас всё обязательно получится, — убежден тюменец. — Не слушайте людей, которые пытаются вас остановить и говорят, что у вас ничего не выйдет. Вы решили менять свою жизнь, так продолжайте действовать. Если вы не сдадитесь и скажете себе: «У меня всё получится», потом будете очень рады результату.