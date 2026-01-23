Что кроется за веселой ухмылочкой. 8 привычек людей, которые не бывают по-настоящему счастливы

Источник: Dima Berlin / Getty Images

Вы уверены, что по-настоящему счастливы, а не скрываете под внешним благополучием бессмысленность существования? Такое состояние может длиться годами, это частое последствие долгой адаптации к стрессу или внутреннему конфликту.

«Люди, годами не испытывавшие подлинной радости, абсолютно нормальны. Они функциональны, но истощены. Их нервная система просто научилась экономить на эмоциях», — считают психологи, пишет издание VegOut. Счастье для них стало чем-то, во что они раньше верили, а не чем-то, чего они теперь ожидают.

Вот 8 привычек — признаков, которые могут указывать на то, что человек давно не чувствовал себя по-настоящему счастливым. Проверьте: а у вас не так? Подробности — в материале «Доктора Питера».

1. Путать спокойствие с оцепенением

Разница между подлинным спокойствием и эмоциональной нечувствительностью иногда совсем не видна. Человек может заявлять: «У меня в жизни нет стресса, значит, всё хорошо». Но на вопрос, что его впечатляет и вдохновляет, он не может ответить. В его жизни нет эмоциональных контрастов. Она безвкусна, как еда без соли и специй. Через эту «вату спокойствия» не могут пробиться ни плохие, ни хорошие эмоции, ни разочарование, ни радость.

2. Шутить о невеселом и использовать юмор как эмоциональную маскировку

«Живу мечтой», «Выживаю, а не процветаю» — подобные фразочки, которые человек может произносить даже с широкой улыбкой или веселой ухмылочкой, многие воспринимают как шутку. Но именно они и говорят о внутреннем опустошении человека.

Когда мы включаем сарказм, чтобы описать свое состояние, — это тревожный звоночек. Человек пытается хоть как-то открыть правду, которую боится признать прямо.

3. Быть постоянно чем-то занятым

Работа, домашние дела, помощь родным и друзьям… Постоянная занятость часто выдает страх тишины, в которой человек может вдруг задать себе «страшные» и неудобные вопросы.

Придумывая себе дела, нагружая себя хоть чем-то, человек таким образом включает защиту. Это не позволяет ему замедлиться и осознать, что на самом деле он несчастен и ему не хватает в жизни чего-то очень важного. Когда человек годами не чувствовал себя по-настоящему счастливым, занятость становится для него щитом.

4. Редко чего-либо ждать с нетерпением, даже хорошего

Если вы спросите человека о предстоящем отпуске, дне рождения или повышении по службе, его реакция будет сдержанной: «Да, должно быть неплохо», «Посмотрим».

И никакой искры и ощущения предвкушения. Это не пессимизм, а эмоциональная самозащита. В какой-то момент человек понял, что ожидание радости обрекает его на разочарование. Поэтому он снижает ожидания. Но предвкушение — это половина удовольствия. Когда перестаешь с нетерпением ждать чего-либо, впечатления теряют свою прелесть еще до того, как случатся.

5. Придерживаться того, что знакомо, даже когда это наскучило

Один и тот же маршрут на работу, телевизор вечером, развлечения в выходные, круг общения. Эмоциональная предсказуемость ставится выше личностного роста, ведь новизна требует усилий и риска. Человек выбирает то, что гарантированно не разочарует, даже если это давно наскучило. Так многие остаются в посредственных условиях, избегая не столько рисков, сколько сожалений.

6. Преуменьшать собственные желания

«Мне много не нужно», «Я неприхотливый» — за этой кажущейся зрелостью и бескорыстием часто скрывается банальное смирение. Собственные желания начинают казаться ребячеством или эгоизмом, поэтому их минимизируют, чтобы не испытывать боль от их неисполнения. Жизнь становится технически функциональной, но лишенной души.

7. Отстраняться от собственных успехов

Достижения, повышения, победы и успех не приносят ожидаемого удовлетворения. Вместо гордости возникает чувство «И это всё?». Успех ощущается абстрактно, как будто он принадлежит другой, уже не существующей версии себя. Это похоже на идеально оформленное блюдо, которое не хочется есть. Внешние атрибуты есть, внутреннего отклика нет.

8. Верить в бессмысленность перемен

Апофеоз эмоциональной усталости — убеждение, что изменения ничего по-настоящему не поменяют. Это не лень, а приобретенная беспомощность, когда надежда для человека — это просто слово, оно не дает тепла и не зажигает. Человек перестает экспериментировать и просто терпит свою жизнь — без жалоб и ожиданий лучшего.

Если вы узнали свои привычки, поверьте, это состояние — не приговор. Всё можно изменить и вернуть радость жизни, быть счастливым каждый день — через маленькие риски, любопытство и готовность снова захотеть чего-то.

Всё меняется, когда мы снова учимся не просто потреблять, а чувствовать оттенки и наслаждаться процессом. Первый шаг к переменам — распознать эти вроде бы безобидные привычки и понять, что за ними стоят усталость и эмоциональная стагнация.

Две причины, по которым мы живем не ту жизнь, которую хочется

Часто амбициозные проекты, важные решения или заветные желания остаются нереализованными из-за того, что мы застреваем в бесконечном цикле планирования и размышления. Почему так происходит и что же сделать, чтобы изменить жизнь?

Мы начинаем строить грандиозные планы, рисуем яркие картины будущего успеха, но наступает момент, когда руки вдруг опускаются, вдохновение исчезает, а желание двигаться вперед пропадает. Мы достаточно часто складываем свои планы, цели и мечты в дальний ящик, причем дело тут вовсе не в лени. Причины такого поведения намного глубже и тоньше. О том, что конкретно заставляет нас жить не ту жизнь, которую хочется, рассказала психолог-регрессолог Ирина Севрюкова.

Ирина Севрюкова, психолог, регрессолог

Причины, по которым люди откладывают свои планы, цели и мечты

Желание отказаться от своих желаний и намеченных путей развития возникает там, где:

Истинные ценности сталкиваются с тем, что навязано окружением

Сегодня мы всюду смотрим на чужой успешный успех, в том числе через социальные сети. Нам кажется, что мы хотим того же, но по факту это не наше желание. Несовпадение планов, целей или мечты с личными ценностями рушит идеальную картинку, ломает внутреннюю основу. Когда цель не опирается на ценности, мы туда просто не идем, психика всегда защищает человека от «внутренней смерти» из-за разрушения опор. Отсюда и страх осуждения: а что люди подумают, меня осудят, надо мной будут смеяться и прочее.

План, цель или мечта не превращаются в конкретные шаги

Мы можем иметь четкую цель, например свой бизнес, повышение уровня доходов и другое, но при этом не продумывать конкретные шаги к этой цели. Из-за этого возникает ощущение, что желаемое так и останется недосягаемым, как полет на Марс. Красиво, вдохновляет, но совершенно непонятно, как это реализовать.

Пример из практики

Однажды ко мне обратилась девушка, которая хотела серьезных финансовых результатов за счет активного развития собственного проекта. При этом двигалась она очень медленно, без рывка вперед, хотя способностей у нее более чем достаточно. Когда мы начали разбираться в ситуации, выяснилось, что дело не в прокрастинации, а в том, что ее глубинная цель — крепкая семья, что не вяжется с желаемым.

Внутри сидит страх: «Если я стану слишком успешной, то муж будет чувствовать себя в слабой позиции, семья будет рушиться, а я этого не хочу». Подобные опасения берутся не с пустого места, за ними часто стоит история, опыт или даже детские переживания. Пока ценность конфликтует со стремлением, результата не будет, психика будет тормозить любое развитие.

Как понять, что ты живешь не своей жизнью

Человек устроен так, что по его состоянию можно понять многое, в частности и то, что желаемое откладывается, а жизнь идет не так, как хотелось бы. Это может проявляться через:

постоянную неудовлетворенность, апатичное состояние и подавленность, которые указывают не на усталость, а на внутреннюю потерю направления;

отсутствие смыслов, ощущение пустоты и вечный вопрос «Зачем я это делаю?» ;

синдром самозванца и нездоровую самокритику, подрубающие корни;

уход в мир иллюзий о жизни, которая будет потом.

Всё это помогает не чувствовать реальность, которая радует, и максимально замедлить процесс движения в сторону желаемого.

Пять практических советов

Страх осуждения не равно страх людей. Это опасение пережить определенное состояние, которое знакомо с самого детства: стыд, вину и даже ощущение несостоятельности, собственной ненужности. Чтобы страх перестал управлять, рекомендуется сделать следующее:

Разобраться, что конкретно вызывает страх.

Тормозить развитие в сторону желаемого могут страхи двух направлений:

страх достигнуть;

страх не достигнуть.

Чтобы понять, какой конкретно страх присутствует, нужно настроиться на откровенный разговор с самим собой и попробовать честно ответить на вопрос: «Что со мной случится, если…»

Определить состояние, которое останавливает прогресс.

Многолетняя практика показывает, что люди боятся не результата, а снова прожить неприятное чувство, например: «Меня высмеют», «Все скажут, что я взялся не за свое», «Опять будет ощущение несамостоятельности, недееспособности».

Как только мы смотрим страху в глаза и понимаем, какое именно состояние является триггером, — задача становится куда яснее.

Признать имеющееся состояние.

Боитесь, что придется стыдиться? Смело признайте это: «Да, я боюсь стыда». Страшно, что снова ощутите себя ребенком, которому говорили, что ничего не получится? Пусть так, скажите: «Да, я имею право на ошибку». Признание — точка, с которой начинается движение.

Прожить это состояние.

В психологии есть немало приемов, которые помогают прожить разные состояния. Один из доступных — прорисовывание. Возьмите листок бумаги и цветные карандаши. Нарисуйте свое чувство, придав ему какие-то формы, цвет, размер и характер. Позвольте себе вытащить его наружу.

В итоге может получиться серьезный или смешной рисунок, который может даже превратиться в подарок самому себе либо же в символ силы. Самое главное в этом всём — ваше чувство станет материальным, а значит, перестанет быть всесильным.

Подобрать действенный инструмент поддержки.

Здесь важно нащупать то, что поможет поддержать внутренний стержень, опору. Кому-то для этого подходит телесная терапия, кто-то отдает предпочтение когнитивному подходу или работе с образами. Главное — ориентироваться на то, что откликается конкретно вам здесь и сейчас.