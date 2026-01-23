Ученые сообщили о превышении эпидпорога по ОРВИ и гриппу в Ярославле

На третьей неделе 2026 года, с 12 по 18 января, в Ярославле было зафиксировано превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу. Об этом сообщили в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева.
«Эпидемические пороги суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ по всему населению были превышены на 20% и более в двух из 61 города, приславшего данные», — говорится в еженедельном бюллетене на сайте организации.
Эти два города, по информации института, Ярославль и Киров.
О том, что после новогодних праздников в России зафиксирован рост обращений по поводу острых респираторных вирусных инфекций, сообщил и федеральный Роспотребнадзор.
«Это связано с возвращением граждан в трудовые и образовательные коллективы. Уровень заболеваемости ОРВИ соответствует заболеваемости в середине ноября 2025 года. Количество случаев заболеваний гриппом осталось на уровне второй недели 2026 года и составило 15,2 тысяч случаев», — сообщили 20 января в федеральном Роспотребнадзоре.
По информации ведомства, среди штаммов гриппа по-прежнему доминирует A(H3N2).
A(H3N2) — так называемый гонконгский грипп. Для него свойственно острое начало, высокая температура и выраженная интоксикация — головная и глазная боль, боли в мышцах, суставах и ломота в костях. Грипп опасен возможными осложнениями.
В Роспотребнадзоре добавили, что для профилактики в образовательных организациях проводятся утренние фильтры. А также напомнили, что если суммарная заболеваемость острыми респираторными инфекциями равна или больше 20%, допускается приостановление учебного процесса.