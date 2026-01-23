НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Здоровье Грипп и ОРВИ Ученые сообщили о превышении эпидпорога по ОРВИ и гриппу в Ярославле

38
В Ярославле зафиксировано превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ Ярославле зафиксировано превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В Ярославле зафиксировано превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

На третьей неделе 2026 года, с 12 по 18 января, в Ярославле было зафиксировано превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу. Об этом сообщили в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева.

«Эпидемические пороги суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ по всему населению были превышены на 20% и более в двух из 61 города, приславшего данные», — говорится в еженедельном бюллетене на сайте организации.

Эти два города, по информации института, Ярославль и Киров.

О том, что после новогодних праздников в России зафиксирован рост обращений по поводу острых респираторных вирусных инфекций, сообщил и федеральный Роспотребнадзор.

«Это связано с возвращением граждан в трудовые и образовательные коллективы. Уровень заболеваемости ОРВИ соответствует заболеваемости в середине ноября 2025 года. Количество случаев заболеваний гриппом осталось на уровне второй недели 2026 года и составило 15,2 тысяч случаев», — сообщили 20 января в федеральном Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, среди штаммов гриппа по-прежнему доминирует A(H3N2).

A(H3N2) — так называемый гонконгский грипп. Для него свойственно острое начало, высокая температура и выраженная интоксикация — головная и глазная боль, боли в мышцах, суставах и ломота в костях. Грипп опасен возможными осложнениями.

В Роспотребнадзоре добавили, что для профилактики в образовательных организациях проводятся утренние фильтры. А также напомнили, что если суммарная заболеваемость острыми респираторными инфекциями равна или больше 20%, допускается приостановление учебного процесса.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Грипп ОРВИ
